Это не просто поездка, а настоящее погружение в жизнь башкирской глубинки. Вас ждёт знакомство с дикой природой, колоритное гостеприимство и, конечно, уникальная гастрономия.
Местные жители встретят вас лимонадом, домашними пирогами, кумысом, сладкой выпечкой и рыбными деликатесами, главный из которых — знаменитая форель.
Местные жители встретят вас лимонадом, домашними пирогами, кумысом, сладкой выпечкой и рыбными деликатесами, главный из которых — знаменитая форель.
Описание экскурсии
8:00 — сбор группы и выезд из Уфы
10:30–12:30 — посещение государственного заказника «Бижбулякский». Он был создан в 1991 году для охраны редких видов животных в живописной долине реки Менеуз. Здесь вас встретят дикие сурки, а короткая прогулка приведёт к водопаду Шарлама — идеальному месту для фотографий. Далее — небольшой отдых у воды
12:30–14:00 — посещение села Бижбуляк и местного лимонадного цеха: вы увидите процесс производства и продегустируете несколько сортов того самого лимонада из детства. Затем вас ждёт визит в Бижбулякский историко-этнографический музей.
14:00–15:00 — обед в кафе «Мир вкуса»
15:00–18:00 — экскурсия по природным памятникам района. Вы увидите:
- старинный Екатерининский мост
- могучую 300-летнюю иву
- родник Монаха Иоанна — священное место среди густого леса и скал
18:00–19:30 — этногастрономический вечер у истока реки Ик. Здесь вы:
- посетите два форелевых хозяйства
- покормите рыбу
- узнаете секреты местных рыбаков
- насладитесь ухой по-бижбулякски
- продегустируете форель во всех видах — жареную, копчёную, солёную
19:30 – 21:00 — обратный путь в Уфу
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Hyundai H1, есть кресла для детей
- В стоимость входит обед в кафе и дегустация в форелевом хозяйстве, входные билеты в музей
- С вами поедет один из гидов-водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — Организатор в Уфе
Предлагаем вам познакомиться с уникальной природой и захватывающей историей, культурой и традициями нашего многонационального народа. Мы поможем вам почувствовать гостеприимство местных жителей и увезти с собой только хорошие, добрые, позитивные
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
Групповая
Лучший выборСтарая Уфа: обзорная экскурсия
Уфа раскроет свои тайны: прогулка по историческим местам, знакомство с культурой и легендами. Увлекательное путешествие в прошлое
Начало: У памятника Ш.М. Бабич, возле здания Телецентра
Расписание: в среду и воскресенье в 12:00
30 ноя в 12:00
3 дек в 12:00
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом - индивидуальная экскурсия
Уфа - один из самых дружелюбных городов России. На экскурсии вы увидите Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл «Торатау» и многое другое
Начало: На улице Октябрьской Революции
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
от 8750 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Уфе: история и культура
Путешествие по Уфе с башкиркой откроет перед вами город с новой стороны. Узнайте о его истории, культуре и местных секретах, прогуливаясь по улицам
Начало: Чернышевского 88, арт-квадрат
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
4950 ₽ за всё до 30 чел.