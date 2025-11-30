Это не просто поездка, а настоящее погружение в жизнь башкирской глубинки. Вас ждёт знакомство с дикой природой, колоритное гостеприимство и, конечно, уникальная гастрономия. Местные жители встретят вас лимонадом, домашними пирогами, кумысом, сладкой выпечкой и рыбными деликатесами, главный из которых — знаменитая форель.

Описание экскурсии

8:00 — сбор группы и выезд из Уфы

10:30–12:30 — посещение государственного заказника «Бижбулякский». Он был создан в 1991 году для охраны редких видов животных в живописной долине реки Менеуз. Здесь вас встретят дикие сурки, а короткая прогулка приведёт к водопаду Шарлама — идеальному месту для фотографий. Далее — небольшой отдых у воды

12:30–14:00 — посещение села Бижбуляк и местного лимонадного цеха: вы увидите процесс производства и продегустируете несколько сортов того самого лимонада из детства. Затем вас ждёт визит в Бижбулякский историко-этнографический музей.

14:00–15:00 — обед в кафе «Мир вкуса»

15:00–18:00 — экскурсия по природным памятникам района. Вы увидите:

старинный Екатерининский мост

могучую 300-летнюю иву

родник Монаха Иоанна — священное место среди густого леса и скал

18:00–19:30 — этногастрономический вечер у истока реки Ик. Здесь вы:

посетите два форелевых хозяйства

покормите рыбу

узнаете секреты местных рыбаков

насладитесь ухой по-бижбулякски

продегустируете форель во всех видах — жареную, копчёную, солёную

19:30 – 21:00 — обратный путь в Уфу

Организационные детали