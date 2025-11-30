Мои заказы

Уфа в одном дне: история, культура, архитектура

Увидеть в столице Башкирии всё - и даже чуть больше
Исследовать Уфу за 8 часов — основательно, без суеты, проехав от исторического центра и южной части города до административной северной. Возможно? С нами — да! Вас ждут самые красивые здания и храмы, парки, площади и фонтаны.

А ещё — дегустация башкирского мёда, обед в национальном кафе, посещение лимонария, колесо обозрения и огромное количество историй и легенд.
Описание экскурсии

За один день мы осмотрим весь город.

Экскурсия по южной части Уфы — 4 часа

Маршрут: исторический центр — Театр оперы и балета — театральный сквер — фонтан «Семь девушек» — Гостиный Двор — памятник Загиру Исмагилову — Арка Шевчука — Советская площадь — Аллея современной городской скульптуры ArtTerria — улица Ленина — Дворик Довлатова — монумент Дружбы

Обед — 45 мин

Дегустация башкирского мёда — 15 мин

Посещение лимонария, катание на колесе обозрения — 1 час

Экскурсия по северной части Уфы, некогда бывшей городом Черниковском — 2 часа

Маршрут: парк Победы — мечеть Ляля-Тюльпан — проспект Октября — Русский драматический театр — фонтан «Часы» — парк им М. Гафури — новый кукольный театр и Аллея сказок с миниатюрами объектов ЮНЕСКО России — Спасский храм

Поговорим:

  • об истории нашего края
  • архитектуре города
  • обычаях и культуре башкир
  • местных легендах и мистических историях
  • известных личностях, связанных с Уфой

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Subaru Forester. Детского кресла нет
  • В стоимость входят: трансфер, билеты в лимонарий и на колесо обозрения, дегустация мёда
  • Дополнительно оплачивается обед — от 600 ₽ за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 670 туристов
Как команда опытных гидов с соответствующим образованием и многолетним опытом мы занимаемся тем, что искренне любим — знакомим путешественников с красотой нашего региона. Мы берём на себя все аспекты организации вашего
читать дальше

путешествия, гарантируя высокий уровень сервиса на каждом этапе. Мы внимательно учитываем все ваши пожелания, чтобы сделать путешествие не только увлекательным, но и максимально комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым мгновением, а мы позаботимся обо всём остальном!

