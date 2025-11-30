Исследовать Уфу за 8 часов — основательно, без суеты, проехав от исторического центра и южной части города до административной северной. Возможно? С нами — да! Вас ждут самые красивые здания и храмы, парки, площади и фонтаны.
А ещё — дегустация башкирского мёда, обед в национальном кафе, посещение лимонария, колесо обозрения и огромное количество историй и легенд.
Описание экскурсии
За один день мы осмотрим весь город.
Экскурсия по южной части Уфы — 4 часа
Маршрут: исторический центр — Театр оперы и балета — театральный сквер — фонтан «Семь девушек» — Гостиный Двор — памятник Загиру Исмагилову — Арка Шевчука — Советская площадь — Аллея современной городской скульптуры ArtTerria — улица Ленина — Дворик Довлатова — монумент Дружбы
Обед — 45 мин
Дегустация башкирского мёда — 15 мин
Посещение лимонария, катание на колесе обозрения — 1 час
Экскурсия по северной части Уфы, некогда бывшей городом Черниковском — 2 часа
Маршрут: парк Победы — мечеть Ляля-Тюльпан — проспект Октября — Русский драматический театр — фонтан «Часы» — парк им М. Гафури — новый кукольный театр и Аллея сказок с миниатюрами объектов ЮНЕСКО России — Спасский храм
Поговорим:
- об истории нашего края
- архитектуре города
- обычаях и культуре башкир
- местных легендах и мистических историях
- известных личностях, связанных с Уфой
Организационные детали
- Едем на автомобиле Subaru Forester. Детского кресла нет
- В стоимость входят: трансфер, билеты в лимонарий и на колесо обозрения, дегустация мёда
- Дополнительно оплачивается обед — от 600 ₽ за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 670 туристов
Как команда опытных гидов с соответствующим образованием и многолетним опытом мы занимаемся тем, что искренне любим — знакомим путешественников с красотой нашего региона. Мы берём на себя все аспекты организации вашего
