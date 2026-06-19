Вы прогуляетесь по самой зелёной и ботанически ценной части Уфы! Посетите знаковые места, связанные с изучением и культивированием разнообразных растений.
Побываете в Ботаническом саду с огромной коллекцией флоры и Музее леса, а ещё — в лимонарии, где вырастили собственные сорта цитронов.
Побываете в Ботаническом саду с огромной коллекцией флоры и Музее леса, а ещё — в лимонарии, где вырастили собственные сорта цитронов.
Описание экскурсии
Южно-Уральский ботанический сад
Это одно из ведущих научных учреждений республики. Сад входит в число ботанических садов России с крупнейшей научной коллекцией живых растений. Вы увидите их все!
Лесопарк имени Лесоводов
В последние годы это место заметно преобразилось, приобретя черты столичного парка. Здесь есть места для отдыха, вольерное хозяйство и Музей леса. В музее вы узнаете историю лесоводства в Башкирии и увидите, какие дары даёт нам лес.
Парк Георгия Рутто и лимонарий
Вы прогуляетесь по уютному парку, где растут 300-летние дубы. Затем посетите лимонарий и рассмотрите самую большую в России коллекцию цитрусовых. А ещё увидите сорта лимонов и цитронов, выведенных в лимонарии и ставших полноправным башкирским брендом.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Вход в Ботанический сад: взрослые — 300 ₽, дети и пенсионеры — 200 ₽
- Вход в Музей леса: взрослые — 300 ₽, пенсионеры — 200 ₽, дети — 150 ₽
- Вход в лимонарий: взрослые — 400 ₽, дети и пенсионеры — 250 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лимонарии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3909 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию для нас проводил Владимир. Мы в восторге. это очень интересный человек и великолепный экскурсовод!!! Экскурсия просто чудо. Большое спасибо!!! Рекомендую всем кто сомневается брать или не брать эту экскурсию. Это не только про лимоны и лес но и про Башкирию в целом!
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Посетили экскурсию 26.05. Нашим гидом была Галина. Задумка у экскурсии очень и очень интересная, уникальная я бы сказала. Но над орагизацией стоит поработать. Что понравилось. Лимонарий и часть экскурсии в
Ольга
Ответ организатора:
Виктория, благодарим вас за то, что нашли время поделиться своим мнением об экскурсии и работе нашего гида. Нам искренне жаль,
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Е
Экскурсия началась в лимонарии, о чем организатором не было сказано ранее в смс. При бронировании в билета было только указано место встречи - Ботанический сад. Экскурсовод Владимир на высоте! Очень интересно, спасибо!
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Н
Побывали на экскурсии « Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий» - это просто 🔥!
Очень интересно и познавательно провели время! Территория, которую охватывает экскурсия, отказалась для нас даже слишком
Очень интересно и познавательно провели время! Территория, которую охватывает экскурсия, отказалась для нас даже слишком
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Очень интересная, насыщенная экскурсия. С нами был экскурсовод Владимир. Очень знающий, увлечённый человек. Его слушали с удовольствием не только взрослые, но и 15-летние школьницы. Сначала мы посетили Лимонарий, где подивились
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К
Владимир крайне подкован в знаниях, увлечен своим делом, доступно рассказывает, все очень приятно слушать.
Понравился и сам Ботанический сад, жаль, что не хватило нам лично времени потом погулять по нему Музей леса локация спорная, так как деньги берут за вход больше, чем в Национальном музее, залов и информации гораздо меньше, но для цельной картинки о развитии лесного хозяйства пойдет.
Понравился и сам Ботанический сад, жаль, что не хватило нам лично времени потом погулять по нему Музей леса локация спорная, так как деньги берут за вход больше, чем в Национальном музее, залов и информации гораздо меньше, но для цельной картинки о развитии лесного хозяйства пойдет.
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