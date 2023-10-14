Полюбоваться крупнейшей коллекцией растений в стране и узнать историю лесоводства в Башкирии
Вы прогуляетесь по самой зелёной и ботанически ценной части Уфы! Посетите знаковые места, связанные с изучением и культивированием разнообразных растений.
Побываете в Ботаническом саду с огромной коллекцией флоры и Музее леса, а ещё — в лимонарии, где вырастили собственные сорта цитронов.
Побываете в Ботаническом саду с огромной коллекцией флоры и Музее леса, а ещё — в лимонарии, где вырастили собственные сорта цитронов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Южно-Уральский ботанический сад
Это одно из ведущих научных учреждений республики. Сад входит в число ботанических садов России с крупнейшей научной коллекцией живых растений. Вы увидите их все!
Лесопарк имени Лесоводов
В последние годы это место заметно преобразилось, приобретя черты столичного парка. Здесь есть места для отдыха, вольерное хозяйство и Музей леса. В музее вы узнаете историю лесоводства в Башкирии и увидите, какие дары даёт нам лес.
Парк Георгия Рутто и лимонарий
Вы прогуляетесь по уютному парку, где растут 300-летние дубы. Затем посетите лимонарий и рассмотрите самую большую в России коллекцию цитрусовых. А ещё увидите сорта лимонов и цитронов, выведенных в лимонарии и ставших полноправным башкирским брендом.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Вход в Ботанический сад: взрослые — 250 руб., дети и пенсионеры — 100 руб.
- Вход в Музей леса: взрослые — 200 руб., дети и пенсионеры — 100 руб.
- Вход в лимонарий: взрослые — 250 руб., дети и пенсионеры — 100 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Ботаническом саду
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 1718 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — руководители команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям и любовь к родному краю. С радостью расскажем и покажем красоты и достопримечательности нашей Родины, познакомим с национальным колоритом и легендами местных жителей. Мы создаем путешествия уже более 9 лет. У нас большая команда, а значит мы проведем экскурсию, даже если вы забронируете ее за день. А еще все наши гиды проходят обучение и сдают экзамены, прежде чем начать работать. Все мы опытные автолюбители и обладаем значительным безаварийным стажем вождения. Благодарим вас, что выбрали именно нас, чтобы познакомиться с самыми красивыми уголками нашей страны. На все ваши вопросы с удовольствием ответит куратор команды гидов Алина.
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