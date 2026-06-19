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Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа

Полюбоваться крупнейшей коллекцией растений в стране и узнать историю лесоводства в Башкирии
Вы прогуляетесь по самой зелёной и ботанически ценной части Уфы! Посетите знаковые места, связанные с изучением и культивированием разнообразных растений.

Побываете в Ботаническом саду с огромной коллекцией флоры и Музее леса, а ещё — в лимонарии, где вырастили собственные сорта цитронов.
4.5
7 отзывов
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа

Описание экскурсии

Южно-Уральский ботанический сад

Это одно из ведущих научных учреждений республики. Сад входит в число ботанических садов России с крупнейшей научной коллекцией живых растений. Вы увидите их все!

Лесопарк имени Лесоводов

В последние годы это место заметно преобразилось, приобретя черты столичного парка. Здесь есть места для отдыха, вольерное хозяйство и Музей леса. В музее вы узнаете историю лесоводства в Башкирии и увидите, какие дары даёт нам лес.

Парк Георгия Рутто и лимонарий

Вы прогуляетесь по уютному парку, где растут 300-летние дубы. Затем посетите лимонарий и рассмотрите самую большую в России коллекцию цитрусовых. А ещё увидите сорта лимонов и цитронов, выведенных в лимонарии и ставших полноправным башкирским брендом.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Вход в Ботанический сад: взрослые — 300 ₽, дети и пенсионеры — 200 ₽
  • Вход в Музей леса: взрослые — 300 ₽, пенсионеры — 200 ₽, дети — 150 ₽
  • Вход в лимонарий: взрослые — 400 ₽, дети и пенсионеры — 250 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Лимонарии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3909 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Алеся
Экскурсию для нас проводил Владимир. Мы в восторге. это очень интересный человек и великолепный экскурсовод!!! Экскурсия просто чудо. Большое спасибо!!! Рекомендую всем кто сомневается брать или не брать эту экскурсию. Это не только про лимоны и лес но и про Башкирию в целом!
Экскурсию для нас проводил Владимир. Мы в восторге. это очень интересный человек и великолепный экскурсовод!!! Экскурсия
Экскурсию для нас проводил Владимир. Мы в восторге. это очень интересный человек и великолепный экскурсовод!!! Экскурсия
Экскурсию для нас проводил Владимир. Мы в восторге. это очень интересный человек и великолепный экскурсовод!!! Экскурсия
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Виктория
Посетили экскурсию 26.05. Нашим гидом была Галина. Задумка у экскурсии очень и очень интересная, уникальная я бы сказала. Но над орагизацией стоит поработать. Что понравилось. Лимонарий и часть экскурсии в
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нем, сам ботанический сад, потрясающая, душевная экскурсия в музее леса с местным гидом. Что не понравилась. В лимонарий будто бы не разрешено проводить экскурсии сторонним гидом. Каждый сотрудник нас пытался остановить и вернуть, прервали экскурсию, мешали. Неверное, неплохо бы иметь нормальную договорённость с учреждением или подключать туристов к местным экскурсионный группам. Тем более что местные гиды рассказывают лучше, информативное. Заявокнное посещение парка Ругго не состоялось, просто прошли мимо. В ботаническом саду и далее до музея леса большую часть пути шли молча. Гиду просто нечего рассказывать. На большинство вопросов по растениям и самой территории она ответить не может. Просто походить и почитать таблички, или воспользоваться определителем мы и сами можем, без гида. Многие интресные объекты ботанического сада остались вне поля зрения. Экскурсия конечно занимает не 3 часа, а гораздо больше. Из-за неверно указанного тайминга у нас сорвались другие планы. Цены, указанные в описании как дополнительные расходы, не соответствуют реальности.

Посетили экскурсию 26.05. Нашим гидом была Галина. Задумка у экскурсии очень и очень интересная, уникальная я
Посетили экскурсию 26.05. Нашим гидом была Галина. Задумка у экскурсии очень и очень интересная, уникальная я
Посетили экскурсию 26.05. Нашим гидом была Галина. Задумка у экскурсии очень и очень интересная, уникальная я
Посетили экскурсию 26.05. Нашим гидом была Галина. Задумка у экскурсии очень и очень интересная, уникальная я
Посетили экскурсию 26.05. Нашим гидом была Галина. Задумка у экскурсии очень и очень интересная, уникальная я
Посетили экскурсию 26.05. Нашим гидом была Галина. Задумка у экскурсии очень и очень интересная, уникальная я
Посетили экскурсию 26.05. Нашим гидом была Галина. Задумка у экскурсии очень и очень интересная, уникальная я
Посетили экскурсию 26.05. Нашим гидом была Галина. Задумка у экскурсии очень и очень интересная, уникальная я
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Виктория, благодарим вас за то, что нашли время поделиться своим мнением об экскурсии и работе нашего гида. Нам искренне жаль,
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что ваше впечатление от нашей услуги оказалось негативным.
Мы приносим извинения за любые неудобства, которые вы испытали во время экскурсии.
Мы обязательно передадим ваши замечания нашему гиду, чтобы он мог улучшить свою работу.

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Е
Экскурсия началась в лимонарии, о чем организатором не было сказано ранее в смс. При бронировании в билета было только указано место встречи - Ботанический сад. Экскурсовод Владимир на высоте! Очень интересно, спасибо!
Экскурсия началась в лимонарии, о чем организатором не было сказано ранее в смс. При бронировании в
Экскурсия началась в лимонарии, о чем организатором не было сказано ранее в смс. При бронировании в
Экскурсия началась в лимонарии, о чем организатором не было сказано ранее в смс. При бронировании в
Экскурсия началась в лимонарии, о чем организатором не было сказано ранее в смс. При бронировании в
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Н
Побывали на экскурсии « Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий» - это просто 🔥!
Очень интересно и познавательно провели время! Территория, которую охватывает экскурсия, отказалась для нас даже слишком
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большая 😊 Приятно удивило богатство и разнообразие растений в лимонарий и ботаническом саду, мы посещали ботанические сады в разных городах и странах, Уфа может гордиться своей коллекцией!
Структура и детализация материала выше всяких похвал! Узнали много новых фактов для себя, увидели как выглядят растения и деревья, которые на слуху или их плоды.
Ботаника, оказывается, может быть очень интересна! 😁 Однозначно рекомендуем!!! 👍

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Татьяна
Очень интересная, насыщенная экскурсия. С нами был экскурсовод Владимир. Очень знающий, увлечённый человек. Его слушали с удовольствием не только взрослые, но и 15-летние школьницы. Сначала мы посетили Лимонарий, где подивились
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не только огромному количеству лимонных деревьев со зреющими плодами и ароматными цветами, но и большому количеству других тропических растений. Затем пошли в Ботанический сад. В апреле, конечно, там не так интересно, как летом. Не сезон ещё. Но, благодаря Владимиру, даже в такое время мы узнали много интересного. Посетили замечательную оранжерею, где просто джунгли из тропических растений. Потом дошли до Музея леса, где тоже увидели много любопытного (на 1 этаже несколько помещений с познавательными материалами, а на 2м - диарамы с чучелами животных). Впечатления остались самые приятные от экскурсии.

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К
Владимир крайне подкован в знаниях, увлечен своим делом, доступно рассказывает, все очень приятно слушать.
Понравился и сам Ботанический сад, жаль, что не хватило нам лично времени потом погулять по нему Музей леса локация спорная, так как деньги берут за вход больше, чем в Национальном музее, залов и информации гораздо меньше, но для цельной картинки о развитии лесного хозяйства пойдет.
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