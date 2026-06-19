Вы прогуляетесь по самой зелёной и ботанически ценной части Уфы! Посетите знаковые места, связанные с изучением и культивированием разнообразных растений. Побываете в Ботаническом саду с огромной коллекцией флоры и Музее леса, а ещё — в лимонарии, где вырастили собственные сорта цитронов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Южно-Уральский ботанический сад

Это одно из ведущих научных учреждений республики. Сад входит в число ботанических садов России с крупнейшей научной коллекцией живых растений. Вы увидите их все!

Лесопарк имени Лесоводов

В последние годы это место заметно преобразилось, приобретя черты столичного парка. Здесь есть места для отдыха, вольерное хозяйство и Музей леса. В музее вы узнаете историю лесоводства в Башкирии и увидите, какие дары даёт нам лес.

Парк Георгия Рутто и лимонарий

Вы прогуляетесь по уютному парку, где растут 300-летние дубы. Затем посетите лимонарий и рассмотрите самую большую в России коллекцию цитрусовых. А ещё увидите сорта лимонов и цитронов, выведенных в лимонарии и ставших полноправным башкирским брендом.

Организационные детали

Дополнительные расходы