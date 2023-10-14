Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа

Полюбоваться крупнейшей коллекцией растений в стране и узнать историю лесоводства в Башкирии

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Вы прогуляетесь по самой зелёной и ботанически ценной части Уфы! Посетите знаковые места, связанные с изучением и культивированием разнообразных растений.

Побываете в Ботаническом саду с огромной коллекцией флоры и Музее леса, а ещё — в лимонарии, где вырастили собственные сорта цитронов.
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
Уфа растительная: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий за 3 часа
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Южно-Уральский ботанический сад

Это одно из ведущих научных учреждений республики. Сад входит в число ботанических садов России с крупнейшей научной коллекцией живых растений. Вы увидите их все!

Лесопарк имени Лесоводов

В последние годы это место заметно преобразилось, приобретя черты столичного парка. Здесь есть места для отдыха, вольерное хозяйство и Музей леса. В музее вы узнаете историю лесоводства в Башкирии и увидите, какие дары даёт нам лес.

Парк Георгия Рутто и лимонарий

Вы прогуляетесь по уютному парку, где растут 300-летние дубы. Затем посетите лимонарий и рассмотрите самую большую в России коллекцию цитрусовых. А ещё увидите сорта лимонов и цитронов, выведенных в лимонарии и ставших полноправным башкирским брендом.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Вход в Ботанический сад: взрослые — 250 руб., дети и пенсионеры — 100 руб.
  • Вход в Музей леса: взрослые — 200 руб., дети и пенсионеры — 100 руб.
  • Вход в лимонарий: взрослые — 250 руб., дети и пенсионеры — 100 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Ботаническом саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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