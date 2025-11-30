Приглашаем в буквальном смысле примерить на себя башкирские традиции.
Вы выберете исторический наряд из нашей коллекции — все они созданы по музейным образцам — и станете героем съёмки в атмосферном музее «Йорта» (юрта). Колоритные кадры будут напоминать вам о гостеприимной Уфе.
Описание фото-прогулки
У нас большой выбор костюмов — около 80 моделей: от детских нарядов для малышей от 3 лет до взрослых образов. Костюмер поможет подобрать подходящий вам по фигуре и стилю костюм, а фотограф подскажет удачные позы и ракурсы.
Организационные детали
- В стоимость входит фотосессия в одном выбранном костюме и обработка 70 снимков с цветокоррекцией
- Дополнительно оплачивается:
— смена образа — 2000 ₽ за костюм
— ретушь отдельных кадров — 350 ₽ за фото
— весь комплект фото без обработки за 2500 ₽
- Фотографии с цветокоррекцией отправляются ссылкой на Яндекс. Диск в течение 5–7 рабочих дней
- Мы снимаем профессиональную технику: камеры Fujifilm, Canon, Nikon или Sony
- Вас будет снимать один из фотографов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улица Заки Валиди
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Уфе
Провёл экскурсии для 27 туристов
Фотопроект существует несколько лет. Мы успели отснять уже около 3000 семей. Приходите на фотосессию в национальных татарских костюмах времён Казанского ханства и окунитесь в прошлые века, прочувствуйте на себе многовековую историю татарского народа!
