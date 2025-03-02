Групповая
до 18 чел.
Уфа, встречай
Обзорная экскурсия с дегустациями, чтобы лучше понять город и его культуру
Начало: На Первомайской площади
11 дек в 14:00
13 дек в 14:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 35 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: У Телецентра
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы и особняки башкирской знати
Увлекательное путешествие по загородным усадьбам Уфы. Узнайте больше о жизни башкирской знати и насладитесь архитектурой прошлых веков
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
Фотосессия в башкирских костюмах в центре Уфы
Сохранить яркие моменты путешествия на профессиональных кадрах и прикоснуться к культуре региона
Начало: На улице Заки Валиди
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 марта 2025Посольство Уральских гор в УфеЕсли вы хотите услышать максимум интересной и полезной информации об Урале, увидеть его, потрогать, понюхать и попробовать на вкус, -
- ИИрина24 января 2025Посольство Уральских гор в УфеОчень приятное место с приятными людьми, вдохновиться на дальнейшие путешествия по Уралу и вообще познакомиться с этими городами абсолютно точно
- ААнна8 декабря 2024Посольство Уральских гор в УфеТот редкий случай, когда я готова была бы поставить оценку "10"! Прекрасный Олег, чудесное место, интереснейший рассказ! Мы под большим
- ЕЕкатерина6 ноября 2024Посольство Уральских гор в УфеПрекрасная возможность познакомиться с Уральскими горами, их особенностями и человеком, который их знает и любит. И если для меня раньше
- ЭЭлина30 октября 2024Посольство Уральских гор в УфеОчень интересно и познавательно! Приятно было узнать столько нового для себя об Уральских горах.
- ААнастасия19 августа 2024Посольство Уральских гор в УфеБыли на прекрасной экскурсии семьей. Впечатлились на 100%. Были заинтерисованы как родители, рассказом об Урале, так и ребенок 9 лет.
- ЛЛилия8 августа 2024Посольство Уральских гор в УфеОчень круто! Лучшая экскурсия: необычно, содержательно, интересно. Олег рассказал много всего про Урал, ответил на все наши вопросы. А еще
- ААлексей22 июля 2024Посольство Уральских гор в УфеДля тех кому интересны путешествия в дикую природу, однозначно можно рекомендовать. Тем кто далек от походов, может быть немного скучно.
Место самое по себе очень интересное, атмосферно. Много классной сувенирки!
- ООльга22 июля 2024Посольство Уральских гор в УфеОчень приятно было познакомится с Олегом. Он интересно и познавательно рассказал про Уральские горы, про свои путешествия. Беседа проходила в дружеской атмосфере за чашечкой чая из горных трав с башкирским мёдом. Советую всем, кто интересуется Уральскими горами, посетить это место.
- ВВера8 июля 2024Посольство Уральских гор в УфеОчень интересная экскурсия, познавательно для детей и взрослых. Олег-экскурсовод, путешественник, вдохновить и создатель музея-магазина, очень заразительно рассказывает об Уральских горах и маршрутах путешествий по ним.
Угостили чаем на травах и мёдом с разными наполнителями.
Рекомендуем к посещению!
Очень атмосферное место.
- ЕЕлизавета4 июля 2024Посольство Уральских гор в УфеПотрясающий формат экскурсии, когда увлеченный человек с огромным опытом путешествий делится информацией, которую собирал годами и трудами нелегких туристических маршрутов.
- ААлексей5 июня 2024Посольство Уральских гор в УфеВсё очень понравилось! Олег отлично и информативно рассказывает про Уральские горы и Урал в целом. Рекомендую!!
- ВВиктория15 мая 2024Посольство Уральских гор в УфеЭту экскурсию я искренне рекомендую не только всем гостям Уфы,но и самим уроженцам здешних мест. За относительно небольшое время вы
- ЕЕкатерина13 мая 2024Посольство Уральских гор в УфеБлагодарю за экскурсию, все было очень интересно! 😍
- ААлина12 мая 2024Посольство Уральских гор в УфеОчень интересно и познавательно! Обязательно к посещению в Уфе, особенно кому интересны природные красивые места и Урал. Уникально, что есть
- ССветлана24 апреля 2024Посольство Уральских гор в УфеБыло очень интересно. Оказывается Урал больше, чем я думал!
- ААльфия19 апреля 2024Посольство Уральских гор в УфеМы с командой после очередного похода,решили так же вместе сходить на экскурсию в Посольство!
Очень хочется поблагодарить Олега за его огромный
- ИИлья19 апреля 2024Посольство Уральских гор в УфеЯ интересуюсь туризмом и путешествиями на природе. И получил именно ту информацию которая мне была нужна про Урал. Маршруты в
- ССергей17 апреля 2024Посольство Уральских гор в УфеОчень мило и спокойно провел время.
Чай с настойками творит чудеса. Олег мастерски сочетает в себе ораторские навыки и знания об
- ТТимур8 апреля 2024Посольство Уральских гор в УфеСходил в посольство к Олегу, слежу за его блогом и ютюбканалом. Это новый способ подачи исторической и географической информации. Человек
