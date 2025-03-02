Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Уфе

Найдено 5 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Уфе, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Уфа, встречай
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Уфа, встречай
Обзорная экскурсия с дегустациями, чтобы лучше понять город и его культуру
Начало: На Первомайской площади
11 дек в 14:00
13 дек в 14:00
1800 ₽ за человека
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
Познакомиться с городом в необычном формате, ощутить его колорит и погрузиться в историю
Начало: На площади Салавата Юлаева
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 35 чел.
Фотопрогулка по Уфе
Пешая
3 часа
9 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: У Телецентра
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы и особняки башкирской знати
Увлекательное путешествие по загородным усадьбам Уфы. Узнайте больше о жизни башкирской знати и насладитесь архитектурой прошлых веков
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотосессия в башкирских костюмах в центре Уфы
Пешая
1 час
Фотопрогулка
Фотосессия в башкирских костюмах в центре Уфы
Сохранить яркие моменты путешествия на профессиональных кадрах и прикоснуться к культуре региона
Начало: На улице Заки Валиди
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 марта 2025
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Если вы хотите услышать максимум интересной и полезной информации об Урале, увидеть его, потрогать, понюхать и попробовать на вкус, -
    читать дальше

    вам срочно нужно в Посольство Уральских гор!
    Олег подробно расскажет об Уральских горах, снабдив своё повествование иллюстрациями, фотографиями, географическими картами, и ответит на все ваши вопросы.
    А ещё в Посольстве можно трогать все экспонаты, угоститься душистым чаем и попробовать различные виды мёда.
    Час экскурсии пролетает незаметно, зато огромный объем информации остаётся с тобой навсегда, и его стоит увеличивать не только читая книги и интернет-контент, а в первую очередь отправившись в Уральские горы, которые невозможно не любить!
    Огромное спасибо Олегу за возможность узнать море нового об Урале, его природе, маршрутах и многом другом!
    Уже порекомендовала экскурсию всем знакомым - это очень интересно и познавательно!

  • И
    Ирина
    24 января 2025
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Очень приятное место с приятными людьми, вдохновиться на дальнейшие путешествия по Уралу и вообще познакомиться с этими городами абсолютно точно
    читать дальше

    сюда! Первое место в которое пришла в Уфе и очень этому рада, позитив рассказчика и любовь к этому краю задали тон поездке! Спасибо организатору за тёплый приём

    Очень приятное место с приятными людьми, вдохновиться на дальнейшие путешествия по Уралу и вообще познакомиться с
  • А
    Анна
    8 декабря 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Тот редкий случай, когда я готова была бы поставить оценку "10"! Прекрасный Олег, чудесное место, интереснейший рассказ! Мы под большим
    читать дальше

    впечатлением. И я счастлива, что нам повезло начать свое путешествие по Уфе (а в перспективе и по Башкирии) с посещения посольства Уральских гор.

  • Е
    Екатерина
    6 ноября 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Прекрасная возможность познакомиться с Уральскими горами, их особенностями и человеком, который их знает и любит. И если для меня раньше
    читать дальше

    Урал был чем-то недостижимым, то теперь я поняла, что он не просто доступен каждому, но и загорелась идеей следующего отпуска. Кроме того, Олег - потрясающий рассказчик. Это был очень увлекательный, поучительный и интересный час времени. Очень рекомендую к посещению, особенно если планы на Урал Вы уже имеете.

  • Э
    Элина
    30 октября 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Очень интересно и познавательно! Приятно было узнать столько нового для себя об Уральских горах.
  • А
    Анастасия
    19 августа 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Были на прекрасной экскурсии семьей. Впечатлились на 100%. Были заинтерисованы как родители, рассказом об Урале, так и ребенок 9 лет.
    читать дальше

    Все под впечатлением. Без книги не ушли. Это кладезь информации. Возможность общаться лично с таким интересным человеком, уникальным, дорогого стоит! Благодарю за то что популяризируете Урал и его уникальные места. После нашей встречи я стала еще сильнее ценить свое родное место!

  • Л
    Лилия
    8 августа 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Очень круто! Лучшая экскурсия: необычно, содержательно, интересно. Олег рассказал много всего про Урал, ответил на все наши вопросы. А еще
    читать дальше

    угостил чаем и морошковой настойкой 😍 В Посольстве много разных камней, карт и прочих интересных штук) Обязательно вернемся сюда! Спасибо ❤️

  • А
    Алексей
    22 июля 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Для тех кому интересны путешествия в дикую природу, однозначно можно рекомендовать. Тем кто далек от походов, может быть немного скучно.

    Место самое по себе очень интересное, атмосферно. Много классной сувенирки!
  • О
    Ольга
    22 июля 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Очень приятно было познакомится с Олегом. Он интересно и познавательно рассказал про Уральские горы, про свои путешествия. Беседа проходила в дружеской атмосфере за чашечкой чая из горных трав с башкирским мёдом. Советую всем, кто интересуется Уральскими горами, посетить это место.
    Очень приятно было познакомится с Олегом. Он интересно и познавательно рассказал про Уральские горы, про свои
  • В
    Вера
    8 июля 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Очень интересная экскурсия, познавательно для детей и взрослых. Олег-экскурсовод, путешественник, вдохновить и создатель музея-магазина, очень заразительно рассказывает об Уральских горах и маршрутах путешествий по ним.
    Угостили чаем на травах и мёдом с разными наполнителями.
    Рекомендуем к посещению!
    Очень атмосферное место.
  • Е
    Елизавета
    4 июля 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Потрясающий формат экскурсии, когда увлеченный человек с огромным опытом путешествий делится информацией, которую собирал годами и трудами нелегких туристических маршрутов.
    читать дальше

    Да так, что сразу хочется взять рюкзак и пойти в горы. Спасибо Олегу за чай, опыт, советы и влюбленность в свой регион.

    Потрясающий формат экскурсии, когда увлеченный человек с огромным опытом путешествий делится информацией, которую собирал годами и
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Всё очень понравилось! Олег отлично и информативно рассказывает про Уральские горы и Урал в целом. Рекомендую!!
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Эту экскурсию я искренне рекомендую не только всем гостям Уфы,но и самим уроженцам здешних мест. За относительно небольшое время вы
    читать дальше

    узнаете много интересного об Уральских горах с наглядными иллюстрациями и любопытными экспонатами,которые можно даже повертеть в руках. Один только челябинский метеорит чего стоит!
    Но самое главное: здесь вы получите из первых рук невероятное количество информации о том как организовать ваше личное знакомство с Древним Уралом, от обилия возможностей просто захватывает дух. Олег не просто много чего знает из личного богатого опыта, он как мощнейший излучатель заряжает и вас интересом и желанием делать открытия.
    А ещё здесь вас угостят вкуснейшим медом и самым лучшим чаем на горных травах. Ну где вы ещё такое найдете

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Благодарю за экскурсию, все было очень интересно! 😍
  • А
    Алина
    12 мая 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Очень интересно и познавательно! Обязательно к посещению в Уфе, особенно кому интересны природные красивые места и Урал. Уникально, что есть
    читать дальше

    возможность познакомиться с Олегом и лично от него узнать об Урале. Также есть коллекция горных пород и очень интересные сувениры! Крайне рекомендую и спасибо за такую возможность:)

  • С
    Светлана
    24 апреля 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Было очень интересно. Оказывается Урал больше, чем я думал!
  • А
    Альфия
    19 апреля 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Мы с командой после очередного похода,решили так же вместе сходить на экскурсию в Посольство!
    Очень хочется поблагодарить Олега за его огромный
    читать дальше

    труд и зажигательные рассказы!
    Действительно, абасадор уральский гор, правда посольство Уральских гор!
    Всё чётко без воды отличная информация для любого жителя соприкасающегося с городами вблизь хребта Урала и нетолько.
    Открытое общение и в момент рассказа, и после рассказа. Рассказ про основные 5 климатических зон Урала, и о проектах маршрутах. Личные нтересные истории, уникальный опыт, душевная обстановка, прекрасный чай и настойка.
    Так же удалось приобрести календарь с шикарными фото!
    Очень захотелось запланировать посещение Долгих гор, съездить на г. Народная и Манарагу. Вот что значить делать то,что любишь! Воодушевляешь других!
    Так же узнали немного о происхождении платья Чегодаева))

    Мы с командой после очередного похода,решили так же вместе сходить на экскурсию в Посольство!Мы с командой после очередного похода,решили так же вместе сходить на экскурсию в Посольство!
  • И
    Илья
    19 апреля 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Я интересуюсь туризмом и путешествиями на природе. И получил именно ту информацию которая мне была нужна про Урал. Маршруты в
    читать дальше

    горы из Уфы, а также варианты маршрутов на Приполярный и Полярный Урал.

    Также было интересно посмотреть Посольство Уральских гор, старинные карты, книги, стереоскоп.
    Ну и конечно получить визу посольства. Виниловый стикер который нельзя купить можно только получить от Олега Чегодаева.

    Спасибо. Путешественникам которые знают что хотят узнать рекомендую.

    Я интересуюсь туризмом и путешествиями на природе. И получил именно ту информацию которая мне была нужнаЯ интересуюсь туризмом и путешествиями на природе. И получил именно ту информацию которая мне была нужнаЯ интересуюсь туризмом и путешествиями на природе. И получил именно ту информацию которая мне была нужнаЯ интересуюсь туризмом и путешествиями на природе. И получил именно ту информацию которая мне была нужна
  • С
    Сергей
    17 апреля 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Очень мило и спокойно провел время.
    Чай с настойками творит чудеса. Олег мастерски сочетает в себе ораторские навыки и знания об
    читать дальше

    Уфе и Урале. Узнал пару новых необычных мест в Уфе, схожу обязательно)
    А еще у меня теперь есть виза от посольства Уральских гор)
    Если докинуть 1000, возможно Олег даст потереть лысину на удачу😁

    Очень мило и спокойно провел времяОчень мило и спокойно провел времяОчень мило и спокойно провел времяОчень мило и спокойно провел время
  • Т
    Тимур
    8 апреля 2024
    Посольство Уральских гор в Уфе
    Сходил в посольство к Олегу, слежу за его блогом и ютюбканалом. Это новый способ подачи исторической и географической информации. Человек
    читать дальше

    горит и светится любовью и восхищением перед родным краем. И передает это своим собеседникам. Олег делает очень большое дело по открытию для нас всех красот и тайн Урала. Еще и морошковой настойки попробовал)))

    В общем у кого есть вопросы про Урал, вам прямой путь в Посольство Уральских гор.

    и да, также получил визу Уральскую на 24 год. Отличная идея.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Уфа, встречай
  2. Иммерсивная обзорная экскурсия по Уфе
  3. Фотопрогулка по Уфе
  4. Дворцы и особняки башкирской знати: путешествие из Уфы
  5. Фотосессия в башкирских костюмах в центре Уфы
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Монумент Дружбы
  5. Гостиный Двор
  6. Арт-КВАДРАТ
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Шиханы
  10. Голубое озеро
Сколько стоит экскурсия по Уфе в декабре 2025
Сейчас в Уфе в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1800 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Уфе на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 45 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль