На экскурсии по Уфе вы охватите самые значимые места башкирской столицы, прикоснётесь к её прошлому и узнаете о современных тенденциях развития.
Через памятники раскроете культурные особенности Уфы, познакомитесь с архитектурой ярких
Через памятники раскроете культурные особенности Уфы, познакомитесь с архитектурой ярких
6 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фотомоменты
- 🏛 Знакомство с историей
- 🏙 Погружение в культуру
- 🌟 Узнаете местные традиции
- 🍽 Советы по гастрономии
- 🎭 Рекомендации по досугу
Что можно увидеть
- Монумент Дружбы
- Конгресс-холл «Торатау»
- Памятник Салавату Юлаеву
- Мечеть «Ляля Тюльпан»
- Парк Победы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём с посещения символичного монумента Дружбы. Вы оцените величие памятника и сможете сделать памятные снимки.
- Затем отправимся в центр города, где вы погрузитесь в его историю. Прокатитесь по живописным улочкам, изучите архитектурные шедевры и ощутите пульс Уфы. Здесь вы увидите необычное здание конгресс-холла «Торатау» в стиле хай-тек, украшенное традиционным башкирским орнаментом.
- Далее наш маршрут приведёт нас к памятнику Салавату Юлаеву — национальному герою Башкортостана. Вы узнаете о его роли и значении в истории башкирского народа.
- В завершение мы переместимся в северную часть города. Вы познакомитесь с архитектурой одного из символов города — мечети «Ляля Тюльпан». И погуляете по парку Победы.
Мы расскажем, где работают местные жители, чем занимается молодёжь, какой спорт популярен в регионе, в чём специфика башкирской кухни, как проводят выходные горожане, что изменилось в городе после саммита БРИКС и что стоит привезти в качестве сувениров. А ещё научим вас нескольким фразам на башкирском и поделимся рекомендациями: какие театры и музеи посетить, где вкусно поесть и по каким улицам погулять в свободное время.
Организационные детали
- По пути можно сделать остановку на кофе с прекрасным панорамным видом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — организаторы команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии иЗадать вопрос
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