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сооружений и выясните, чем живут местные.



Начнём с посещения символичного монумента Дружбы, затем отправимся в центр города, где вы погрузитесь в его историю. Прокатитесь по живописным улочкам, изучите архитектурные шедевры и ощутите пульс Уфы. Далее наш маршрут приведёт нас к памятнику Салавату Юлаеву - национальному герою Башкортостана.



В завершение переместимся в северную часть города, где познакомитесь с архитектурой мечети «Ляля Тюльпан» и погуляете по парку Победы.



Узнаете, где работают местные жители, чем занимается молодёжь, какой спорт популярен в регионе, в чём специфика башкирской кухни, как проводят выходные горожане, что изменилось в городе после саммита БРИКС и что стоит привезти в качестве сувениров. Научитесь нескольким фразам на башкирском и получите рекомендации по театрам, музеям и ресторанам