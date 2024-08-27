Фотосессии в Уфе с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Уфе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Фотопрогулка по Уфе
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: У Телецентра
«Приглашаю на душевную фотопрогулку по Уфе»
30 сен в 18:30
3 окт в 17:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Уфа - прогулка-экскурсия с фотографом
Пешая
16 отзывов
2.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Уфа: эксклюзивная фото-прогулка с персональным фотографом
Ваша фото-прогулка в Уфе: знаковые места и профессиональные портреты с личным гидом-фотографом
Начало: Остановка транспорта Телецентр или Тубинская ул 3
«Буду рад поделиться с вами своими любимыми местами для фотосъемки, помочь с позированием и создать для вас яркие и запоминающиеся портреты»
30 сен в 17:30
1 окт в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка в Уфе «Секреты старого парка»
Пешая
2.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка в Уфе «Секреты старого парка»
В образе из прошлого пройти по атмосферным локациям, сделать тёплые снимки и погрузиться в историю
Начало: У Башдрамтеатра
Завтра в 10:00
13 сен в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Титова
    27 августа 2024
    Уфа - прогулка-экскурсия с фотографом
    Прогулка с Гульсум была очень интересной. Мы узнали об образовании республики Башкортостан, города Уфа, о промышленности и культурном развитии города
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    и области, какие люди оказали на это влияние и пр. Город открылся для нас с неожиданной стороны, как патриархальный купеческий в прошлом и динамичный, молодёжный в настоящем. Ждём фото с интересных локаций.

  • В
    Венера
    20 июня 2024
    Фотопрогулка по Уфе
    Девушка просто замечательная. Провела по тем местам Уфы, которые меня интересовали. Очень понравилась прогулка, время пролетело не заметно. Было очень познавательно, увлекательно и еще получила замечательные фото.
  • С
    Светлана
    17 июня 2024
    Уфа - прогулка-экскурсия с фотографом
    Работать с фотографом Гульсум было одно удовольствие. Грамотно, профессионально, ориентировано на клиента. Все очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Фотопрогулка по Уфе
    Нам всё очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Уфе
  2. Уфа - прогулка-экскурсия с фотографом
  3. Фотопрогулка в Уфе «Секреты старого парка»
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Памятник Салавату Юлаеву
  4. Гостиный Двор
  5. Арт-КВАДРАТ
  6. Монумент Дружбы
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в сентябре 2024
Сейчас в Уфе в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Уфы, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024
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