читать дальше и области, какие люди оказали на это влияние и пр. Город открылся для нас с неожиданной стороны, как патриархальный купеческий в прошлом и динамичный, молодёжный в настоящем. Ждём фото с интересных локаций.

Прогулка с Гульсум была очень интересной. Мы узнали об образовании республики Башкортостан, города Уфа, о промышленности и культурном развитии города