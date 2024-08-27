2.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по Уфе: уникальные кадры в исторических местах
Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Начало: У Телецентра
«Приглашаю на душевную фотопрогулку по Уфе»
30 сен в 18:30
3 окт в 17:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Уфа: эксклюзивная фото-прогулка с персональным фотографом
Ваша фото-прогулка в Уфе: знаковые места и профессиональные портреты с личным гидом-фотографом
Начало: Остановка транспорта Телецентр или Тубинская ул 3
«Буду рад поделиться с вами своими любимыми местами для фотосъемки, помочь с позированием и создать для вас яркие и запоминающиеся портреты»
30 сен в 17:30
1 окт в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка в Уфе «Секреты старого парка»
В образе из прошлого пройти по атмосферным локациям, сделать тёплые снимки и погрузиться в историю
Начало: У Башдрамтеатра
Завтра в 10:00
13 сен в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТитова27 августа 2024Прогулка с Гульсум была очень интересной. Мы узнали об образовании республики Башкортостан, города Уфа, о промышленности и культурном развитии города
- ВВенера20 июня 2024Девушка просто замечательная. Провела по тем местам Уфы, которые меня интересовали. Очень понравилась прогулка, время пролетело не заметно. Было очень познавательно, увлекательно и еще получила замечательные фото.
- ССветлана17 июня 2024Работать с фотографом Гульсум было одно удовольствие. Грамотно, профессионально, ориентировано на клиента. Все очень понравилось!
- ННаталья31 мая 2024Нам всё очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Уфе в сентябре 2024
Сейчас в Уфе в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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