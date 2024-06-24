1 чел.
По популярности
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5%
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборУфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
1180011 210₽ за всё до 3 чел.
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20%
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе на авто
Увидеть самые известные места города и узнать о них интересные факты в дружеском формате
Завтра в 10:30
21 июля в 10:30
85006 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
1.5 часа
Аудиогид
Я познаю Уфу: пешеходная аудиоэкскурсия
Прогулка по историческому центру Уфы с гидом в образе Софьи Аксаковой. Увидите оперный театр, сад Аксакова, Национальный музей и Советскую площадь
Начало: У фонтана «7 девушек»
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 15001 425₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна24 июня 2024При выборе нам было важно не ходить! Мария нас забрала с адреса и «вернула» куда попросили. Что касается организации- сделала
- ООльга25 апреля 2024Очень интересная и комфортная экскурсия для тех кто в первый раз в городе. Мария прекрасный рассказчик, внимательный гид и просто
- ТТарусина21 апреля 2024Огромное спасибо Марии за интересный и содержательный рассказ о городе Уфа
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Скидки»
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