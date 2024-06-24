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заказ на сайте, согласовала время(даже перенесла разок, ответ получила быстро), оплатила и больше даже не заворачивалась. Что касается содержания, отлично! Нас провели по основным достопримечательностям, по продолжительности все было в спокойном размеренном режиме. Спасибо большое! Мы получили именно то, что хотели от экскурсии Уфа-первая встреча.