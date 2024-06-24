Экскурсии со скидкой в Уфе до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Уфе, цены от 1 425 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уфа - первая встреча
На машине
скидка
5%
61 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Уфа - первая встреча
Познакомиться с главными достопримечательностями города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
1180011 210 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе на авто
На машине
На микроавтобусе
скидка
20%
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе на авто
Увидеть самые известные места города и узнать о них интересные факты в дружеском формате
Завтра в 10:30
21 июля в 10:30
85006 800 за всё до 7 чел.
Я познаю Уфу: пешеходная аудиоэкскурсия
Пешая
скидка
5%
1.5 часа
Аудиогид
Я познаю Уфу: пешеходная аудиоэкскурсия
Прогулка по историческому центру Уфы с гидом в образе Софьи Аксаковой. Увидите оперный театр, сад Аксакова, Национальный музей и Советскую площадь
Начало: У фонтана «7 девушек»
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
от 15001 425 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 июня 2024
    Уфа - первая встреча
    При выборе нам было важно не ходить! Мария нас забрала с адреса и «вернула» куда попросили. Что касается организации- сделала
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    заказ на сайте, согласовала время(даже перенесла разок, ответ получила быстро), оплатила и больше даже не заворачивалась. Что касается содержания, отлично! Нас провели по основным достопримечательностям, по продолжительности все было в спокойном размеренном режиме. Спасибо большое! Мы получили именно то, что хотели от экскурсии Уфа-первая встреча.

  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Уфа - первая встреча
    Очень интересная и комфортная экскурсия для тех кто в первый раз в городе. Мария прекрасный рассказчик, внимательный гид и просто
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    приятный собеседник. Знакомство со всеми основными достопримечательностями города - часть пешком, часть на машине в спокойном темпе, есть время и для фотографий и для мороженого. Большое спасибо Марии за прекрасный день в Уфе!

  • Т
    Тарусина
    21 апреля 2024
    Уфа - первая встреча
    Огромное спасибо Марии за интересный и содержательный рассказ о городе Уфа

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Уфа - первая встреча
  2. Обзорная экскурсия по Уфе на авто
  3. Я познаю Уфу: пешеходная аудиоэкскурсия
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Памятник Салавату Юлаеву
  3. Фонтан «Семь девушек»
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июле 2024
Сейчас в Уфе в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 1 425 до 11 210 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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