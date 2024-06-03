Экскурсии с животными в Уфе

Найдено 4 экскурсии в категории «Животные» в Уфе, цены от 5 200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
84 отзыва
Популярное предложение
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: В месте вашего размещения
«Кроме того, вы сможете перекусить в местном кафе и пообщаться с оленями, енотами, лисами и белой верблюдицей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 900 за всё до 3 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Башкирское предуралье: природа и святыни в мини-группе из Уфы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Башкирскому предуралью: от озерных чудес до горных вершин
Начало: По договоренности
«Кроме того, вы сможете перекусить в местном кафе и пообщаться с оленями, енотами, лисами и белой верблюдицей»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 200 за человека
Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия: Конная прогулка и музей Шаймуратова в Уфе
В Уфе вас ждет увлекательная конная прогулка и посещение музея Шаймуратова, полное впечатлений и новых знаний
Начало: На ул. Зорге
«Целебное общение с лошадьми и активный отдых»
10 июня в 16:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
«А после спуска, если захотите, покатаетесь на лошадках»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 2390022 705 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    26-го мая 2024 года мы с подругами были на экскурсии "Башкирское предуралье". У нас был замечательный гид Айсылу. Первым пунктом
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    нашей экскурсии было посещение парка Торатау. Мы услышали много познавательной информации,совершая восхождение на эту гору. И добравшись до вершины,мы услышали замечательные легенды, которые оживили горы и реки и придали им новые смысловые оттенки. Также мы побывали на страусиной ферме и несмотря на дождь,получили удовольствие от кормления животных, увидев необычных павлинов,ламу,лисиц. Закончив нашу поездку посещением голубого озера,мы возвращались домой под мелодии замечательного национального инструмента - курая. Айсылу отвечала на все наши вопросы и даже более того. Рекомендуем эту экскурсию и огромное спасибо организаторам и нашему гиду Айсылу!

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Спасибо гиду Диларе за прекрасный день, проведенный на одном дыхании. Разнообразно и познавательно. Места красивые. Природа!!! Шихан Торатау - место силы!!!
  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Диана - отличный экскурсовод. Все прошло замечательно. Учтены все пожелания.
  • А
    Александр
    8 января 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
    Замечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал об истории Башкортостана и локациях,
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    но и дал множество советов для большего знакомства с республикой. Экскурсия действительно знакомит с предуральем, больше всего впечатлили пейзажи Красноусольска и шихан Торатау. В день экскурсии на регион обрушилась сильная метель, и мы думали, что она может вообще помешать куда-либо попасть. Но благодаря организаторам (и в Азату в частности) все прошло отлично, везде смогли проехать и все повидать в реальном зимнем пейзаже.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
  2. Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
  3. Конная прогулка в окрестностях Уфы и музей Шаймуратова
  4. Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Какие места ещё посмотреть в Уфе
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  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Животные" можно забронировать 4 экскурсии от 5 200 до 22 705 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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