Всего 1,5 ч — и мы окажемся в жемчужине Башкирии среди тихих улиц, старинных домов и панорамных видов на реку Белую.
Бирский исторический музей
Вы рассмотрите макет Бирской крепости, старинные самовары, купеческие весы, граммофон и другие предметы повседневности прошлых веков.
Центр и купеческие особняки
Прогуляетесь по Октябрьской площади — бывшей Троицкой — и увидите дома купцов Чирковых, Ватлашовых и Коноваловых.
Свято-Троицкий собор
Главный храм города в стиле русского классицизма — зайдём туда и ощутим его атмосферу.
Парк «Соколок»
Одно из самых живописных мест города с отличной панорамой на Забелье.
Обед с местным колоритом
Если захотите, попробуете знаменитые бирские пельмени.
Ещё я расскажу:
как формировался Бирск
кто создавал облик города
почему он — столица яблок и пельменей
откуда взялся вокзал без железной дороги
как жили и что ели горожане 150 лет назад
Примерный тайминг
9:00–10:45 — дорога из Уфы в Бирск 11:00–12:00 — посещение Бирского исторического музея 12:00–13:30 — прогулка по городу, посещение Свято-Троицкого собора 13:30–14:10 — парк «Соколок» 14:15–15:15 — обед 15:15–17:00 — дорога в Уфу
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на Renault Kaptur (кресло или бустер по запросу), билеты в музей
Обед оплачивается дополнительно и по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 531 туриста
Я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы.
Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе и Башкирии, очень люблю знакомить гостей с читать дальшеуменьшить
моим родным городом и республикой. Работала гидом в Стокгольме и Польше. Мои экскурсии непринуждённые и комфортные, я могу поддержать беседу на разные темы, обладаю широким кругозором.
Могу проводить экскурсии на английском языке. Водитель со стажем более 20 лет.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Отличное путешествие получилось, прям вот все, как и планировали. Мы были привязаны к расписанию теплохода, поэтому заранее все обговорили с Еленой. В результате успели все - и кусочек Уфы посмотреть, читать дальшеуменьшить
и по Бирску погулять, и чая травяного, любезно предложенного Еленой попить в парке на смотровой, хватило времени и на бирские пельмени. Просто видно, что человек заранее все планирует и старается показать максимум.
Сама Елена даёт информацию "без напряга", не засыпая датами и терминами. Все в режиме живого увлеченного рассказа. Приятный бонус - Елена классно водит машину)
Однозначно рекомендую и маршрут и гида!
Елена
Ответ организатора:
Александр, очень приятно читать отзыв на нашу экскурсию, спасибо! Очень рада, что наше путешествие останется в вашем сердце и жду вас еще в Башкирии! Встретимся на теплоходе!
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