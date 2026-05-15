Едем в Бирск — город, где легко замедлиться и поймать ритм уездной жизни. Вы неспешно пройдёте по тихим улочкам, полюбуетесь видами Забелья, услышите истории купеческих семей и при желании попробуете легендарные местные пельмени.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 16 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Уфе

Описание экскурсии

Бирск — город с атмосферой уездной России

Всего 1,5 ч — и мы окажемся в жемчужине Башкирии среди тихих улиц, старинных домов и панорамных видов на реку Белую.

Бирский исторический музей

Вы рассмотрите макет Бирской крепости, старинные самовары, купеческие весы, граммофон и другие предметы повседневности прошлых веков.

Центр и купеческие особняки

Прогуляетесь по Октябрьской площади — бывшей Троицкой — и увидите дома купцов Чирковых, Ватлашовых и Коноваловых.

Свято-Троицкий собор

Главный храм города в стиле русского классицизма — зайдём туда и ощутим его атмосферу.

Парк «Соколок»

Одно из самых живописных мест города с отличной панорамой на Забелье.

Обед с местным колоритом

Если захотите, попробуете знаменитые бирские пельмени.

Ещё я расскажу:

как формировался Бирск

кто создавал облик города

почему он — столица яблок и пельменей

откуда взялся вокзал без железной дороги

как жили и что ели горожане 150 лет назад

Примерный тайминг

9:00–10:45 — дорога из Уфы в Бирск

11:00–12:00 — посещение Бирского исторического музея

12:00–13:30 — прогулка по городу, посещение Свято-Троицкого собора

13:30–14:10 — парк «Соколок»

14:15–15:15 — обед

15:15–17:00 — дорога в Уфу

Организационные детали