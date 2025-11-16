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Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево

Приглашаем на экскурсию по Бирску и Бахтыбаево, где история и традиции оживают в каждом камне и встрече
Индивидуальная экскурсия из Уфы в Бирск и Бахтыбаево - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу купеческого города и познакомиться с культурой марийского народа.

В Бирске вы увидите Октябрьскую площадь, Свято-Троицкий собор,
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посетите исторический музей и мастерскую в доме купца Чиркова.

В селе Бахтыбаево вас ждет встреча с марийскими традициями в этнографическом музее, чай с мёдом и блинчиками, а также встреча с вековым дубом, окутанным легендами. Экскурсия включает трансфер из Уфы, услуги опытного гида и возможность создать собственный амулет. Подарите себе день, полный открытий и теплых встреч, который останется в вашей памяти навсегда

4.8
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальные природные объекты
  • 🏛 Исторические и культурные достопримечательности
  • 👥 Индивидуальный подход и комфорт
  • 🕰 Погружение в атмосферу прошлого
  • 🎨 Мастер-классы и этнографические музеи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться природой и культурными объектами, а также комфортно путешествовать.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево

Что можно увидеть

  • Октябрьская площадь
  • Свято-Троицкий собор
  • Исторический музей
  • Дом купца Чиркова
  • Парк «Соколок»
  • Михаило-Архангельский храм
  • Этнографический музей народа мари

Описание экскурсии

Уютный Бирск: знаковые места и городские истории

Вы окажетесь в купеческом городе, основанном аж в 1663 году! Увидите Октябрьскую площадь и дома 19–20 веков, сохранившиеся в первозданном виде. Полюбуетесь самым большим в Башкирии собором — Свято-Троицким. Посетите исторический музей, мастерскую в доме купца Чиркова, парк «Соколок», Михаило-Архангельский храм — место с невероятной энергетикой и уникальными иконами. Гид расскажет об истории торгового города, купеческих особняках и жизни их прежних владельцев.

Душевное Бахтыбаево и вековой дуб

Знакомство с этим селом начнём с посещения этнографического музея народа мари. Музейные сотрудники радушно встретят вас в национальных костюмах, покажут уникальную коллекцию, расскажут про обычаи и культуру марийцев, одежду и смысл орнаментов, угостят чаем с мёдом и блинчиками. А после мы отправимся к дубу, которому, как и селу, более 300 лет. Марийцы говорят, что величественное дерево исполняет заветные желания. Проверим?

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются: билет в исторический музей в Бирске — 100 ₽/чел., мастер-класс в доме Чиркова (создание амулета из камня) — 300 ₽/чел.
  • По желанию мы можем посетить этнографический музей в с. Бахтыбаево — вход 3000 ₽ за 1-2 чел., 1000 ₽/чел. за группу от 3 участников
  • Возможно заменить посещение с. Бахтыбаево на Марийский дворик в Бирске. Гид уточнить ваши предпочтения перед экскурсией.
  • Заберём вас из любой точки Уфы и привезём обратно после экскурсии. Можем отвезти в аэропорт.
  • Дорога до первой локации займёт 1 час 40 минут
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провела экскурсии для 3939 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
2
3
2
1
Дмитрий
Несмотря на некоторый сумбур со стороны менеджеров по организации экскурсии, благодаря гиду Диане поездка удалась на все 150%. Маршрут Бирск- Святые Кустики. Был на экскурсии с мамой, 1944 г. р.
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Диана успевала управлять авто, проводить экскурсию и вести диалог с мамой по всем интересующим вопросам. Бирск - чудесный город и атмосферное место. Побывали с гидом в местном музее, погуляли по историческому центру, вкусно пообедали, посетили вокзал … без рельсов и обзорную площадку с чудесными видами. Далее был приятный и информативный переезд в мужской монастырь (по народному -Святые кустики). Чудесное место с богатой историей и замечательным настоятелем. Истинно Райский сад!!! Возвращались в Уфу с Дианой уже как хорошие приятели. Нашлись общие знакомые и воспоминания. Вечер закончили в прекрасном ресторане по рекомендации Дианы. Более чем приятным бонусов и проявлением искренней эмпатии было возвращение Дианой забытого в машине маминого шарфа. Прямо в аэропорт перед нашим вылетом домой! Спасибо Диане!!! Башкортостан - мы влюбились в тебя!!!

Несмотря на некоторый сумбур со стороны менеджеров по организации экскурсии, благодаря гиду Диане поездка удалась на
Несмотря на некоторый сумбур со стороны менеджеров по организации экскурсии, благодаря гиду Диане поездка удалась на
Несмотря на некоторый сумбур со стороны менеджеров по организации экскурсии, благодаря гиду Диане поездка удалась на
Несмотря на некоторый сумбур со стороны менеджеров по организации экскурсии, благодаря гиду Диане поездка удалась на
Несмотря на некоторый сумбур со стороны менеджеров по организации экскурсии, благодаря гиду Диане поездка удалась на
Несмотря на некоторый сумбур со стороны менеджеров по организации экскурсии, благодаря гиду Диане поездка удалась на
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Татьяна
Очень приятная поездка, особенно понравился мастер-класс по изготовлению амулета и мини-эксурсия по дому Чиркова, это просто бомба. Однозначно рекомендую к посещению
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Екатерина
Сегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили исторический музей, храмы, мечеть, побывали в лавке Чиркова, что особо впечатлило нас, зайдя в лавку
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сразу чувствуется дух того времени, очень захватывает убранство лавки и т. д.
Также побывали на Галкиной горе, откуда открываются прекрасные виды на реку Белую, посетили множество парков и памятников, на обратной дороге заехали в село Николаевка, где нас встретила добродушная и светлая женщина Валентина, которая дала столько положительных эмоций и энергии.
С нами был гид АЙСЫЛУ💥, которая на 5 с плюсом выполнила свою работу! Айсылу прекрасно ориентируется в местности, отлично водит машину, общительная, очень интересная девушка, которая очень интересно преподносила информацию о городе, за что ей отдельное спасибо.
Рекомендую тур в Бирск, останетесь под впечатлением! А также гида Айсылу!

Сегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили исторический
Сегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили исторический
Сегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили исторический
Сегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили исторический
Сегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили исторический
Сегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили исторический
Сегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили исторический
Сегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили исторический+2
Сегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили исторический
Сегодня побывали в купеческом городе Бирске, город впечатлил так, что одним отзывом не описать. Посетили исторический
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Галина
Замечательная поездка в город Бирск. Диляра отличный водитель, замечательный рассказчик. Атмосферная экскурсия и мастер-класс в лавке Чиркова. Потрясающее продолжение путешествия в с. Бахтыбаево. Наталья и ее муж невероятно гостеприимные, показали уникальную коллекцию вышивок, марийских костюмов. Рассказали о национальных традициях и обрядах. Прекрасный день с удивительными людьми
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М
Спасибо большое организатору и экскурсоводу. Всё просто отлично
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Т
Вот опять посчастливилось встретиться с Дианой, как всегда великолепно провели день в превосходном городке Бирск, непередаваемые впечатления, профессиональное мастерство Дианы, несомненно, заслуживает признание! Рекомендуем нашего замечательного гида Диану!!! Удачи ей желаем!!!
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