В Бирске вы увидите Октябрьскую площадь, Свято-Троицкий собор,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Уникальные природные объекты
- 🏛 Исторические и культурные достопримечательности
- 👥 Индивидуальный подход и комфорт
- 🕰 Погружение в атмосферу прошлого
- 🎨 Мастер-классы и этнографические музеи
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Октябрьская площадь
- Свято-Троицкий собор
- Исторический музей
- Дом купца Чиркова
- Парк «Соколок»
- Михаило-Архангельский храм
- Этнографический музей народа мари
Описание экскурсии
Уютный Бирск: знаковые места и городские истории
Вы окажетесь в купеческом городе, основанном аж в 1663 году! Увидите Октябрьскую площадь и дома 19–20 веков, сохранившиеся в первозданном виде. Полюбуетесь самым большим в Башкирии собором — Свято-Троицким. Посетите исторический музей, мастерскую в доме купца Чиркова, парк «Соколок», Михаило-Архангельский храм — место с невероятной энергетикой и уникальными иконами. Гид расскажет об истории торгового города, купеческих особняках и жизни их прежних владельцев.
Душевное Бахтыбаево и вековой дуб
Знакомство с этим селом начнём с посещения этнографического музея народа мари. Музейные сотрудники радушно встретят вас в национальных костюмах, покажут уникальную коллекцию, расскажут про обычаи и культуру марийцев, одежду и смысл орнаментов, угостят чаем с мёдом и блинчиками. А после мы отправимся к дубу, которому, как и селу, более 300 лет. Марийцы говорят, что величественное дерево исполняет заветные желания. Проверим?
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Дополнительно оплачиваются: билет в исторический музей в Бирске — 100 ₽/чел., мастер-класс в доме Чиркова (создание амулета из камня) — 300 ₽/чел.
- По желанию мы можем посетить этнографический музей в с. Бахтыбаево — вход 3000 ₽ за 1-2 чел., 1000 ₽/чел. за группу от 3 участников
- Возможно заменить посещение с. Бахтыбаево на Марийский дворик в Бирске. Гид уточнить ваши предпочтения перед экскурсией.
- Заберём вас из любой точки Уфы и привезём обратно после экскурсии. Можем отвезти в аэропорт.
- Дорога до первой локации займёт 1 час 40 минут
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды