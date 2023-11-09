В Башкирии есть удивительные места с особой душевной атмосферой. Мы с радостью познакомим вас с ними. Вы увидите старый Бирск, его площадь и храмы (целых 3 на такой небольшой город). Узнаете, отчего Бирск называют яблочным центром нашего края и почему тут есть ж\д вокзал, хотя никогда не было железной дороги. А в гостеприимном Бахтыбаево вы сможете загадать желание возле мудрого дуба.

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Описание

Что вас ожидает

Уютный Бирск: знаковые места и городские истории

Вы окажетесь в купеческом городе, основанном аж в 1663 году! Увидите Октябрьскую площадь и дома 19–20 веков, сохранившиеся в первозданном виде. Полюбуетесь самым большим в Башкирии собором — Свято-Троицким. Посетите исторический музей, мастерскую в доме купца Чиркова, парк «Соколок», Михаило-Архангельский храм — место с невероятной энергетикой и уникальными иконами. Гид расскажет об истории торгового города, купеческих особняках и жизни их прежних владельцев.

Душевное Бахтыбаево и вековой дуб

Знакомство с этим селом начнём с посещения этнографического музея народа мари. Музейные сотрудники радушно встретят вас в национальных костюмах, покажут уникальную коллекцию, расскажут про обычаи и культуру марийцев, одежду и смысл орнаментов, угостят чаем с мёдом и блинчиками. А после мы отправимся к дубу, которому, как и селу, более 300 лет. Марийцы говорят, что величественное дерево исполняет заветные желания. Проверим?

Организационные детали