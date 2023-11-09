Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево

Побывать в ремесленном уголке Башкирии, увидеть село и дуб, которым больше 3 веков

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В Башкирии есть удивительные места с особой душевной атмосферой. Мы с радостью познакомим вас с ними. Вы увидите старый Бирск, его площадь и храмы (целых 3 на такой небольшой город).

Узнаете, отчего Бирск называют яблочным центром нашего края и почему тут есть ж\д вокзал, хотя никогда не было железной дороги. А в гостеприимном Бахтыбаево вы сможете загадать желание возле мудрого дуба.
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
Из Уфы - в купеческий город Бирск и марийское село Бахтыбаево
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Описание

Что вас ожидает

Уютный Бирск: знаковые места и городские истории

Вы окажетесь в купеческом городе, основанном аж в 1663 году! Увидите Октябрьскую площадь и дома 19–20 веков, сохранившиеся в первозданном виде. Полюбуетесь самым большим в Башкирии собором — Свято-Троицким. Посетите исторический музей, мастерскую в доме купца Чиркова, парк «Соколок», Михаило-Архангельский храм — место с невероятной энергетикой и уникальными иконами. Гид расскажет об истории торгового города, купеческих особняках и жизни их прежних владельцев.

Душевное Бахтыбаево и вековой дуб

Знакомство с этим селом начнём с посещения этнографического музея народа мари. Музейные сотрудники радушно встретят вас в национальных костюмах, покажут уникальную коллекцию, расскажут про обычаи и культуру марийцев, одежду и смысл орнаментов, угостят чаем с мёдом и блинчиками. А после мы отправимся к дубу, которому, как и селу, более 300 лет. Марийцы говорят, что величественное дерево исполняет заветные желания. Проверим?

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются: билет в этнографический музей — 500 руб. /чел., билет в исторический музей в Бирске — 100 руб. /чел., мастер-класс в доме Чиркова (создание амулета из камня) — 300 руб. /чел.
  • Заберём вас из любой точки Уфы и привезём обратно после экскурсии. Можем отвезти в аэропорт.
  • Дорога до первой локации займёт 1 час 40 минут
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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