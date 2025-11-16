Индивидуальная экскурсия из Уфы в Бирск и Бахтыбаево - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу купеческого города и познакомиться с культурой марийского народа.В Бирске вы увидите Октябрьскую площадь, Свято-Троицкий собор,

посетите исторический музей и мастерскую в доме купца Чиркова. В селе Бахтыбаево вас ждет встреча с марийскими традициями в этнографическом музее, чай с мёдом и блинчиками, а также встреча с вековым дубом, окутанным легендами. Экскурсия включает трансфер из Уфы, услуги опытного гида и возможность создать собственный амулет. Подарите себе день, полный открытий и теплых встреч, который останется в вашей памяти навсегда

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться природой и культурными объектами, а также комфортно путешествовать.

Сейчас август — это идеальное время.