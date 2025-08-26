Нам с дочкой очень понравилась экскурсия! Ирина встретила нас чаем,вкусняшкой и ноябрьский, ветренный день - пообещал быть интересным! Время пролетело: душевно, тепло, интересно, познавательно! Отдельное спасибо за милые презенты! Однозначно рекомендую выбрать данную иммерсивную экскурсию!!!
Первый раз в Башкирии, первый раз в Уфе. И знакомоство с этим красивым городом у нас началось с иммерсивной экскурсии,
которую для нас провела Ирина. Ирина - челоаек-улыбка, человек - влюбленный в Уфу! Сколько позитива, заряжающей энергии подарила нам эта экскурсия! Мы влюбились в Уфу, не смотря на недружелюбный ноябрьский денек, увидели много достопремечательностей, послушали музыку, потанцевали, пропитались башкирской культурой и обычаями. И получили много подарков. Ирина, еще раз большое спасибо! Всем рекомендую!
Были на экскурсии 14.11.25 Отмечу несколько моментов: -интересную необычную подачу материала через наушники, погружение в материал, музыку, просчитанный тайминг, выстроенный маршрут. -содержание экскурсии
не просто развлекательный рассказ о городе и регионе, оно заставляет задуматься о ценном, важном… о любви, патритизме, стремлении. .)) -прекрасная идея начать с травяного чая с вкусняшками… сразу возникает настрой!! -огромное спасибо за кумыс и мед!! Понимание региона через еду и вкусовые привычки-прекрасная идея)
Понравилась ли нам экскурсия-конечно! Рекомендуем ли - да! В дополнение получили ролик, фото.
Отдельно отмечу тактичность, человечность, внимательность Ирины-гида. Помогла, ответила на все вопросы, в том числе не касающиеся экскурсии.
Одна из лучших экскурсий, на которых мы с мужем бывали. Стоит отметить, что опыт у нас внушительный)) Очаровательная Ирина не
отказала в проведении, несмотря на плохие погодные условия, позаботилась о дождевиках и даже предложила чай и батончики. Экскурсия прошла на одном дыхании: познавательно, весело, местами трогательно до слёз. Ирина на протяжение всей прогулки бережно и ненавязчиво вовлекала нас в процесс с помощью активностей. Мы увлеклись настолько, что танцевали на улице, сделали разминку у дворца спорта и окончательно влюбились в Уфу🥰Получили всю гамму позитивных впечатлений, за что очень благодарны Ирине❤️
Это была очень интересная подача материала, уже были на иммерсиве, но в составе экскурсии впервые. Удивильно, как из простой идеи
с наушниками можно так продумать и создать такую программу. С песнями, сюжетом, музыкой и фактами. Реально полное погружение в атмосферу, в ценность этого момента! Спасибо Ирине, за открытость, душевность и столь яркую подачу! А путевые заметки в виде наших фото, неожиданных и таких живых это выше всяких похвал! Да ещё и подарки, и напиток и угощения! Ну просто нет слов! Чудо!
Побывали в первый раз на иммерсивной обзорной экскурсии и остались в восторге!!! 2 часа пролетели незаметно, а память и видео останутся надолго! Со скучной автобусной экскурсией не сравнить! Рекомендую)
Не смотря на не погоду, все прошло душевно тепло. Экскурсия очень понравилась, очень увлекательная и богатая по содержанию, при этом
не перегружена материалом. Полностью окунались в то историческое время которое в данный момент прослушивали в наушниках. При этом это была не просто передача материала, но и двигательная активность. Ирина, очень приятный человечек, благодарны ей за эту экскурсию, за вкусняшки и отдельное спасибо вам Ирина за фотосессию)).
Это был мой первый опыт иммерсивной экскурсии и скажу сразу, что ожидания оправдались на 100%. Ирина профессионал своего дела вы
это сразу поймете. Подача информация и сам процесс, погружение все на высшем уровне, отдельное спасибо, что Ирина вошла в мое положение и начала экскурсию раньше, так как было ограничено время. Маршрут очень интересный, красивые виды и архитектура города запомнится мне надолго, также понравилось, что были мини задания, которые приводят в тонус и не дают заскучать 😄 Жаль только, что Салавата убрали на реконструкцию и что время пролетело очень быстро, даже не замечаешь как уже подходишь к финальной локации потому что проникаешься историей и атмосферой. В общем всем своим друзьям и знакомым буду рекомендовать посетить данную экскурсию, оно того стоит поверьте на слово и вы не пожалеете!)
Ирина, замечательный экскурсовод, сам формат нов и уникален, ты не просто ходишь, смотришь и слушаешь кто где жил, когда построили,
зачем построили, ты погружаешься в местных колорит, через мини интерактивы, где-то весело и смешно, где-то стоит задуматься и поразмыслить, а какие-то истории заставят растрогаться. И помимо всего это, Ирина сделает вам милый видеоролик и фотографии с вашей прогулки, что уже точно останется в памяти, чего не скажешь о стандартном формате экскурсий, тут вы получите частичку Уфы на свой смартфон, даже не запариваясь о красивых ракурсах и поиске красивых мест. Спасибо за интересный формат и познавательный материал🙏
Впервые побывали на иммерсивной экскурсии. Это восторг. Поставила бы 100 баллов из 10. Рассказу аудиогида не мешают шум на улице. Музыкальные вставки, интересные факты и конечно же сама экскурсовод Ирина выше всяких похвал. Однозначно могу порекомендовать всем. Положительные эмоции обеспечены.
Если честно, планировала пойти на другую экскурсию другого организатора, но записаться туда не было возможности. Чему я в итоге рада.
Потому что прогулка с Ириной получилась супер: организованной, интересной и позитивной. Необычный формат и полное включение гида - то, что не дает скучать и заряжает хорошим настроением и энергией. После прогулки даже если не влюбитесь в Уфу, то точно проникнитесь к ней симпатией, как и к Ирине. Теперь возвращаюсь в Москву. Спасибо и успехов!
Хотела от себя лично и от своих коллег выразить огромную благодарность Ирине за ее потрясающую экскурсию. Формат экскурсии очень необычный.
Исторически наполненная, четко выверенная по таймингу с интересным интерактивом и милыми подарками в конце. Ирина очень позитивный и добродушный человек, которая подарила мне ощущение детской непосредственности и спектр различных эмоций от сентиментальности до безшабашного смеха. Спасибо Ирина еще раз за прекрасное время, которое вы нам подарили и за то, что в вас такая теплота. Удачи вам 🌹.
Только высшая оценка!!! За все составляющие: за формат экскурсии, за личное обаяние Ирины, за подачу, за сюрпризы, за настроение, за
любовь к своему городу, за внимание и юмор, танцы, музыку и костюмы)) Всем кто думает и сомневается, рекомендую отбросить ненужные сомнения, однозначно буду рекомендовать и рассказывать своим близким! Ирина, большое спасибо вам за настроение, за ваше обояние и гостеприимство, за сюрпризы! Отдельная благодарность за фото и видео, которые будут возвращать в тот солнечный день и в наши воспоминания о чудесном городе Уфа! И да, эта экскурсия про ЛЮБОВЬ, которая добавит в вашу душу новые жемчужинки впечатлений! Туляки. ❤️
Замечательная экскурсия! Нам очень понравилась сама Ирина) Два часа пролетели незаметно. Хотим отметить заботу о туристах: вода, перекус, дождевик на
случай дождя. Текст продуман до мелочей, интересные сведения, интеллегентный юмор, много отсылок к советскому кино и эстраде. Активности - Непринужденно и по желанию. И очень приятно получить в подарок от автора и фото, и маленький видеофильм! Однозначно рекомендуем Ирину и её иммерсивную экскурсию!
А можно поставить 10? Мы много где были, много слышали рассказов о городах, но никогда и нигде с нами не
происходило ничего подобного, и ничего более прекрасного! Можно говорить о том, что ты любишь свой город, а можно не произносить этих слов, но всем своим маршрутом, планом действий, отношением, сценарием сделать так, что "в сердце поёт Уфа", это что-то потрясающее)) Ирина очень заботливая, перед началом экскурсии вручила нам по бутылочке воды и по батончику, всё же нам предстояло 2 часа пешком по солнечной Уфе гулять! Когда дело дошло до знакомства с кумысом (а его пьют холодным), Ирина достала из рюкзака термос и угостила нас напитком нужной температуры. А при прощании она подарила нам еще один знаковый продукт Башкирии - МЁД)) В её сценарии много юморных и памятных включений из классики советского кино, это было так здорово! В общем, Ирина просто нереальная умница, с таким творчеством и с такой душой подошла к подготовке экскурсии, что это вообще не воспринимается как работа, а это и есть её жизнь.
Для нашей компании такой вид экскурсии был в новинку. Спасибо, Ирине, она открыла для нас иммерсивные экскурсии. Было интересно, познавательно,
весело, подвижно. Мы получили много информации: от доисторических времён до современности, попробовали кумыс, станцевали на площади, примерили национальный костюм, зарядились позитивом и, можно сказать, влюбились в Уфу, с лёгкой подачи гида! А еще Евгения сделала нам замечательный клип о нашей экскурсии!
