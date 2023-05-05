Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Два часа экскурсии пройдут в атмосфере радости и чудесного настроения!
Ищем башкирского Деда Мороза в Новогодней Уфе, решаем головоломки и отгадываем загадки волшебных персонажей, знакомимся с Уфой и традициями празднования Нового Года.
И, самое главное, верим в Новогодние Чудеса и получаем подарки!
Экскурсия проводится для групп в определенные дни или по предварительной договоренности.
в 12.00; 15.00 с 20 по 29 декабря и 3, 5, января
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Гид
Подарок
Место начала и завершения?
Верхнеторговая площадь, 3
Когда и сколько длится?
Когда: в 12.00; 15.00 с 20 по 29 декабря и 3, 5, января
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.