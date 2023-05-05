Два часа экскурсии пройдут в атмосфере радости и чудесного настроения!

Ищем башкирского Деда Мороза в Новогодней Уфе, решаем головоломки и отгадываем загадки волшебных персонажей, знакомимся с Уфой и традициями празднования Нового Года.

И, самое главное, верим в Новогодние Чудеса и получаем подарки!

Экскурсия проводится для групп в определенные дни или по предварительной договоренности.