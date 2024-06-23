это было очень тяжелое испытание для нас.



1) инструктор не плыла рядом с нами, не контролировали процесс, не помогала. она была где-то далеко впереди. небольшой инструктаж был проведен на берегу, на этом "вовлечение" команды закончилось.

2) маршрут слишком (!) длинный. на протяжении 2 часов мы гребли, не прекращая. очень устали руки, одну из ладоней я намозолила. это физически тяжело.

3) в самом начале инструктор сказала, что сперва бы гребем активно, а потом будет момент для отдыха и фотографий на фоне панорамы города. но я так и не поняла, где мы должны были остановиться, покайфовать и сделать фото. мы гребли, как проклятые, а она только кричала, чтобы мы не останавливались.



Если вы новички в сапах (если вы с детьми или у вас есть какие-то проблемы со здоровьем) и вы хотите провести приятный вечер на воде - этот вариант не для вас.