На сапах по реке Уфимке - это уникальная возможность увидеть город с воды. Прогулка начинается у моста «Каменная переправа» и проходит через место слияния Караидели и Агидели. Остановка для купания
6 причин купить эту экскурсию
- 🛶 Увлекательный маршрут по реке
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🏊♂️ Остановка для купания
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🐕 Можно взять с собой питомца
- 🌞 Завершение на пляже Солнечный
Что можно увидеть
- Каменная переправа
- Место слияния Караидели и Агидели
- Пляж Солнечный
Описание экскурсии
Наш маршрут
- «Каменная переправа» — мост через реку Уфимка
- Место слияния Караидели и Агидели
- Остановка на купание в реке Агидель (Белая)
- Точка с прекрасным видом на город
- Финиш — пляж Солнечный
Кому подойдёт эта прогулка
- Абсолютно всем, как взрослым, так и детям. Особая физическая подготовка не нужна. Если вы не умеете плавать, не переживайте, мы выдадим всем спасательные жилеты
- Дети до 12 лет могут сплавляться на одном сап-борде с родителем бесплатно. Пожалуйста, предупредите, если вы будете с ребёнком, во время записи, мы подготовим ему спасательный жилет
- В сопровождении родителя ребёнок старше 10 лет может сплавляться самостоятельно на отдельном сап-борде. В этом случае родитель берёт на себя ответственность по сопровождению и контролю ребёнка
- Людям с собаками: четвероногие друзья могут участвовать, если не боятся воды. Пожалуйста, предупредите нас заранее, если вы будете с питомцем
Организационные детали
Прогулка заканчивается на пляже Солнечный, напротив Монумента Дружбы. Ближайшая остановка общественного транспорта — «ул. Школьная».
На время прогулки мы предоставим вам:
- Накаченный сапборд
- Весло
- Страховочный лиш
- Спасательный жилет
- Гидромешок
- Чехол для телефона
- Сопровождение инструктора
- Обучение перед стартом
ежедневно в 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каменной переправы - моста через реку Уфимка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Уфе
Провела экскурсии для 3705 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
23 июн 2024
Наш первый опыт прогулки на сапах оказался крайне грустным. По описанию сделали вывод, что это будет комфортный маршрут для новичков, возможность плыть неспеша, любуюсь вечерними пейзажами Уфы. По итогу -
Ольга
Ответ организатора:
Добрый день, Ксения!
Нам очень жаль, что поездка не оправдала ваши ожидания.
В этот день поднялся резко сильный ветер, что помешало комфортной прогулке.
К сожалению, мы никак не можем повлиять на погоду.
В любом случае приносим извинения за предоставленные неудобства.
Нам очень жаль, что поездка не оправдала ваши ожидания.
В этот день поднялся резко сильный ветер, что помешало комфортной прогулке.
К сожалению, мы никак не можем повлиять на погоду.
В любом случае приносим извинения за предоставленные неудобства.
Мария
17 июн 2024
Нам не повезло с погодой, уже когда отплыли, начался сильнейший ливень с грозой. Но повезло с инструктором 👌👌👌 классный парень, быстро сориентировался по ситуации, пересадил моего сына на свой сап и в итоге, они вместе доплыли назад. Еще и футболку сухой удалось сохранить! Инструктору зачет! 👌👌👌
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии на «На сапах - по реке Уфимке»
Групповая
Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру в группе
Уфа раскроет свои тайны: прогулка по историческим местам, знакомство с культурой и легендами. Увлекательное путешествие в прошлое
Начало: У памятника Ш.М. Бабич, возле здания Телецентра
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 12:00
3 апр в 12:00
5 апр в 12:00
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Старая Уфа: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в историю Уфы, пройдя по её старинным улицам и узнав о знаменитых памятниках и интригующих археологических находках
Начало: У фонтана «7 девушек»
Завтра в 10:00
3 апр в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Уфа на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу вечерней Уфы, любуясь огнями города и слушая увлекательные истории о его прошлом и настоящем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай
Увидеть «лунную реку» с лучшего ракурса, побывать в пещере и вдохновиться красотой Урала
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 30 000 ₽ за всё до 7 чел.