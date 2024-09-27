Уфимский променад - это уникальная возможность увидеть Уфу в миниатюре.
Прогулка по центральным улицам старинного города, где чувствуется ритм столицы, и тихим паркам, где можно расслабиться и почувствовать атмосферу 19 века.
Вы
Прогулка по центральным улицам старинного города, где чувствуется ритм столицы, и тихим паркам, где можно расслабиться и почувствовать атмосферу 19 века.
Вы
5 причин купить эту прогулку
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Вы полюбуетесь потрясающим видом на реку Белую с места торжественной встречи ледохода в Уфе.
Увидите 260-летний дуб, история которого связана с Екатериной Великой и родом Аничковых.
Постоите на градостроительной оси Уфы, поймёте принцип её застройки и найдёте эти места на генеральном плане 19 века.
Прочитаете надписи на кованых воротах и выясните, где их производили.
Узнаете, как на создание нового парка в городе повлияли козы.
Организационные детали
- С собой я беру ажурный зонтик, перчатки и веер, которые можно использовать для стилизованных фото
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 12. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Заки Валиди
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Уфе
Я гид, тележурналист и лектор. Историей родного города и края занимаюсь со студенчества. Экскурсии провожу тематические, авторские и обзорные, пешком и на автобусе. Также помогу со всем остальным: подскажу, где полюбоваться красотой Башкирии за городом, куда поехать с детьми и что попробовать из национальной кухни.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
27 сен 2024
Спасибо большое Юлии за прекрасную экскурсию! Экскурсовод, который действительно вовлечен и заинтересован в своей профессии.
Было очень интересно слушать и узнать много новых фактов об истории города и ее жителях, пройтись по данному маршруту и посетить знаковые места.
Было очень интересно слушать и узнать много новых фактов об истории города и ее жителях, пройтись по данному маршруту и посетить знаковые места.
Н
Ника
21 сен 2024
Отличная экскурсия как для туристов, так и для жителей города
Экскурсовод рассказывает с интересом и вовлечением, маршрут очень приятный!
Спасибо Юлии за интересную экскурсию и хорошую прогулку по историческим местам Уфы
Экскурсовод рассказывает с интересом и вовлечением, маршрут очень приятный!
Спасибо Юлии за интересную экскурсию и хорошую прогулку по историческим местам Уфы
Марина
18 сен 2024
Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5 часа, насыщенных по-настоящему интересными фактами и деталями уфимский истории. Столько раз я ходила по
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
11 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы в Бирск и Бахтыбаево: путевка в прошлое и культуру марийцев
Приглашаем на экскурсию по Бирску и Бахтыбаево, где история и традиции оживают в каждом камне и встрече
Начало: У места Вашего проживания
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
11 900₽ за всё до 3 чел.