Уфимский променад

Прогулка по Уфе, где можно насладиться видами на реку Белую, увидеть старинные дубы и исторические места. Подходит для взрослых и детей от 10 лет
Уфимский променад - это уникальная возможность увидеть Уфу в миниатюре.

Прогулка по центральным улицам старинного города, где чувствуется ритм столицы, и тихим паркам, где можно расслабиться и почувствовать атмосферу 19 века.

Вы
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полюбуетесь потрясающим видом на реку Белую, увидите 260-летний дуб, связанный с Екатериной Великой, и узнаете, как козы повлияли на создание нового парка. Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям от 10 лет

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌳 Увидите старинные дубы
  • 🚤 Насладитесь видами на реку Белую
  • 🏛 Узнаете историю градостроительства Уфы
  • 📸 Сделаете стилизованные фото
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
    • Уфимский променад
    Уфимский променад
    Уфимский променад
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

    Что можно увидеть

  • Река Белая
  • 260-летний дуб
  • Градостроительная ось Уфы
  • Кованые ворота

    • Описание водной прогулки

    Вы полюбуетесь потрясающим видом на реку Белую с места торжественной встречи ледохода в Уфе.

    Увидите 260-летний дуб, история которого связана с Екатериной Великой и родом Аничковых.

    Постоите на градостроительной оси Уфы, поймёте принцип её застройки и найдёте эти места на генеральном плане 19 века.

    Прочитаете надписи на кованых воротах и выясните, где их производили.

    Узнаете, как на создание нового парка в городе повлияли козы.

    Организационные детали

    • С собой я беру ажурный зонтик, перчатки и веер, которые можно использовать для стилизованных фото
    • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
    • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 12. Детали уточняйте в переписке

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На улице Заки Валиди
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    Н
    27 сен 2024
    Спасибо большое Юлии за прекрасную экскурсию! Экскурсовод, который действительно вовлечен и заинтересован в своей профессии.

    Было очень интересно слушать и узнать много новых фактов об истории города и ее жителях, пройтись по данному маршруту и посетить знаковые места.
    Н
    21 сен 2024
    Отличная экскурсия как для туристов, так и для жителей города
    Экскурсовод рассказывает с интересом и вовлечением, маршрут очень приятный!

    Спасибо Юлии за интересную экскурсию и хорошую прогулку по историческим местам Уфы
    Отличная экскурсия как для туристов, так и для жителей городаОтличная экскурсия как для туристов, так и для жителей городаОтличная экскурсия как для туристов, так и для жителей городаОтличная экскурсия как для туристов, так и для жителей города
    Марина
    18 сен 2024
    Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5 часа, насыщенных по-настоящему интересными фактами и деталями уфимский истории. Столько раз я ходила по
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    этим улицам, а на многое даже не догадывалась взглянуть - например, впервые зашла во двор Первой Соборной мечети, даже не знала, что там так просторно и красиво.

    Помимо рассказа, у Юлии есть уникальные старые фото мест, по которым проходит экскурсия. Одно дело слушать о том, как выглядели ворота парка в 19 веке, и другое - видеть их на фото, сделанном на том же месте, где стоишь.

    Приятный бонус - возможность пофотографироваться с зонтиком и перчатками, в историческом стиле. По маршруту экскурсии множество красивых мест, мимо которых сложно пройти.

    Большое спасибо Юлии за этот променад! Могу рекомендовать как уфимцам, так и гостям, интересно будет всем.

    Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5

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