Что вас ожидает

Самое-самое в Уфе

Вы прокатитесь по улицам исторического центра и набережной реки. Оцените 9-метровый памятник национальному герою Салавату Юлаеву и необычный фонтан Семь девушек. Раскроете историю улицы, которая когда-то называлась Большая Казанская, и полюбуетесь панорамой с висячего моста. Кроме того, я покажу «визитные карточки» современной Уфы: Белый дом, Конгресс-холл, театры, Гостиный двор и творческий кластер Арт-Квадрат.

Занимательные истории

Я расскажу, как город менялся на протяжении столетий, как утратила значение бывшая центральная улица и где провел детство Аксаков. Поделюсь тайнами дома Чекистов, покажу особняк Демидова и раскрою, откуда велась трансляция радиостанции Коминтерна во времена Великой Отечественной войны. Поговорим мы и о современном городе: вы узнаете, как он готовится к 450-летию, где любят проводить время уфимцы и какими блюдами славится наш край.

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