Вечерняя Уфа на автомобиле

Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу

С наступлением сумерек Уфа становится сказочно красивой.

В свете вечерних огней вы рассмотрите ее главные достопримечательности: могучий памятник Салавату Юлаеву, кафедральный собор Рождества Богородицы, набережную реки Белая и монумент Дружбы.

А я расскажу историю и легенды города, поделюсь его традициями, обычаями и культурой.
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле
Вечерняя Уфа на автомобиле

Что вас ожидает

Самое-самое в Уфе

Вы прокатитесь по улицам исторического центра и набережной реки. Оцените 9-метровый памятник национальному герою Салавату Юлаеву и необычный фонтан Семь девушек. Раскроете историю улицы, которая когда-то называлась Большая Казанская, и полюбуетесь панорамой с висячего моста. Кроме того, я покажу «визитные карточки» современной Уфы: Белый дом, Конгресс-холл, театры, Гостиный двор и творческий кластер Арт-Квадрат.

Занимательные истории

Я расскажу, как город менялся на протяжении столетий, как утратила значение бывшая центральная улица и где провел детство Аксаков. Поделюсь тайнами дома Чекистов, покажу особняк Демидова и раскрою, откуда велась трансляция радиостанции Коминтерна во времена Великой Отечественной войны. Поговорим мы и о современном городе: вы узнаете, как он готовится к 450-летию, где любят проводить время уфимцы и какими блюдами славится наш край.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Шкода Кодиак с выходами у главных объектов
  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Возможна корректировка маршрута по вашему желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Привет, я Алексей! Живу в Уфе более 30 лет. Люблю путешествовать по России и самостоятельно разрабатывать интересные маршруты. С радостью раскрою вам самобытность Башкирии и покажу ее знаковые места: от старинной архитектуры до первозданной природы.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Уфы

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Уфе

Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
Индивидуальная экскурсия
590
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
Проследите за тем, как формировалась история города, на увлекательной прогулке по самым значимым местам...
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Уфа мистическая
Индивидуальная экскурсия
1 100
за 1 чел.
Уфа мистическая
Приглашаю на автомобильную вечернюю экскурсию "Уфа мистическая"
В будни в 19:00, в выходные в 18:00
Многоликая Уфа
Индивидуальная экскурсия
4.9
7
4500
4 050
за 1-4 чел.
Многоликая Уфа
Увидеть, услышать и почувствовать башкирскую столицу на душевной обзорной экскурсии
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Исследовать одну из частей города или обе — и узнать о нем самое интересное
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Индивидуальная экскурсия
5
30
3 500
за 1-5 чел.
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Развеять стереотипы о крае и погрузиться в удивительные истории главных точек города
Ночные огни Уфы
Индивидуальный трансфер
6 600
за 1-4 чел.
Ночные огни Уфы
Авторский рассказ о городе будет переплетаться с инетерсными историческими фактами
пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)
Уфа: люди, факты, парадоксы
Индивидуальная экскурсия
4.9
34
6 500
за 1-4 чел.
Уфа: люди, факты, парадоксы
Историко-культурологическая автопрогулка по столице Башкирии
Об Уфе — с любовью!
Индивидуальная экскурсия
4.9
36
3 000
за 1-4 чел.
Об Уфе — с любовью!
Посетить историческую часть города и заглянуть в интересные «подворотни» на дружеской экскурсии
Уфа - город, как на ладони
Индивидуальный трансфер
5
1
5 500
за 1-3 чел.
Уфа - город, как на ладони
пн-вс с 08:00 до 20:00
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по северной части Уфы
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по северной части Уфы, чтобы оценить культурное...
Ежедневно
Добро пожаловать в Уфу! Экскурсия от местного жителя
Индивидуальная экскурсия
5
3
3 700
за 1-6 чел.
Добро пожаловать в Уфу! Экскурсия от местного жителя
Прогулка по Уфе запомнится вам надолго, ведь я покажу вам именно то, что стоит увидеть в моем родном...
будни с 17:00, выходные с 12:00
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
На башкирском языке слово "Уфа", написанное заглавными буквами, напоминает три круга, перечеркнутых...
Ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Уфе
🇷🇺