Столица Башкирии, находящаяся в междуречье рек Уфа и Белая, вытянулась в длину почти на 60 км. Самостоятельно осмотреть весь город будет непросто: в миллионнике нет ни метро, ни скоростного трамвая. А вот на автомобиле — проще простого! За 4 часа я провезу вас по основным районам по обе стороны реки и покажу наиболее раскрученные и известные места.

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Описание экскурсии

Для меня каждая поездка по Уфе — это встреча с любимым городом, в котором я живу и о котором готова рассказывать с большой любовью. Для вас это будет комфортное автопешеходное путешествие по историческому центру в южной части и промышленной северной части, в котором вы узнаете самое важное, услышите самое главное и увидите самое интересное:

Монумент Дружбы

Здесь, в месте основания крепости Иваном Грозным, мы начнём знакомство с Уфой.

Смотровая площадка на «Уфимском ожерелье»

Заедем на горнолыжный центр в хвойном лесу на красивом склоне реки Караидель. С мая по октябрь можно спуститься по канатной дороге к самой реке.

Парк Победы и мечеть Ляля-Тюльпан

Прогуляемся по живописному парку, посвящённому памяти героев Великой Отечественной войны, и обсудим устои ислама, устройство храма, обычаи и правила поведения мусульман в Башкирии и необычные название и архитектуру мечети.

Первая соборная мечеть и парк Салавата Юлаева

Проедем по исторической части города и её старинным улицам, а также заглянем в одну из старейших мечетей России.

Смотровая площадка на старинной Водонапорной башне

Я расскажу, что означают названия рек Агидель и Кугидель и раскрою их значимость для города и для республики. Поговорим про судоходство и про круизный лайнер «Мустай Карим».

Памятник Салавату Юлаеву и конгресс-холл «Торатау»

Возле визитной карточки города Уфы и главной смотровой площадки вы поближе познакомитесь с нашим национальным героем и сделаете роскошные фото.

А ещё я расскажу:

Про историю, традиции и культуру башкир

О башкирских пчёлах, кунице и местных лошадях

Как живут настоящие башкиры и чем занимаются уфимцы

Где в городе можно отведать национальную кухню и устроить фотосессию в национальной одежде

В завершение я подарю вам карту Башкортостана с лучшими туристическими локациями и посоветую, куда ещё можно съездить отдохнуть на один день или провести незабываемый отпуск.

Организационные детали