Столица Башкирии, находящаяся в междуречье рек Уфа и Белая, вытянулась в длину почти на 60 км.
Самостоятельно осмотреть весь город будет непросто: в миллионнике нет ни метро, ни скоростного трамвая.
А вот на автомобиле — проще простого! За 4 часа я провезу вас по основным районам по обе стороны реки и покажу наиболее раскрученные и известные места.
Самостоятельно осмотреть весь город будет непросто: в миллионнике нет ни метро, ни скоростного трамвая.
А вот на автомобиле — проще простого! За 4 часа я провезу вас по основным районам по обе стороны реки и покажу наиболее раскрученные и известные места.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Для меня каждая поездка по Уфе — это встреча с любимым городом, в котором я живу и о котором готова рассказывать с большой любовью. Для вас это будет комфортное автопешеходное путешествие по историческому центру в южной части и промышленной северной части, в котором вы узнаете самое важное, услышите самое главное и увидите самое интересное:
- Монумент Дружбы
Здесь, в месте основания крепости Иваном Грозным, мы начнём знакомство с Уфой.
- Смотровая площадка на «Уфимском ожерелье»
Заедем на горнолыжный центр в хвойном лесу на красивом склоне реки Караидель. С мая по октябрь можно спуститься по канатной дороге к самой реке.
- Парк Победы и мечеть Ляля-Тюльпан
Прогуляемся по живописному парку, посвящённому памяти героев Великой Отечественной войны, и обсудим устои ислама, устройство храма, обычаи и правила поведения мусульман в Башкирии и необычные название и архитектуру мечети.
- Первая соборная мечеть и парк Салавата Юлаева
Проедем по исторической части города и её старинным улицам, а также заглянем в одну из старейших мечетей России.
- Смотровая площадка на старинной Водонапорной башне
Я расскажу, что означают названия рек Агидель и Кугидель и раскрою их значимость для города и для республики. Поговорим про судоходство и про круизный лайнер «Мустай Карим».
- Памятник Салавату Юлаеву и конгресс-холл «Торатау»
Возле визитной карточки города Уфы и главной смотровой площадки вы поближе познакомитесь с нашим национальным героем и сделаете роскошные фото.
А ещё я расскажу:
- Про историю, традиции и культуру башкир
- О башкирских пчёлах, кунице и местных лошадях
- Как живут настоящие башкиры и чем занимаются уфимцы
- Где в городе можно отведать национальную кухню и устроить фотосессию в национальной одежде
В завершение я подарю вам карту Башкортостана с лучшими туристическими локациями и посоветую, куда ещё можно съездить отдохнуть на один день или провести незабываемый отпуск.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере Hyundai IX-35
- В программу входит бесплатная дегустация мёда. Мы также зайдём за сувенирами
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 47 туристов
Рәхим итегеҙ! Добро пожаловать в Башкортостан! Добро пожаловать в Уфу! Меня зовут Диана. Я — профессиональный гид. Родилась и выросла в Уфе, поэтому у меня есть особая любовь и глубокоеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
23 июн 2025
Наша группа была из 4-х человек. Погода во время экскурсии была не очень, порой дождь шел очень сильный. Но с нашим экскурсоводом Дианой это совсем не испортило настроение и мы
А
Александр
22 июн 2025
Как мне показалось, это самая полная обзорнаяэкскурсия по Уфе. Четыре с лишним часа на автомобиле - никакого затягивания времени, но и без лишней спешки. Вся необходимая историческая информация получена, но и потока дат и имен тоже не было. Для нас в самый раз. Рекомендую.
А
Андрей
18 мая 2025
Отличная экскурсия. Диана великолепный специалист. Вся экскурсия в режиме диалога, никаких заученных лекций, все очень живо и интересно.
Т
Татьяна
16 мая 2025
Спасибо Диане за экскурсию. Везде повозила, много интересного рассказала. Учла все пожелания, даже из-за одной нашей прихоти экскурсия вышла за рамки запланированного. За что очень извиняемся, но искренне благодарим.
Наталья
8 мая 2025
Гид Диана превосходно владеет материалом, интересно рассказывает, отлично знает город, сразу вино, любит то, чем занимается, очень добродушная, прислушиваться к пожеланиям туристов. Осталось очень приятное ощущение от экскурсии. Спасибо большое
Н
Наталья
6 мая 2025
Спасибо большое Диане за отличный день в Уфе. Было доступно, просто, но очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую. За 4 часа посетили почти все знаковые места (все что было в нашем личном списке 😉) ещё раз спасибо!!!!
Виктор
1 фев 2025
Понравился город, общение с гидом было лёгким и приятным. Информации было достаточно, чтобы получить полное представление об Уфе и оставить в памяти основное.
Виктор и Валентина из Новосибирска.
Виктор и Валентина из Новосибирска.
В
Владимир
31 янв 2025
Прекрасная экскурсия по чудесному городу! Узнали много новых историй, легенд и фактов про необыкновенный город Уфу. Гид Диана была на высоте!
Входит в следующие категории Уфы
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