Что вы можете увидеть 🤩

Приглашаем вас на прогулку по столице Башкортостана — городу с более чем 600-летней историей, где купеческие особняки соседствуют с футуристическими зданиями, а легенды древности оживают в камне и бронзе. Мы
Описание экскурсии
Историческая и современная Уфа Столица Башкортостана обладает богатой историей, насчитывающей более шести столетий. Во время пешеходной экскурсии по Уфе вы сможете погрузиться в атмосферу минувших веков и познакомиться с ее лучшими достопримечательностями. Мы пройдемся по старым улочкам города, полюбуемся зданиями Оперного театра, Башгосдрамтеатра и городских ВУЗов, увидим памятники архитектуры в стилях барокко и ранний модерн. История Уфы тесно связана со многими выдающимися личностями. Вы сможете посмотреть на памятник Шаляпину, побывать у народного дома Аксакова, постоять у памятных монументов Горькому и Матросову. На побережье реки Белой находится визитная карточка города – памятник Салавату Юлаеву, созданный в 1963 году по эскизам скульптора Сосланбека Тавасиева. Монумент имеет высоту в 9,8 м. и является крупнейшей конной статуей в России. Экскурсия приведет нас на Верхнеторговую площадь, основанную в 1819 году. Ее главным украшением служит старинный Гостиный двор, окруженный домами самых богатых уфимских купцов. Комплекс зданий привлекает снимание своей классической архитектурой, украшенной барельефами и многочисленными арочными проемами. Особое внимание во время прогулки мы уделим красивейшим уфимским фонтанам. Самый известный из них располагается в Театральном сквере и носит название «Семь девушек». Его композиция тесно связана с давней башкирской легендой о семи сестрах, которые смогли убежать из вражеского плена, но во время погони бросились в бушующее море. Большой интерес на экскурсии представляют не только старые, но и современные постройки Уфы. Перед площадью Салавата Юлаева вы увидите городской Телецентр, построенный в 1959 году. Его 180-метровая башня считается самым высоким сооружением города. В нескольких кварталах от Телецентра можно найти монументальный Конгресс-холл, напоминающий своим обликом гигантскую каплю. Возле здания располагается крупнейший в Башкортостане фонтанный комплекс, выполненный в идее реки с двумя чашами-цветками курая. Важная информация• Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оперный театр
- Башгосдрамтеатр
- Памятник Шаляпину
- Дом Аксакова
- Памятник Салавату Юлаеву
- Гостиный двор
- Фонтан «Семь девушек»
- Городской Телецентр
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях
- Транспорт до места начала экскурсии
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Спасибо огромное за экскурсию! Римма прекрасный экскурсовод,полюбили Ваш город всей душой! Уфа красивый,зелёный,чистый город с широкими проспектами и пьянящими ароматами липы,замечательной кухней и гостеприимными жителями. Процветания городу и позитивных туристов! Рекомендуем экскурсию на 100%.
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О
Всё очень понравилось. Экскурсовод Эльвира замечательная! Спасибо!
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А
Познавательно, красиво, вдохновляюще! Узнал много нового о знаменитостях, связанных с Уфой — Шаляпин, Аксаков, Горький. Архитектура порадовала разнообразием: от классического барокко до современного хай-тека.
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В
Были на экскурсии вдвоём, остались очень довольны! Город оказался гораздо интереснее, чем мы ожидали. Памятник Салавату Юлаеву — обязательно к просмотру, очень величественный. А Конгресс-холл с его необычной формой и фонтанами — украшение современной Уфы.
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А
Прекрасная возможность погрузиться в атмосферу старой Уфы. Очень понравились здания в стиле раннего модерн — такая изящная архитектура! Гид интересно рассказывал о купеческих династиях, о том, как строился Гостиный двор. А современный Конгресс-холл стал эффектным финалом прогулки.
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М
Рекомендую эту экскурсию всем гостям столицы! Компактно, но очень содержательно. Увидели и памятник Шаляпину, и дом Аксакова, и конечно, легендарного Салавата. Телецентр впечатлил своей высотой — 180 метров, настоящий небоскрёб по меркам Уфы. Спасибо за отличный день!
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