Что вы можете увидеть 🤩

Историческая и современная Уфа Столица Башкортостана обладает богатой историей, насчитывающей более шести столетий. Во время пешеходной экскурсии по Уфе вы сможете погрузиться в атмосферу минувших веков и познакомиться с ее лучшими достопримечательностями. Мы пройдемся по старым улочкам города, полюбуемся зданиями Оперного театра, Башгосдрамтеатра и городских ВУЗов, увидим памятники архитектуры в стилях барокко и ранний модерн. История Уфы тесно связана со многими выдающимися личностями. Вы сможете посмотреть на памятник Шаляпину, побывать у народного дома Аксакова, постоять у памятных монументов Горькому и Матросову. На побережье реки Белой находится визитная карточка города – памятник Салавату Юлаеву, созданный в 1963 году по эскизам скульптора Сосланбека Тавасиева. Монумент имеет высоту в 9,8 м. и является крупнейшей конной статуей в России. Экскурсия приведет нас на Верхнеторговую площадь, основанную в 1819 году. Ее главным украшением служит старинный Гостиный двор, окруженный домами самых богатых уфимских купцов. Комплекс зданий привлекает снимание своей классической архитектурой, украшенной барельефами и многочисленными арочными проемами. Особое внимание во время прогулки мы уделим красивейшим уфимским фонтанам. Самый известный из них располагается в Театральном сквере и носит название «Семь девушек». Его композиция тесно связана с давней башкирской легендой о семи сестрах, которые смогли убежать из вражеского плена, но во время погони бросились в бушующее море. Большой интерес на экскурсии представляют не только старые, но и современные постройки Уфы. Перед площадью Салавата Юлаева вы увидите городской Телецентр, построенный в 1959 году. Его 180-метровая башня считается самым высоким сооружением города. В нескольких кварталах от Телецентра можно найти монументальный Конгресс-холл, напоминающий своим обликом гигантскую каплю. Возле здания располагается крупнейший в Башкортостане фонтанный комплекс, выполненный в идее реки с двумя чашами-цветками курая. Важная информация• Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Экскурсия полностью пешеходная — надевайте удобную одежду и обувь по погоде.