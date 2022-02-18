Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе

Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего

Индивидуальная
Экскурсия по Ульяновску начинается с обзорной поездки, которая приоткроет для нас основные вехи истории бывшего Симбирска, кроме этого вас ждёт посещение Музейного квартала — а это возможность погрузиться в атмосферу XIX столетия.
Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе
Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе
Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе
Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе
Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе
Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе
Обзорная пешеходная экскурсия по Уфе

Что вы можете увидеть 🤩

  • Оперный театр
  • Башгосдрам театр
  • Памятник Шаляпину
  • Дом Аксакова
  • Памятник Салавату Юлаеву
  • Гостиный двор
  • Фонтан «Семь девушек»
  • городской Телецентр и др
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Столица Башкортостана обладает богатой историей, насчитывающей более шести столетий. Во время пешеходной экскурсии по Уфе вы сможете погрузиться в атмосферу минувших веков и познакомиться с ее лучшими достопримечательностями. Мы пройдемся по старым улочкам города, полюбуемся зданиями Оперного театра, Башгосдрам театра и городских ВУЗов, увидим памятники архитектуры в стилях барокко и ранний модерн.
История Уфы тесно связана со многими выдающимися личностями. Вы сможете посмотреть на памятник Шаляпину, побывать у народного дома Аксакова, постоять у памятных монументов Горькому и Матросову. На побережье реки Белой находится визитная карточка города – памятник Салавату Юлаеву, созданный в 1963 году по эскизам скульптора Сосланбека Тавасиева. Монумент имеет высоту в 9,8 м и является крупнейшей конной статуей в России.
Экскурсия приведет нас на Верхнеторговую площадь, основанную в 1819 году. Ее главным украшением служит старинный Гостиный двор, окруженный домами самых богатых уфимских купцов. Комплекс зданий привлекает снимание своей классической архитектурой, украшенной барельефами и многочисленными арочными проемами.
Особое внимание во время прогулки мы уделим красивейшим уфимским фонтанам. Самый известный из них располагается в Театральном сквере и носит название «Семь девушек». Его композиция тесно связана с давней башкирской легендой о семи сестрах, которые смогли убежать из вражеского плена, но во время погони бросились в бушующее море.
Большой интерес на экскурсии представляют не только старые, но и современные постройки Уфы. Перед площадью Салавата Юлаева вы увидите городской Телецентр, построенный в 1959 году. Его 180-метровая башня считается самым высоким сооружением города. В нескольких кварталах от Телецентра можно найти монументальный Конгресс-холл, напоминающий своим обликом гигантскую каплю. Возле здания располагается крупнейший в Башкортостане фонтанный комплекс, выполненный в идее реки с двумя чашами-цветками курая.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание в музеях
  • входные билеты и транспорт оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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