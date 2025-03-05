Ю Юлия Уфа - прогулка-экскурсия с фотографом Прогулка-экскурсия по городу Уфа прошла отлично👍 Спасибо Гульсум за интересный рассказ про историю города. Замечательные фотографии будут красивым напоминанием это дня!

Ю Юлия Уфа - прогулка-экскурсия с фотографом Спасибо большое Гульсум за интересную и познавательную экскурсию и яркие и красивые фотографии. Наша семья очень рада знакомству Гульсум и довольны поездкой в прекрасный город Уфа!!!

А Александр Панорамная Уфа Очень познавательная и интересная экскурсия! Можно сказать, взгляд на Уфу с другой стороны! Рекомендую!

Е Елена Панорамная Уфа Понравилось. Списались поздно вечером. Но экскурсовод оперативно нашел для нас время. Удобно, что на авто. Посмотрели за пару часов все основные достопримечательности Уфы. Рекомендую

А Анна Панорамная Уфа читать дальше и взрослым, и детям! С собой в подарок увезли башкирский мёд и чак чак. Спасибо за интересную экскурсию и радушное гостеприимство нашему гиду! Гид Ильяс провел для нас замечательную экскурсию, мы побывали во множестве мест, даже случайно оказались на съемках фильма). Было интересно

А Анна Об Уфе - с любовью Экскурсовод Кристина провела нас по центру города, рассказала историю Уфы, показала много достопримечательностей, заинтересовала детей экспонатами по дороге. Было интересно провести с ней время.

С Сергей Уфа - прогулка-экскурсия с фотографом Гульсум, замечательный экскурсовод, обладающий знаниями истории и особенностей города, выдающихся деятелей и малоизвестных фактов. Рекомендую к выбору для познавательной экскурсии и получения удовольствия от пешей прогулки.