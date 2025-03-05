Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «Об Уфе - с любовью»: исследуйте город с локальным гидом
Исследуйте Уфу в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии, адаптированной под ваши интересы
Начало: Начало экскурсии по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
4900 ₽ за экскурсию
Фотопрогулка
до 1 чел.
Уфа: эксклюзивная фото-прогулка с персональным фотографом
Ваша фото-прогулка в Уфе: знаковые места и профессиональные портреты с личным гидом-фотографом
Начало: Остановка транспорта Телецентр или Тубинская ул 3
3 мая в 07:00
4 мая в 07:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Нетрадиционный маршрут по Уфе
Индивидуальная экскурсия по Уфе без сухих фактов. Откройте для себя атмосферу арт-двориков и смотровых площадок города
Начало: Верхнеторговая площадь, 1
4 окт в 09:00
5400 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 марта 2025Прогулка-экскурсия по городу Уфа прошла отлично👍 Спасибо Гульсум за интересный рассказ про историю города. Замечательные фотографии будут красивым напоминанием это дня!
- ЮЮлия15 февраля 2025Спасибо большое Гульсум за интересную и познавательную экскурсию и яркие и красивые фотографии. Наша семья очень рада знакомству Гульсум и довольны поездкой в прекрасный город Уфа!!!
- ААлександр9 февраля 2025Очень познавательная и интересная экскурсия! Можно сказать, взгляд на Уфу с другой стороны! Рекомендую!
- ЕЕлена2 декабря 2024Понравилось. Списались поздно вечером. Но экскурсовод оперативно нашел для нас время. Удобно, что на авто. Посмотрели за пару часов все основные достопримечательности Уфы. Рекомендую
- ААнна29 ноября 2024Гид Ильяс провел для нас замечательную экскурсию, мы побывали во множестве мест, даже случайно оказались на съемках фильма). Было интересно
- ААнна29 ноября 2024Экскурсовод Кристина провела нас по центру города, рассказала историю Уфы, показала много достопримечательностей, заинтересовала детей экспонатами по дороге. Было интересно провести с ней время.
- ССергей28 октября 2024Гульсум, замечательный экскурсовод, обладающий знаниями истории и особенностей города, выдающихся деятелей и малоизвестных фактов. Рекомендую к выбору для познавательной экскурсии и получения удовольствия от пешей прогулки.
- ННаталья24 июня 2024Экскурсия понравилась. Всё отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Уфимский планетарий»
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