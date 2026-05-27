Мечтаете о месте, где время замедляет ход, а душа наполняется покоем и гармонией? Где каждый вдох наполнен ароматом трав, а каждый взгляд — красотой первозданной природы? Тогда наше предложение для вас! Из Уфы мы отправимся к Голубому озеру — жемчужине Башкортостана.
Вы прогуляетесь по берегу, окунётесь в таинства парения в банном комплексе, а после расслабитесь с чашечкой ароматного чая на травах.
Описание трансфер
Прогулка у Голубого озера. Мы проведём вас по самым красивым уголкам вокруг водоёма: вы насладитесь природой и почувствуете единение с окружающим миром.
Фотозона для лучших кадров. Поймаете моменты счастья в специально оборудованной локации, которая станет отличным фоном для ваших воспоминаний.
Посещение банного комплекса — истинное наслаждение! Окунётесь в атмосферу башкирского гостеприимства в уютном банном комплексе. Здесь для вас:
- Сеанс парения с вениками из целебных трав от опытных банщиков. Это не только приятная процедура, но и мощный оздоровительный эффект для всего организма
- Скрабирование тела — обновление и сияние. Почувствуете, как ваша кожа становится гладкой, нежной и сияющей благодаря натуральным скрабам, которые бережно очистят и обновят её
- Ароматный башкирский чай. После процедур мы угостим вас эликсиром здоровья — чаем, собранным из целебных трав Башкортостана. Он подарит вам заряд бодрости и укрепит иммунитет
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Hyundai Tucson или минивэне в зависимости от количества участников, посещение терм, парение, чаепитие
- Отдельно по желанию оплачивается обед в кафе
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Первомайской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 284 туристов
Мы — члены Гильдии экскурсоводов Республики Башкортостан. Участники и победители городских и республиканских конкурсов. При составлении экскурсий учитываем все ваши интересы и потребности. Проводим тематические экскурсии по городу и Башкирии.
Входит в следующие категории Уфы
