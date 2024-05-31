Фотопрогулка по Уфе

Приглашаем на душевную фотопрогулку по Уфе! Узнайте о городе и его знаменитых людях, посетите знаковые места и получите яркие фотографии. Легко и непринуждённо
Откройте для себя Уфу с новой стороны на индивидуальной фотопрогулке! Профессиональный фотограф проведёт вас по главным достопримечательностям города, расскажет интересные факты и сделает потрясающие снимки.

Вы узнаете историю башкирского народа, посетите исторический центр и насладитесь видами с главной смотровой площадки.

В течение недели после прогулки получите от 20 обработанных фото, которые сохранят лучшие моменты вашего путешествия
5
1 отзыв

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональные фотографии в знаковых местах
  2. 🏙️ Увлекательные истории о городе и его жителях
  3. 🎨 Посещение исторических и современных достопримечательностей
  4. 📅 Гибкий маршрут по вашему желанию
  5. 💡 Советы по позированию от опытного фотографа
  6. 🖼️ Получение качественных обработанных фото

Что можно увидеть

  • Памятник Салавату Юлаеву
  • Старинные усадьбы Поносовой-Молло и купца Костерина
  • Театр оперы и балета
  • Памятник генерал-майору Шаймуратову
  • Фонтан «Семь девушек»
  • Арка искусств
  • Гостиный двор
  • Арт-квадрат
Фотопрогулка по Уфе
Фотопрогулка по Уфе
Фотопрогулка по Уфе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы начнём экскурсию у памятника национальному герою Салавату Юлаеву. Вы узнаете историю башкирского народа и полюбуетесь городом с главной смотровой площадки. А затем отправитесь в исторический центр и оцените его важнейшие достопримечательности:

  • Старинные усадьбы Поносовой-Молло и купца Костерина
  • Театр оперы и балета, который строился как Аксаковский народный дом
  • Памятник генерал-майору Шаймуратову, с которым связано множество историй
  • Фонтан «Семь девушек», Арку искусств и Гостиный двор
  • Современное пространство «Арт-квадрат»

Организационные детали

  • Можем скорректировать маршрут по вашему желанию
  • После прогулки в течение недели вы получите от 20 обработанных фото

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Дети до 16 лет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Телецентра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
Н
31 мая 2024
Нам всё очень понравилось

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