Гульсум — ваш гид в Уфе

Добрый день! Mеня зовут Гульсум, я гид и фотограф. Родилась и выросла в Уфе. Жила, училась и работала в разных странах. Люблю гулять по городу и ездить в горы. Люблю эмоции, улыбки, свет и чувства. Люблю снимать людей на улицах и на природе, на закате и на рассвете. Люблю общаться с гостями и узнавать их истории.