Откройте для себя Уфу с новой стороны на индивидуальной фотопрогулке! Профессиональный фотограф проведёт вас по главным достопримечательностям города, расскажет интересные факты и сделает потрясающие снимки.
Вы узнаете историю башкирского народа, посетите исторический центр и насладитесь видами с главной смотровой площадки.
В течение недели после прогулки получите от 20 обработанных фото, которые сохранят лучшие моменты вашего путешествия
Вы узнаете историю башкирского народа, посетите исторический центр и насладитесь видами с главной смотровой площадки.
В течение недели после прогулки получите от 20 обработанных фото, которые сохранят лучшие моменты вашего путешествия
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии в знаковых местах
- 🏙️ Увлекательные истории о городе и его жителях
- 🎨 Посещение исторических и современных достопримечательностей
- 📅 Гибкий маршрут по вашему желанию
- 💡 Советы по позированию от опытного фотографа
- 🖼️ Получение качественных обработанных фото
Что можно увидеть
- Памятник Салавату Юлаеву
- Старинные усадьбы Поносовой-Молло и купца Костерина
- Театр оперы и балета
- Памятник генерал-майору Шаймуратову
- Фонтан «Семь девушек»
- Арка искусств
- Гостиный двор
- Арт-квадрат
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы начнём экскурсию у памятника национальному герою Салавату Юлаеву. Вы узнаете историю башкирского народа и полюбуетесь городом с главной смотровой площадки. А затем отправитесь в исторический центр и оцените его важнейшие достопримечательности:
- Старинные усадьбы Поносовой-Молло и купца Костерина
- Театр оперы и балета, который строился как Аксаковский народный дом
- Памятник генерал-майору Шаймуратову, с которым связано множество историй
- Фонтан «Семь девушек», Арку искусств и Гостиный двор
- Современное пространство «Арт-квадрат»
Организационные детали
- Можем скорректировать маршрут по вашему желанию
- После прогулки в течение недели вы получите от 20 обработанных фото
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
|Дети до 16 лет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Телецентра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульсум — ваш гид в Уфе
Добрый день! Mеня зовут Гульсум, я гид и фотограф. Родилась и выросла в Уфе. Жила, училась и работала в разных странах. Люблю гулять по городу и ездить в горы. Люблю эмоции, улыбки, свет и чувства. Люблю снимать людей на улицах и на природе, на закате и на рассвете. Люблю общаться с гостями и узнавать их истории.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
31 мая 2024
Нам всё очень понравилось
Похожие экскурсии из Уфы
Индивидуальная
2.5 часа
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Сегодня в 10:00
11 июня в 19:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.