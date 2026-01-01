Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: Там, где Вы проживаете
«Голубое озеро-родник Зянгяр-куль»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
16 900 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
Путешествие в мини-группе к Голубому озеру, шиханам и эко-ферме. Насладитесь живописными видами и узнайте о святынях Красноусольского
Начало: У монумента
«Голубое озеро-родник Зянгяр-куль»
Расписание: в четверг в 09:00
22 янв в 09:00
29 янв в 09:00
6900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Голубое озеро и релакс в термах
Погрузитесь в атмосферу релакса на индивидуальной экскурсии к Голубому озеру под Уфой. Включены трансфер, услуги гида, посещение терм и обед
Начало: В районе ТЦ «Июнь»
«Это небольшое релакс-путешествие к удивительному Голубому озеру под Уфой»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальное Голубое озеро (Зянгяр куль)
Начало: Улица Пушкина, 93, Уфа
«Несмотря на это, находятся смельчаки, купающиеся в Голубом озере»
Расписание: По воскресеньям в 12:00
25 янв в 10:00
26 янв в 10:00
15 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - в Чишмы и на Голубое озеро
Посетить край родников и древних мавзолеев, а после отдохнуть в термах на берегу озера
Начало: В районе Дворца спорта
«На территории у озера расположены пять небольших бань, кафе и душевые»
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Уфе в январе 2026
Сейчас в Уфе в категории "Озера" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6900 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Уфе на 2026 год по теме «Озера», 152 ⭐ отзыва, цены от 6900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март