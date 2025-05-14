Индивидуальная
до 20 чел.
Релакс-экскурсия к Голубому озеру с отдыхом в термах
Погрузитесь в атмосферу релакса на индивидуальной экскурсии к Голубому озеру под Уфой. Включены трансфер, услуги гида, посещение терм и обед
Начало: В районе ТЦ «Июнь»
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - к монастырю «Святые кустики», ГЭС и природным сокровищам Башкирии
Отвлечься, вдохнуть полной грудью и перезагрузиться в поездке к скалам, водохранилищу и роднику
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
В гостях у башкирских бабушек в геопарке «Торатау» - из Уфы
Выпить чаю с национальными угощениями в юрте, сделать украшение и подняться на риф Пермского моря
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
10 355 ₽
10 900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Бикуновы14 мая 2025Красиво. Бани и термы отличные. Кафе с вкусной кухней.
Вера18 марта 2025Экскурсия интересная, озеро реально темно-синее с маленькими рыбками. Рядом сделаны бани, где можно переходить из одной зоны в другую по
Маргарита7 декабря 2024Нам так понравилось в первый день с Ириной, что на следующий день мы поехали с ней на Голубое озеро. Шикарно🔥🔥🔥
Ирина11 августа 2024Маршрут подойдёт тем, кто хочет совместить общение с природой и оздоровительние. Мне очень понравилось посещение терм. Хороший пар, свежий воздух,
