Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Уфе, цены от 10 355 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Голубое озеро и релакс в термах
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Релакс-экскурсия к Голубому озеру с отдыхом в термах
Погрузитесь в атмосферу релакса на индивидуальной экскурсии к Голубому озеру под Уфой. Включены трансфер, услуги гида, посещение терм и обед
Начало: В районе ТЦ «Июнь»
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 20 чел.
Из Уфы - к монастырю «Святые кустики», ГЭС и природным сокровищам Башкирии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - к монастырю «Святые кустики», ГЭС и природным сокровищам Башкирии
Отвлечься, вдохнуть полной грудью и перезагрузиться в поездке к скалам, водохранилищу и роднику
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
В гостях у башкирских бабушек в геопарке «Торатау» - из Уфы
На машине
10 часов
-
5%
Индивидуальная
В гостях у башкирских бабушек в геопарке «Торатау» - из Уфы
Выпить чаю с национальными угощениями в юрте, сделать украшение и подняться на риф Пермского моря
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
10 355 ₽10 900 ₽ за человека

  • Б
    Бикуновы
    14 мая 2025
    Голубое озеро и релакс в термах
    Красиво. Бани и термы отличные. Кафе с вкусной кухней.
  • В
    Вера
    18 марта 2025
    Голубое озеро и релакс в термах
    Экскурсия интересная, озеро реально темно-синее с маленькими рыбками. Рядом сделаны бани, где можно переходить из одной зоны в другую по
    улице в халате. За счет природного озера конечно, очень необычно и вода прямо волшебная. Кафке здесь тоже есть, кухня очень приятная.
    то есть в принципе, все отлично.

  • М
    Маргарита
    7 декабря 2024
    Голубое озеро и релакс в термах
    Нам так понравилось в первый день с Ириной, что на следующий день мы поехали с ней на Голубое озеро. Шикарно🔥🔥🔥
    Нам
    очень понравилось, как-будто родились заново!!!!
    Ирина, которая стала как родная, оба дня забирала нас прямо из гостиницы, что было очень приятным бонусом!!!! Рекомендуем!!!

  • И
    Ирина
    11 августа 2024
    Голубое озеро и релакс в термах
    Маршрут подойдёт тем, кто хочет совместить общение с природой и оздоровительние. Мне очень понравилось посещение терм. Хороший пар, свежий воздух,
    крепкий чай и вкусный обед - это идеальное сочетание для хорошего отдыха. Гид Диана хорошо организовала тур. Ни о чём заботяться и переживать не нужно было. Всё прошло отлично.

