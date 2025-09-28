читать дальше

Дорога в одну сторону занимает около 5 часов, но были предложены остановки на красивых локациях и перекус в этнокафе. К пещере прибыли как раз к началу групповой экскурсии, они проводятся раз в 2 часа. Прогулка до пещеры по заповеднику не произвела впечатления, обычный лес и река. Музеи бортничества и самой пещеры довольно скупые, но достаточные для общего понимания, если до этого вы не были в Национальном музее Башкирии. Внутри самой пещеры группу проводят по одному нижнему залу и по площадке второго этажа. Входы в основные залы, где найдены рисунки древних людей закрыты, показывают лишь их точные копии. Это не совсем совпадало с ожиданиями. Но ощущение, что ты стоишь в месте, где 40 тысяч лет назад люди совершали свои обряды и хотели оставить память о себе в виде рисунков просто нереальное, так коротка наша жизнь, так бесконечно время до нас и так же будет и после нас…. На выходе из заповедника посетили современный музей Шульган Таш- вот где восторг. Выставки интерактивна, с играми и юмором, а девушка гид просто бесподобна. Вот где увидели и узнали всю историю пещеры и судьбы ее исследователей. На обратном пути посетили две прекрасных локации с отличными видами. Самое трудное _ это обратный путь, уже темно, 5 часов мелькания фонарей и фар. Организатора Гульсию рекомендую однозначно, а экскурсию - оцените свои силы и возможности и сделайте свой выбор.