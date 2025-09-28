Экскурсия в пещеру Шульган-Таш подарит уникальную возможность прикоснуться к древней истории Башкортостана.
Посетители смогут увидеть палеолитические наскальные рисунки, которые сохранились в пещере более 14 тысяч лет.
Дорога к пещере проходит через живописные ландшафты Южного Урала, а в музее-заповеднике представлены артефакты древних обрядов. Завершает поездку дегустация башкирской кухни, где можно попробовать кулламу и кумыс
Посетители смогут увидеть палеолитические наскальные рисунки, которые сохранились в пещере более 14 тысяч лет.
Дорога к пещере проходит через живописные ландшафты Южного Урала, а в музее-заповеднике представлены артефакты древних обрядов. Завершает поездку дегустация башкирской кухни, где можно попробовать кулламу и кумыс
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼️ Уникальные наскальные рисунки
- 🏞️ Живописные виды Южного Урала
- 🏛️ Интерактивный музей-заповедник
- 🍽️ Дегустация башкирской кухни
- 📚 Легенды и эпос «Урал-батыр»
Что можно увидеть
- Пещера Шульган-Таш
- Историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш»
- Смотровые площадки Южного Урала
Описание экскурсии
- Живописная дорога до пещеры. В пути нас будут сопровождать панорамные виды и красивые пейзажи Южного Урала.
- Пещера Шульган-Таш. Вы посетите уникальную карстовую пещеру с озером глубиной больше 100 м. Археологи обнаружили здесь не только наскальные рисунки, датируемые палеолитом, но и артефакты, связанные с древними обрядами и ритуалами.
- Историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш». Он был создан специально для изучения и сохранения палеолитических наскальных изображений пещеры. В современном интерактивном музее вы увидите загадочные археологические находки и узнаете о жизни наших предков.
- Смотровые площадки. Мы покажем вам виды на самые живописные локации Южного Урала.
- Башкирская национальная кухня. Вы сможете попробовать кулламу, бешбармак и кумыс.
Я с удовольствием расскажу вам:
- О местных легендах и эпосе «Урал-батыр» — как они связаны с Южным Уралом, а именно с пещерой Шульган-Таш, озером Йылкысыккан, горой Масим.
- Обычаях и праздниках башкир — как традиции и духовные ценности передаются из поколения в поколение.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Volkswagen Polo. Детских кресел нет.
- Дополнительно оплачиваются вход в пещеру — 550 ₽ за чел., билеты в музей — 450 ₽ за чел., обед — около 500 ₽ за чел., перекус по дороге — по желанию.
- Дорога до пещеры занимает 5 часов. По пути через 2 часа сделаем остановку на перекус.
- Маршрут несложный, особая физическая подготовка не нужна.
- Возьмите с собой тёплые вещи — в пещере прохладно.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульсия — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 21 туриста
Привет! Меня зовут Гульсия, работаю с командой гидов. Мы любим Башкортостан всем сердцем — его природу, традиции, легенды и, конечно, наших предков. Рассказываем об Урал-Батыре, делимся духом этой земли, знакомим с этнической культурой и красотой родного края. Для нас важно, чтобы вы не просто посмотрели, а почувствовали. А мы постараемся сделать так, чтобы всё было с душой и в комфорте.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
28 сен 2025
Спасибо Гульсие за организацию поездки. Мы обсудили возможные варианты и пришли к наиболее комфортному для меня варианту. Со мной ездил Азат, он отличный водитель, неравнодушный человек и патриот своего края.
И
Ирина
5 авг 2025
Ездили в пещеру с гидом Азатом, всë прошло великолепно, Азат отличный увлечëнный рассказчик, видно, что человек горит и болеет душой за свой регион! Знает много интересных фактов, покажет вам великолепнейшие
Галина
13 авг 2024
Целый день пролетел не заметно, не смотря на долгую дорогу. Мой гид Гульсия родом из Бурзянского района, и кому как ни ей знать всё об этих местах, о локациях красивых
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - на родину Салавата Юлаева: индивидуальная экскурсия
Насладитесь уникальной экскурсией по Башкирии: пещера Салавата Юлаева, Лимоновский гребень и источник Кургазак. Это путешествие запомнится вам надолго
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
12 ноя в 07:00
17 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Духовное путешествие по Уфе
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Большим Притёсам реки Ай: незабываемые впечатления
Отправляйтесь в захватывающее путешествие к Большим Притёсам реки Ай, где вас ждут величественные скалы и уникальные природные красоты
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 27 000 ₽ за всё до 7 чел.