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5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - в Чишмы и на Голубое озеро
Посетить край родников и древних мавзолеев, а после отдохнуть в термах на берегу озера
Начало: В районе Дворца спорта
25 мар в 10:00
26 мар в 10:00
19 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирская Мекка: путешествие по святыням Уфы
Вас ждет погружение в уникальную историю Башкирии: древние мавзолеи, священная гора Нарыстау и башкирские традиции
24 мар в 08:00
25 мар в 08:00
14 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из современной Уфы - в Средние века
Перенестись в эпоху Тамерлана и посетить исламские памятники Поволжья
Начало: На Верхнеторговой площади
Завтра в 11:00
12 апр в 11:00
8900 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Мавзолей Хусейн-бека»
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