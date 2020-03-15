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Познакомиться с главными достопримечательностям приветливой столицы Башкортостана

Динара
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Динара – ваш гид
Приглашаю исследовать колоритный город на стыке Европы и Азии! Вы увидите, как активность Запада переплетается в нем с гостеприимством Востока, православные церкви соседствуют со старинными мечетями, а современные горнолыжные центры и санатории — со зданиями-памятниками истории.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Уфа историческая и современная
Уфа историческая и современная

Что вас ожидает

Уфа вчера и сегодня
Вы погуляете по историческому центру и увидите сохранившиеся дома XVIII и XIX веков. Далее насладитесь видом на реку Агидель с высокого холма, где находится самая большая конная статуя Европы — памятник народному герою Салавату Юлаеву. Кроме того, я покажу современные уфимские кварталы, раскрою историю фонтана «7 девушек» и помогу понять, что отличает Уфу от других городов страны.

Известные жители Уфы
Я расскажу о развитии города с XVI столетия до наших дней. А также поделюсь самыми интересными фактами о знаменитых людях, которые в нем жили: рок-музыкантах Шевчуке и Земфире, легендарном танцовщике Рудольфе Нурееве, «золотом басе России» Федоре Шаляпине и авторе «Аленького цветочка» Сергее Аксакове.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Уфа историческая и современная
Уфа историческая и современная
Уфа историческая и современная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Динара
Динара
Добрый день! Меня зовут Динара, и уже 7 лет я провожу экскурсии по родной Уфе. Мне очень нравится изучать наш удивительный город и находить в нем прекрасные и неожиданные «изюминки». С радостью поделюсь с вами своими открытиями!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 марта 2020
Отличный ГИД. Интересная, познавательная экскурсия по центральной части города. Не утомительно. Пробуждается интерес для дальнейшего самостоятельного знакомства с городом. Хочется отметить ОТЛИЧНЫЙ литературный язык экскурсовода, Динара любит и знает свой город!!!
Огромное спасибо!!!

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