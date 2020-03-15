Что вас ожидает

Уфа вчера и сегодня

Вы погуляете по историческому центру и увидите сохранившиеся дома XVIII и XIX веков. Далее насладитесь видом на реку Агидель с высокого холма, где находится самая большая конная статуя Европы — памятник народному герою Салавату Юлаеву. Кроме того, я покажу современные уфимские кварталы, раскрою историю фонтана «7 девушек» и помогу понять, что отличает Уфу от других городов страны.

Известные жители Уфы

Я расскажу о развитии города с XVI столетия до наших дней. А также поделюсь самыми интересными фактами о знаменитых людях, которые в нем жили: рок-музыкантах Шевчуке и Земфире, легендарном танцовщике Рудольфе Нурееве, «золотом басе России» Федоре Шаляпине и авторе «Аленького цветочка» Сергее Аксакове.