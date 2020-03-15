Уфа вчера и сегодня Вы погуляете по историческому центру и увидите сохранившиеся дома XVIII и XIX веков. Далее насладитесь видом на реку Агидель с высокого холма, где находится самая большая конная статуя Европы — памятник народному герою Салавату Юлаеву. Кроме того, я покажу современные уфимские кварталы, раскрою историю фонтана «7 девушек» и помогу понять, что отличает Уфу от других городов страны.
Известные жители Уфы Я расскажу о развитии города с XVI столетия до наших дней. А также поделюсь самыми интересными фактами о знаменитых людях, которые в нем жили: рок-музыкантах Шевчуке и Земфире, легендарном танцовщике Рудольфе Нурееве, «золотом басе России» Федоре Шаляпине и авторе «Аленького цветочка» Сергее Аксакове.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Меня зовут Динара, и уже 7 лет я провожу экскурсии по родной Уфе. Мне очень нравится изучать наш удивительный город и находить в нем прекрасные и неожиданные «изюминки». С радостью поделюсь с вами своими открытиями!
Отличный ГИД. Интересная, познавательная экскурсия по центральной части города. Не утомительно. Пробуждается интерес для дальнейшего самостоятельного знакомства с городом. Хочется отметить ОТЛИЧНЫЙ литературный язык экскурсовода, Динара любит и знает свой город!!!
Огромное спасибо!!!
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Уфа — родина писателя Аксакова и художника Нестерова, здесь пел юный Шаляпин и начинал танцевать Рудольф Нуреев, здесь работают современные гиганты нефтехимии и проводятся уникальные операции офтальмологом Эрнстом Мулдашевым. Православные церкви соседствуют с мусульманскими мечетями, а в магазинах продают липовый мед и богатырский кумыс. С моей помощью знакомство с Уфой принесет радость познания нового края!
Посетить историческую часть города и заглянуть в интересные «подворотни» на дружеской экскурсии
Вы не только увидите все главные достопримечательности Уфы и услышите их историю, но и узнаете о современных тенденциях развития башкирской столицы. Я раскрою, как и чем живут местные, кто из уфимцев достиг мировой известности и что означает загадочное словосочетание Terra Bashkiria.
Историко-культурологическая автопрогулка по столице Башкирии
Такая разная необыкновенная Уфа — я покажу вам главные символы города, познакомлю с его историей и судьбами. Вас ждёт увлекательная экскурсия с интересными цитатами, стихами и важными фактами. Вы узнаете, как Уфа связана с Лениным, почему она долго была местом ссылок, как город активно рос и развивался после войны, почему имя столицы Башкирии всю жизнь хранил в своём сердце Шаляпин и еще множество других удивительных достоверных историй.