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От города крепости к городу мегаполису

Лейсан С.
Лейсан С. – Гид из Уфы
От города крепости к городу мегаполису
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От города крепости к городу мегаполису
От города крепости к городу мегаполису

Что вы увидите

  • Монумент Дружбы, Спасский Храм, Тукаевская мечеть, Софьюшкина аллея, Дом -музей С. Т. Аксакова, Сада им. Салавата Юлаева, Площадь Салавата Юлаева, Конгресс холл "Торатау", этно-парк "Ватан", памятники Шаехзаде, Бабичу, телецентр, Дом Костерина, Дом Е. Поносовой-Молло, памятник Ф. Шаляпину, барельеф Рудольфу Нуриеву, памятник Загиру Исмагилову и Мустаю Кариму, фонтан "7 девушек"
  • Трехчасовая экскурсия:
  • Монумент Дружбы
  • Спасский Храм
  • Тукаевскую мечеть
  • Дом -музей С. Т. Аксакова
  • Площадь Салавата Юлаева
  • Этно-парк "Ватан"
  • Телецентр
  • Дом Костерина
  • Дом Е. Поносовой-Молло
  • Памятник Ф. Шаляпину
  • Барельеф Рудольфу Нуриеву
  • Ппамятник Загиру Исмагилову и Мустаю Кариму
  • Фонтан "7 девушек"
  • Собор Рождества богородицы
  • Соборную мечеть Ляля-Тюльпан
  • Парк Победы
  • Дворец Орджоникидзе
  • Русский драматический театр
Обзорная экскурсия ⛳ по Уфе. Двухчасовая- по южной части города, трехчасовая - с северной частью. В ходе этой экскурсии 🧭 мы увидим главные достопримечательности 🏛️ Уфы, познакомимся с историей 📖 рождения города, узнаем больше о личности Салавата Юлаева. Вы сможете понять, чем живет столица ⭐️ Башкирии сегодня, познакомитесь с особенностями менталитета, и обычаями башкир. Вам обязательно захочется приехать снова в наш город!
Наша экскурсия начнется от Монумента Дружбы. Он посвящен великой дружбе башкирского и русского народов. Здесь же я познакомлю вас с историей возникновения города-крепости. Неспешно передвигаясь по улицам исторического центра, мы увидим Большую Казанскую улицу, усадьбу где провел детство писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Мы проедем сад над рекой Белой и Первую соборную мечеть. В театральном сквере осмотрим знаменитый фонтан ⛲ "7 девушек" и, конечно, услышим башкирскую легенду, связанную с его происхождением. Ни одна обзорная экскурсия в Уфе, и наша в том числе, не обходится без посещения площади Салавата Юлаева - башкирского батыра.

В рамках двухчасовой экскурсии мы посетим:

  • Монумент Дружбы, Спасский Храм, Тукаевскуя мечеть, Софьюшкина аллея, Дом -музей С. Т. Аксакова, Сада им. Салавата Юлаева, Площадь Салавата Юлаева, Конгресс холл "Торатау", этно-парк "Ватан", памятники Шаехзаде, Бабичу, телецентр, Дом Костерина, Дом Е. Поносовой-Молло, памятник Ф. Шаляпину, барельеф Рудольфу Нуриеву, памятник Загиру Исмагилову и Мустаю Кариму, фонтан "7 девушек".

В рамках трехчасовой мы дополнительно посетим:

    Собор Рождества богородицы
    Соборную мечеть Ляля-Тюльпан
    Парк Победы
    Дворец Орджоникидзе
    Русский драматический театр
    Что входит
    • транспорт
    • гид
    Что не входит
    • переводчик за отдельную плату
    • питание
    • личные расходы
    Начало
    🚩 г. Уфа Октябрьской Революции, 75
    Место завершения
    🏁 г. Уфа ул. Кирова, 102
    От города крепости к городу мегаполису
    От города крепости к городу мегаполису
    От города крепости к городу мегаполису
    От города крепости к городу мегаполису

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Лейсан С.
    Лейсан С.
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