Обзорная экскурсия ⛳ по Уфе. Двухчасовая- по южной части города, трехчасовая - с северной частью. В ходе этой экскурсии 🧭 мы увидим главные достопримечательности 🏛️ Уфы, познакомимся с историей 📖 рождения города, узнаем больше о личности Салавата Юлаева. Вы сможете понять, чем живет столица ⭐️ Башкирии сегодня, познакомитесь с особенностями менталитета, и обычаями башкир. Вам обязательно захочется приехать снова в наш город!

Наша экскурсия начнется от Монумента Дружбы. Он посвящен великой дружбе башкирского и русского народов. Здесь же я познакомлю вас с историей возникновения города-крепости. Неспешно передвигаясь по улицам исторического центра, мы увидим Большую Казанскую улицу, усадьбу где провел детство писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Мы проедем сад над рекой Белой и Первую соборную мечеть. В театральном сквере осмотрим знаменитый фонтан ⛲ "7 девушек" и, конечно, услышим башкирскую легенду, связанную с его происхождением. Ни одна обзорная экскурсия в Уфе, и наша в том числе, не обходится без посещения площади Салавата Юлаева - башкирского батыра.

В рамках двухчасовой экскурсии мы посетим:

Монумент Дружбы, Спасский Храм, Тукаевскуя мечеть, Софьюшкина аллея, Дом -музей С. Т. Аксакова, Сада им. Салавата Юлаева, Площадь Салавата Юлаева, Конгресс холл "Торатау", этно-парк "Ватан", памятники Шаехзаде, Бабичу, телецентр, Дом Костерина, Дом Е. Поносовой-Молло, памятник Ф. Шаляпину, барельеф Рудольфу Нуриеву, памятник Загиру Исмагилову и Мустаю Кариму, фонтан "7 девушек".

В рамках трехчасовой мы дополнительно посетим:

Собор Рождества богородицы

Соборную мечеть Ляля-Тюльпан

Парк Победы

Дворец Орджоникидзе

Русский драматический театр