Гастрономический квест по Уфе предлагает уникальное сочетание кулинарных впечатлений и интеллектуальных испытаний.
Участники смогут посетить знаковые места города, такие как Монумент Дружбы и Советская площадь, и попробовать местные деликатесы, включая Уфачино и кыстыбургер. Путешествие проходит на автомобиле или минивэне, что делает его доступным для всех.
Это идеальная возможность узнать больше о башкирской культуре и истории через призму гастрономии и интерактивных заданий
5 причин купить этот квест
- 🍽️ Погружение в башкирскую кухню
- 🧩 Интерактивные задания и загадки
- 🚗 Комфортное передвижение по городу
- 📚 Узнаете местные легенды и традиции
- 🏙️ Посещение знаковых мест Уфы
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Монумент Дружбы
- Советская площадь
- Гостиный Двор
- Площадь Салавата Юлаева
- Арт-квадрат
Описание квеста
Точки маршрута
- Монумент Дружбы.
- Магазин мёда.
- Кафе «Кунак», «Айбат Халляр», «Кумпан».
- Советская площадь.
- Гостиный Двор.
- Площадь Салавата Юлаева.
- «Арт-квадрат».
Во время квеста вам предстоит:
- решить задания на смекалку.
- узнать о традициях, обычаях, культуре, истории, гастрономии региона.
- попробовать Уфачино и кыстыбургер.
- услышать башкирские легенды.
Организационные детали
- Маршрут проходит на легковом автомобиле или минивэне.
- Дегустации не входят в стоимость и зависят от ваших предпочтений.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Верхнеторговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан — Организатор в Уфе
Провёл экскурсии для 220 туристов
С 2009 года мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии, в том числе для детских групп. Наши программы — победители всероссийских конкурсов «Маршрут года» по детским и гастрономическим маршрутам. Мы покажем вамЗадать вопрос
Входит в следующие категории Уфы
