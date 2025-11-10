Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Гастрономический квест по Уфе предлагает уникальное сочетание кулинарных впечатлений и интеллектуальных испытаний.



Участники смогут посетить знаковые места города, такие как Монумент Дружбы и Советская площадь, и попробовать местные деликатесы, включая Уфачино и кыстыбургер. Путешествие проходит на автомобиле или минивэне, что делает его доступным для всех.



Это идеальная возможность узнать больше о башкирской культуре и истории через призму гастрономии и интерактивных заданий