Гастрономический квест по Уфе

Погрузитесь в мир башкирской кухни и культуры через увлекательный квест по Уфе. Решайте загадки, наслаждайтесь блюдами и откройте для себя город с новой стороны
Гастрономический квест по Уфе предлагает уникальное сочетание кулинарных впечатлений и интеллектуальных испытаний.

Участники смогут посетить знаковые места города, такие как Монумент Дружбы и Советская площадь, и попробовать местные деликатесы, включая Уфачино и кыстыбургер. Путешествие проходит на автомобиле или минивэне, что делает его доступным для всех.

Это идеальная возможность узнать больше о башкирской культуре и истории через призму гастрономии и интерактивных заданий

5 причин купить этот квест

  • 🍽️ Погружение в башкирскую кухню
  • 🧩 Интерактивные задания и загадки
  • 🚗 Комфортное передвижение по городу
  • 📚 Узнаете местные легенды и традиции
  • 🏙️ Посещение знаковых мест Уфы
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Монумент Дружбы
  • Советская площадь
  • Гостиный Двор
  • Площадь Салавата Юлаева
  • Арт-квадрат

Описание квеста

Точки маршрута

  • Монумент Дружбы.
  • Магазин мёда.
  • Кафе «Кунак», «Айбат Халляр», «Кумпан».
  • Советская площадь.
  • Гостиный Двор.
  • Площадь Салавата Юлаева.
  • «Арт-квадрат».

Во время квеста вам предстоит:

  • решить задания на смекалку.
  • узнать о традициях, обычаях, культуре, истории, гастрономии региона.
  • попробовать Уфачино и кыстыбургер.
  • услышать башкирские легенды.

Организационные детали

  • Маршрут проходит на легковом автомобиле или минивэне.
  • Дегустации не входят в стоимость и зависят от ваших предпочтений.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Верхнеторговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан
Лейсан — Организатор в Уфе
Провёл экскурсии для 220 туристов
С 2009 года мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии, в том числе для детских групп. Наши программы — победители всероссийских конкурсов «Маршрут года» по детским и гастрономическим маршрутам. Мы покажем вам
читать дальше

известную и неизвестную Уфу, познакомим с культурой и историей Башкортостана, на дегустационных экскурсиях поможем раскрыть вкусы Башкирии. Для нас важно сохранение культуры края и возвращение людей к истокам, поэтому мы рады раз за разом раскрывать гостям потенциал нашего региона!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Уфы

