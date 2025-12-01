Едем в красивый Бирск, что стоит на живописном берегу реки Белой.
Вы увидите великолепные сооружения гражданской и церковной архитектуры, которые сохранились в первозданном виде, и прогуляетесь по узким улочкам.
Узнаете, как появился второй город-крепость в Башкирии и почему здесь есть железнодорожный вокзал, а железной дороги — нет.
Вы увидите великолепные сооружения гражданской и церковной архитектуры, которые сохранились в первозданном виде, и прогуляетесь по узким улочкам.
Узнаете, как появился второй город-крепость в Башкирии и почему здесь есть железнодорожный вокзал, а железной дороги — нет.
Описание экскурсии
- Бирский музей истории — здесь изучают и показывают путь Бирска, а ещё сохраняют память о людях, которые внесли свой вклад в его развитие.
- Свято-Троицкий кафедральный собор 1841 года. В нём хранились колокола, книги и иконы из Михайло-Архангельского храма.
- Михайло-Архангельский храм на Галкиной горе. Я расскажу, как и на каком месте его построили.
- Старинные узкие улочки, что ведут к живописной реке Белой.
- Парк Борцов революции, со видовой точки которого открывается потрясающий вид на реку.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Škoda Kodiaq, посещение Бирского музея истории.
- Время в пути в одну сторону — 1,5 часа.
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет.
- В Бирске после экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки, обеда и покупки сувениров — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Уфе
Провёл экскурсии для 684 туристов
Люблю путешествовать по России и самостоятельно разрабатывать интересные маршруты. С радостью раскрою вам самобытность Башкирии и покажу ее знаковые места: от старинной архитектуры до первозданной природы.
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
Аудиогид
Я познаю Уфу: пешеходная аудиоэкскурсия
Прогулка по историческому центру Уфы с гидом в образе Софьи Аксаковой. Увидите оперный театр, сад Аксакова, Национальный музей и Советскую площадь
Начало: У фонтана «7 девушек»
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
от 1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы в Бирск и Бахтыбаево: путевка в прошлое и культуру марийцев
Приглашаем на экскурсию по Бирску и Бахтыбаево, где история и традиции оживают в каждом камне и встрече
Начало: У места Вашего проживания
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
13 200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёный маршрут Уфы: Ботанический сад, Музей леса и лимонарий
Запланируйте уникальное путешествие в мир растений с экскурсией по ботаническим жемчужинам Уфы
Начало: В Лимонарии
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.