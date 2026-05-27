Хочется сменить ритм большого города на тишину и простор? Экскурсия в живописный посёлок Юматово в самом сердце республики Башкортостан, создана именно для этого. В местном этнографическом музее и на мастер-классе для вас оживёт история башкирского народа, а бескрайние просторы подарят чувство гармонии и спокойствия.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое: этнографический музей

Вы не просто увидите коллекцию предметов, а по-настоящему ощутите связь с бытом предков:

рассмотрите старинные орудия труда, утварь и украшения

познакомитесь с деталями национальных костюмов

узнаете о традиционных ремёслах и уникальном укладе жизни

Гармония с природой

Юматово окружают типичные для Башкортостана пейзажи: луга, леса и чистейший воздух. Во время прогулки вы сможете:

насладиться тишиной, которую нарушает лишь пение птиц

вдохнуть полной грудью аромат луговых трав

по-настоящему отдохнуть, глядя на бескрайние просторы

Мастер-класс: сувенир своими руками

Под руководством местных умельцев вы создадите собственный оберег или украшение. Это шанс не только приобрести новый навык, но и увезти с собой уникальную вещь, в которую вложена частичка вашего внимания и тепла.

Традиционное чаепитие

Завершим день самым душевным башкирским ритуалом — чаепитием. Вас ждёт не просто чай, а целая церемония:

ароматный напиток, настоянный на местных травах по старинным рецептам

уютная атмосфера и разговор по душам

ощущение искреннего гостеприимства, которое согревает и остаётся в памяти

