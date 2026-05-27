Хочется сменить ритм большого города на тишину и простор? Экскурсия в живописный посёлок Юматово в самом сердце республики Башкортостан, создана именно для этого.
В местном этнографическом музее и на мастер-классе для вас оживёт история башкирского народа, а бескрайние просторы подарят чувство гармонии и спокойствия.
Описание экскурсии
Путешествие в прошлое: этнографический музей
Вы не просто увидите коллекцию предметов, а по-настоящему ощутите связь с бытом предков:
- рассмотрите старинные орудия труда, утварь и украшения
- познакомитесь с деталями национальных костюмов
- узнаете о традиционных ремёслах и уникальном укладе жизни
Гармония с природой
Юматово окружают типичные для Башкортостана пейзажи: луга, леса и чистейший воздух. Во время прогулки вы сможете:
- насладиться тишиной, которую нарушает лишь пение птиц
- вдохнуть полной грудью аромат луговых трав
- по-настоящему отдохнуть, глядя на бескрайние просторы
Мастер-класс: сувенир своими руками
Под руководством местных умельцев вы создадите собственный оберег или украшение. Это шанс не только приобрести новый навык, но и увезти с собой уникальную вещь, в которую вложена частичка вашего внимания и тепла.
Традиционное чаепитие
Завершим день самым душевным башкирским ритуалом — чаепитием. Вас ждёт не просто чай, а целая церемония:
- ароматный напиток, настоянный на местных травах по старинным рецептам
- уютная атмосфера и разговор по душам
- ощущение искреннего гостеприимства, которое согревает и остаётся в памяти
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе или легковом автомобиле Hyundai Tucson, в зависимости от количества участников.
- Экскурсию проведёт один из опытных гидов нашей команды.
- Входные билеты в музей, мастер-класс включены
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Первомайской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 284 туристов
Мы — члены Гильдии экскурсоводов Республики Башкортостан. Участники и победители городских и республиканских конкурсов. При составлении экскурсий учитываем все ваши интересы и потребности. Проводим тематические экскурсии по городу и Башкирии.
от 12 800 ₽ за экскурсию