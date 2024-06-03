Успенская площадь – экскурсии в Угличе

Найдено 9 экскурсий в категории «Успенская площадь» в Угличе, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочный Углич
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
3 200 за всё до 10 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
115 отзывов
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
3 000 за всё до 6 чел.
Уютная старина Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Углич: путешествие сквозь века - от Рюриковичей до наших дней
Познайте Углич не как обычный турист, а через глаза его жителей. Исторические секреты, архитектурные шедевры и дух времени ждут вас
Начало: На площади Успенской
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
от 3 450 за всё до 10 чел.
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле)
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
48 отзывов
Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле) - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Углича и Мышкина за один день. Уникальная экскурсия по Ярославской области для ценителей культуры и архитектуры
Начало: В центре Углича
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
60005 400 за всё до 10 чел.
Историческое и духовное наследие Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Историческое и духовное наследие Углича
Познакомьтесь с богатой историей и духовным наследием Углича, посетите ключевые памятники и узнайте о судьбоносных событиях для России
22 июля в 12:30
30 июля в 12:30
от 2 500 за всё до 6 чел.
Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 500 за всё до 10 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Углич - город на реке времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Уютная старина Углича
    Всем советую
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Сказочный Углич
    Хороший экскурсовод. Приятный голос, подача материала. Показала все интересные места, дополнив историческим сопровождением. Однозначно рекомендую.
  • А
    Абрамова
    25 мая 2024
    Сказочный Углич
    Отличная экскурсия. Ксения прекрасный рассказчик. Приятная речь, без запинок. Время пролетает незаметно.
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
    Посетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составлен грамотно. Не смотря на то, что в городе ведётся реконструкция туристических локаций, смогли посмотреть практически весь центр. С удовольствием приедем ещё раз! Спасибо. 😇
    Посетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составлен
  • Б
    Борис
    23 мая 2024
    Углич - город на реке времени
    Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину. Огромное спасибо за интересную экскурсию. Два часа как пять минут. 🙏🏻🌷❤️
    Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Замечательная экскурсия. Наталья прекрасный профессиональный экскурсовод. Знающий, терпеливый и внимательный. Углич активно ремонтируется. Буквально месяц, и центр будет не узнать. Прогулочные зоны, пешеходные улицы, отреставрированные дома на ул. Спасская. Приезжайте обязательно! Но с экскурсией!
  • E
    ELENA
    20 мая 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Замечательная экскурсия. Наташа очень хорошо знает и любит историю. Очень интересно рассказывает о легендах и истории Углича. Рекомендуем этого знающего экскурсовода.
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Замечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересно. Очень рекомендую!!!
    Замечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересноЗамечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересноЗамечательный экскурсовод, рассказывает легко, интересно
  • С
    Софья
    19 мая 2024
    Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле)
    Хочется поблагодарить Анну за интересный рассказ. Огромное спасибо. Было очень интересно, узнали много нового. Время пролетело очень быстро. Экскурсия продумана
    читать дальше

    грамотно, Аня старалась как можно больше нам рассказать. Видно, что экскурсовод она профессиональный. Всегда может подсказать, как что лучше. Смело рекомендуем. 👍

  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Сказочный Углич
    Было интересно,не скучно даже 7 летней дочери!
    Было интересно,не скучно даже 7 летней дочери!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Успенская площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Сказочный Углич
  2. Загадочный Углич: история, тайны, легенды
  3. Уютная старина Углича
  4. Углич и Мышкин за один день (на вашем автомобиле)
  5. Историческое и духовное наследие Углича
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
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