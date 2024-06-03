Богоявленский монастырь – экскурсии в Угличе

Найдено 7 экскурсий в категории «Богоявленский монастырь» в Угличе, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Углич - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
Главные святыни Углича
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Уютная старина Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Углич: путешествие сквозь века - от Рюриковичей до наших дней
Познайте Углич не как обычный турист, а через глаза его жителей. Исторические секреты, архитектурные шедевры и дух времени ждут вас
Начало: На площади Успенской
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
от 3 450 за всё до 10 чел.
Углич сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям
За три часа вы погрузитесь в историю Углича, посетите Кремль, старинные монастыри и уютные улочки. Узнайте, как город изменился с X века до наших дней
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Углич - город на реке времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Углич - душа русской провинции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Уютная старина Углича
    Всем советую
  • Б
    Борис
    23 мая 2024
    Углич - город на реке времени
    Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину. Огромное спасибо за интересную экскурсию. Два часа как пять минут. 🙏🏻🌷❤️
    Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода ИринуКак же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Углич - любовь с первого взгляда
    Были на экскурсии 11 мая 2024 года. Нам очень понравилось! Олег очень глубоко погружен в историю не только Углича, но
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    и России, интересный рассказчик, эрудированный и мне особо приятно было слушать грамотную русскую речь, экскурсия не перегружена фактами, два час для нас пролетели не заметно. Мы благодарны Олегу за проведенную экскурсию, будем рекомендовать всем своим знакомым.

  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Углич сквозь столетия
    Анна - прекрасный рассказчик, маршрут был продуман. Много рассказала интересных фактов об истории города, мы услышали городские легенды. Рекомендуем всём, кто приедет в этот чудесный город.
  • А
    Ангелина
    11 мая 2024
    Неповторимый и незабываемый Углич
    Отлично провели время, несмотря на дождь, услышали много полезной и интересной информации, сделали памятные фото. Спасибо нашему экскурсоводу Наталье)
  • O
    Oxana
    10 мая 2024
    Уютная старина Углича
    Отличная экскурсия для тех, кто впервые оказался в Угличе!!! Всё очень доходчиво! Большое спасибо!!! Время пролетело незаметно, но познавательно и интересно!!!!
  • В
    Вероника
    10 мая 2024
    Главные святыни Углича
    Очень понравилась экскурсия. Увлекательная, с интересными подробностями. Огромное спасибо, Наталья. Удачи!
  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Углич - город на реке времени
    Посетили Углич на майских праздниках. С нами работала гид Ирина. Она открыла нам Углич. Это удивительный город с богатой историей,
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    легендами и чудесами. Компания у нас большая: 10 человек. Интересно было всем: и детям, и взрослым, даже подростку. Ирина - замечательный гид. Время с ней пролетело незаметно. Она посоветовала нам посетить музей Народной игрушки, где нам провели дивную экскурсию Озорное искусство. Всем очень советую. В следующее посещение города обязательно обратимся опять к Ирине.

  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Главные святыни Углича
    Нашим гидом был Александр. В самом начале экскурсии у нас уточнили, на чем сделать акценты и что бы мы хотели увидеть. Три с лишним часа пролетели совершенно незаметно. Интересный материал, красивейшие места. Александр - замечательный рассказчик.
  • А
    Алина
    6 мая 2024
    Углич - любовь с первого взгляда
    Благодарю Олега за экскурсию, нам было интересно узнать больше о городе, его жителях и исторических событиях. Олег может рассказывать об Угличе сутками, настолько много знаний у него о городе. Однозначно рекомендую для знакомства с городом 🙌

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Богоявленский монастырь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Углич - любовь с первого взгляда
  2. Главные святыни Углича
  3. Уютная старина Углича
  4. Углич сквозь столетия
  5. Неповторимый и незабываемый Углич
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
Сейчас в Угличе в категории "Богоявленский монастырь" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 352 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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