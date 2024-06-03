читать дальше

легендами и чудесами. Компания у нас большая: 10 человек. Интересно было всем: и детям, и взрослым, даже подростку. Ирина - замечательный гид. Время с ней пролетело незаметно. Она посоветовала нам посетить музей Народной игрушки, где нам провели дивную экскурсию Озорное искусство. Всем очень советую. В следующее посещение города обязательно обратимся опять к Ирине.