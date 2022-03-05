Что вас ожидает

Экспресс-знакомство с Угличем

Экскурсия начнется на центральной Успенской площади. Вы прогуляетесь по территории кремля, прикоснетесь к тайне загадочной гибели царевича Димитрия и осознаете, насколько знаковым является наш город в истории правящих российских династий. Также вы откроете 3D 19 века с помощью фантастических фресок Спасо-Преображенского собора. Подниметесь на колокольню и услышите великолепный звон часов. А после пройдете по центральной части Углича и познакомитесь с одним из действующих монастырей.

Этно-программа «Побахорим по-кацки»

Переезд до Мартынова займет около 45 минут. По пути вы узнаете о современных производствах Углича, традиционных сувенирах и услышите несколько местных легенд. А в деревне вас встретят бахарь и бахорица — местные рассказчики и потомственные кацкари. В этнографическом музее-избе они расскажут о быте, диалекте, фольклоре и истории общины, развивавшейся в стороне от городов и других деревень. А затем вы пройдете на кацкое подворье, где познакомитесь с домашними животными и сможете их покормить.

Деревенский обед

В завершение вас пригласят на душевный обед из блюд, приготовленных в русской печи. На столе будут щи, томленая картошка, тушеная курица, соленые огурчики, капустный салат, чай, топленое молоко, пирожки и хлеб.

Организационные детали