Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»

Познакомиться с символами Углича и культурой самобытной общины в русской глубинке

5
1 отзыв
Индивидуальная
Кацкари — субэтническая группа русских, живущих в Ярославской области.

Вы побываете в их «столице» — деревне Мартыново.

Местные жители расскажут, как сформировалась их община — с диалектом, фольклором, традициями — и как последние поколения берегут уклад жизни, постепенно уходящий в прошлое.

Покажут аутентичную избу и подворье, а после накормят обедом из печи.
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
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Что вас ожидает

Экспресс-знакомство с Угличем

Экскурсия начнется на центральной Успенской площади. Вы прогуляетесь по территории кремля, прикоснетесь к тайне загадочной гибели царевича Димитрия и осознаете, насколько знаковым является наш город в истории правящих российских династий. Также вы откроете 3D 19 века с помощью фантастических фресок Спасо-Преображенского собора. Подниметесь на колокольню и услышите великолепный звон часов. А после пройдете по центральной части Углича и познакомитесь с одним из действующих монастырей.

Этно-программа «Побахорим по-кацки»

Переезд до Мартынова займет около 45 минут. По пути вы узнаете о современных производствах Углича, традиционных сувенирах и услышите несколько местных легенд. А в деревне вас встретят бахарь и бахорица — местные рассказчики и потомственные кацкари. В этнографическом музее-избе они расскажут о быте, диалекте, фольклоре и истории общины, развивавшейся в стороне от городов и других деревень. А затем вы пройдете на кацкое подворье, где познакомитесь с домашними животными и сможете их покормить.

Деревенский обед

В завершение вас пригласят на душевный обед из блюд, приготовленных в русской печи. На столе будут щи, томленая картошка, тушеная курица, соленые огурчики, капустный салат, чай, топленое молоко, пирожки и хлеб.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле или арендованном транспорте (согласовывается заранее)
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Угличский кремль: 100 руб. /взрослого, 75 руб. /ребенка + 800 руб. /группу за право входа на территорию с гидом; а также билеты в Музей кацкарей — 650 руб. /взрослого, 580 руб. /ребенка.
  • В стоимость входит полноценный обед из печи

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Успенской площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
5 мар 2022
Добрый день. 25 февраля мы были на экскурсии в деревне Мартынов. Очень понравилось всем и детям, и взрослым. Детки узнали и пробовали много нового, а взрослые вспомнили своё детство, своих бабушек и дедушек. Было много положительных эмоций. Спасибо большое всем кто организовал нам этот праздник.

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