Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Углич: индивидуальная экскурсия по кремлю и Посаду
Познакомьтесь с колоритным Угличем на индивидуальной экскурсии. Посетите кремль, церкви и старинные особняки. Узнайте о купеческих родах и монастырях
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУглич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич: историческая прогулка
Углич - город с богатой историей. Прогулка по кремлю, посещение церквей и монастырей, волжские пейзажи - всё это ждёт вас в увлекательной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
3 янв в 13:30
10 янв в 13:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича и посетите музей сыра. Узнайте секреты сыроделия и попробуйте лучшие сорта
Начало: На улице Гражданской
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergei6 июля 2025Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Спасибо Анастасии за интересную и познавательную экскурсию по чудесному и древнему городу Углич, и конечно же за поездку в деревню
- ЕЕлена25 июня 2025Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Спасибо Анастасии за интересную прогулку по городу и увлекательную поездку в деревню кацкарей. Анастасия - очень эрудированный гид с прекрасной грамотной структурированной речью и очень внимательный и ответственный человек. Искренне рекомендую эту экскурсию в компании Анастасии!
- ААртем18 июня 2025Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Это лучшее, просто лучшее, что случалось с нами в Угличе
- ККарина8 мая 2025Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Провели замечательно и очень познавательно время с гидом Анастасией. Очень понравилось! Сначала ходили по территории Кремля, Анастасия подает материал легко,
- ЕЕвгения8 февраля 2025Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Прекрасная душевная экскурсия, Анастасия милая девушка, заинтересовала и влюбила в свой город. Однозначно рекомендую к посещению!
- ООльга21 июля 2024Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Замечательная экскурсия, очень приятная интеллигентная гид, Анастасия. До деревни кацкарей ехать достаточно долго, часть дороги грунтовая, но дорога ровная, специальной
- ООльга9 июня 2024Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Чудесная экскурсия! Анастасия очень внимательно относилась к нашим вопросам! Блюда из печи - отдельный вид наслаждения! Впервые удивления керосиновую лампу-аккумулятор!
- ИИрина2 мая 2024Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Прогулка понравилась, спасибо!
- ЮЮлия4 сентября 2023Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Анастасия - прекрасный рассказчик, провели с Настей весь день, после прогулки по городу съездили к кацкарям, а потом ещё покатались
- ИИрина16 июля 2023Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Огромное спасибо Анастасии за увлекательную поездку. Наилучшие рекомендации
- ДДарья20 июня 2023Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Были компанией из 4 детей (8-9, 13 лет) и 5 взрослых. Интересно, познавательно. Анастасия все очень понятно и доходчиво объясняла
- ИИгорь2 января 2023Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Очень интересный материал. Экскурсовод пошёл навстречу и учёл наши пожелания, чуть изменив программу. Всё отлично, рекомендую.
- ТТатьяна17 октября 2022Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Большое спасибо Анастасии за очень подробную и обстоятельную экскурсию. Время пролетело не заметно. Мы остались очень довольны!
- ИИлья4 августа 2022Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Экскурсия разделена на две части:
1) Деревня кацкарей. Интересный образ русской деревни, чувствуется любовь к родным местам и огромный энтузиазм «внутреннего»
- ВВиктория25 июля 2022Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Побывали семьей на экскурсии у Анастасии. Рекомендуем всем. В деревне кацкарей отсутствует "постановочный" материал. Вы попадаете не только в историческое прошлое кацкарей, но и сумеете оценить как это прошлое вписано в настоящую жизнь этих удивительных трудолюбивых людей.
- ВВладимир15 июня 2022Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Все отлично, только мы не были готовы, что машина будет наша…. Видимо не внимательно читали условия экскурсии, т. ч прибавьте к стоимости бензин и вычтите пиво … а в остальном всё ок
- ДДмитрий4 мая 2022Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Очень понравилось экскурсия. Все четко. Встретились вовремя, не ждали. Интересный познавательный рассказ, четкие ответы на вопросы. Остались довольны экскурсией.
- ННаталья19 февраля 2022Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Очень интересная экскурсия
- ММария1 февраля 2022Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Нам все понравилось. Живой рассказ-диалог. С нами был ребёнок (6 лет), Анастасия ловко удерживала ее внимание, при этом экскурсия оставалась содержательной и насыщенной, без ущерба взрослым.
- ООльга8 ноября 2021Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)Анастасия, благодарю за замечательную экскурсию!.
Мы узнали много интересного об угличском кремле, услышали повествование директора этнического музея кацкарей и даже покормили хлебом овечек.
Наше путешествие продлилось больше запланированных 4 часов.
Мы прекрасно провели день.
Туристам в городе Углич рекомендую посетить эту экскурсию, проводимую Анастасией.
