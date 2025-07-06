Мои заказы

Мартыново – экскурсии в Угличе

Найдено 8 экскурсий в категории «Мартыново» в Угличе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сюжеты Углича
Пешая
3 часа
386 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Углич
Пешая
2.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Углич: индивидуальная экскурсия по кремлю и Посаду
Познакомьтесь с колоритным Угличем на индивидуальной экскурсии. Посетите кремль, церкви и старинные особняки. Узнайте о купеческих родах и монастырях
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Пешая
Конные прогулки
2.5 часа
218 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Пешая
2.5 часа
391 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
Углич - любовь с первого взгляда
На машине
2 часа
212 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Главные святыни Углича (на вашем авто)
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Углич
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич: историческая прогулка
Углич - город с богатой историей. Прогулка по кремлю, посещение церквей и монастырей, волжские пейзажи - всё это ждёт вас в увлекательной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
3 янв в 13:30
10 янв в 13:00
900 ₽ за человека
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича и посетите музей сыра. Узнайте секреты сыроделия и попробуйте лучшие сорта
Начало: На улице Гражданской
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergei
    6 июля 2025
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Спасибо Анастасии за интересную и познавательную экскурсию по чудесному и древнему городу Углич, и конечно же за поездку в деревню
    читать дальше

    кацкарей. Как будто вернулся в далёкое детство к бабушке в деревню. И какие же милые и добрые люди живут. Дай Бог им здоровья

  • Е
    Елена
    25 июня 2025
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Спасибо Анастасии за интересную прогулку по городу и увлекательную поездку в деревню кацкарей. Анастасия - очень эрудированный гид с прекрасной грамотной структурированной речью и очень внимательный и ответственный человек. Искренне рекомендую эту экскурсию в компании Анастасии!
  • А
    Артем
    18 июня 2025
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Это лучшее, просто лучшее, что случалось с нами в Угличе
  • К
    Карина
    8 мая 2025
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Провели замечательно и очень познавательно время с гидом Анастасией. Очень понравилось! Сначала ходили по территории Кремля, Анастасия подает материал легко,
    читать дальше

    со знанием, описывает яркие образы происходящих событий. Далее мы отправились в деревню кацкарей «Мартыново», тоже однозначно рекомендую к посещению. Там ждал вкусный обед из печи, и совершенно чудесная экскурсию с местной смотрительницей в их этнографический музей(настоящий дом 1910г с интерьерами), где наглядно рассказали о существующих традициях и обычаях этой этногруппы. Потом нам показали разных домашних животных, дали их покормить некоторых из них (такое точно понравиться детям). Завершили все походом в их лавочку, где прикупили домашних соленых огурчиков, топленного маслица и сувениров на память. Благодарим, Анастасию, за такой яркий и насыщенный день, за чувство юмора и любовь к своему городу.

  • Е
    Евгения
    8 февраля 2025
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Прекрасная душевная экскурсия, Анастасия милая девушка, заинтересовала и влюбила в свой город. Однозначно рекомендую к посещению!
  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Замечательная экскурсия, очень приятная интеллигентная гид, Анастасия. До деревни кацкарей ехать достаточно долго, часть дороги грунтовая, но дорога ровная, специальной
    читать дальше

    машины не требует. Любопытная, почти этнографическая, экскурсия по быту и языку кацкарей. Есть возможность купить деревенские продукты и сувениры. Лучше, конечно, при себе наличность иметь. Очень вкусный обед из печи.

  • О
    Ольга
    9 июня 2024
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Чудесная экскурсия! Анастасия очень внимательно относилась к нашим вопросам! Блюда из печи - отдельный вид наслаждения! Впервые удивления керосиновую лампу-аккумулятор!
  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Прогулка понравилась, спасибо!
  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2023
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Анастасия - прекрасный рассказчик, провели с Настей весь день, после прогулки по городу съездили к кацкарям, а потом ещё покатались
    читать дальше

    на лодочке, получилось очень насыщенно и интересно. Настя знает очень много фактов, готова ответить на любой вопрос и удивило, насколько Анастасия предана городу и идентифицирует себя с ним и с его историей. Это очень радует

  • И
    Ирина
    16 июля 2023
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Огромное спасибо Анастасии за увлекательную поездку. Наилучшие рекомендации
  • Д
    Дарья
    20 июня 2023
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Были компанией из 4 детей (8-9, 13 лет) и 5 взрослых. Интересно, познавательно. Анастасия все очень понятно и доходчиво объясняла
    читать дальше

    без лишних исторических дат. Очень рекомендую, не пожалеете. Деревня Мартыново оставила даже больший след в памяти у всех, чем Углич. Настолько было интересно и душевно, про обед из печи - это сказка. Спасибо большое! Хочется вернуться

  • И
    Игорь
    2 января 2023
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Очень интересный материал. Экскурсовод пошёл навстречу и учёл наши пожелания, чуть изменив программу. Всё отлично, рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    17 октября 2022
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Большое спасибо Анастасии за очень подробную и обстоятельную экскурсию. Время пролетело не заметно. Мы остались очень довольны!
  • И
    Илья
    4 августа 2022
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Экскурсия разделена на две части:

    1) Деревня кацкарей. Интересный образ русской деревни, чувствуется любовь к родным местам и огромный энтузиазм «внутреннего»
    читать дальше

    экскурсовода (имя не запомнил). Простой, но достойный обед в конце прогулки. В общем стоит посетить, если интересна тема деревни.

    2) Кремль. Анастасия - выразительный рассказчик с глубокими знаниями. Очень непросто увлекательно и лаконично выстраивать рассказ об исторических и культурных аспектах такого рода объектов, но у неё это отлично получается. Помогла освежить в памяти историю, открыла ряд интересных деталей.

    С точки зрения организации все тоже отлично. Я доплачивал за транспорт. Водитель профессионал, автомобиль очень комфортный.

  • В
    Виктория
    25 июля 2022
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Побывали семьей на экскурсии у Анастасии. Рекомендуем всем. В деревне кацкарей отсутствует "постановочный" материал. Вы попадаете не только в историческое прошлое кацкарей, но и сумеете оценить как это прошлое вписано в настоящую жизнь этих удивительных трудолюбивых людей.
  • В
    Владимир
    15 июня 2022
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Все отлично, только мы не были готовы, что машина будет наша…. Видимо не внимательно читали условия экскурсии, т. ч прибавьте к стоимости бензин и вычтите пиво … а в остальном всё ок
  • Д
    Дмитрий
    4 мая 2022
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Очень понравилось экскурсия. Все четко. Встретились вовремя, не ждали. Интересный познавательный рассказ, четкие ответы на вопросы. Остались довольны экскурсией.
  • Н
    Наталья
    19 февраля 2022
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Очень интересная экскурсия
  • М
    Мария
    1 февраля 2022
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Нам все понравилось. Живой рассказ-диалог. С нами был ребёнок (6 лет), Анастасия ловко удерживала ее внимание, при этом экскурсия оставалась содержательной и насыщенной, без ущерба взрослым.
  • О
    Ольга
    8 ноября 2021
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
    Анастасия, благодарю за замечательную экскурсию!.
    Мы узнали много интересного об угличском кремле, услышали повествование директора этнического музея кацкарей и даже покормили хлебом овечек.
    Наше путешествие продлилось больше запланированных 4 часов.
    Мы прекрасно провели день.
    Туристам в городе Углич рекомендую посетить эту экскурсию, проводимую Анастасией.

