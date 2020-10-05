1 отзыв оставили туристы

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Колоритный Углич: от кремля до кацкарей

Изучить архитектурные памятники и погрузиться в атмосферу самобытной кацкой деревни

5
1 отзыв
Анастасия
Анастасия – Гид из Углича
Чтобы сполна прочувствовать провинциальное очарование Углицкого уезда, мы исследуем его самые колоритные уголки — территорию кремля и традиционную деревушку кацкарей.

Вы осмотрите живописные окрестности с колокольни Спасо-Преображенского собора, разберетесь в истории 📖 Углича, а после перенесетесь на пару веков назад в кацком поселении и отведаете блюда из русской печи.
Задать вопросОбычно отвечает за 22 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • От 3 000 ₽ за экскурсию

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Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей

Что вас ожидает

К истокам Углича
Первая часть нашей прогулки пройдет по территории Угличского кремля — здесь вы откроете многовековое прошлое города, посетите знаковую церковь ⛪ Царевича Димитрия на Крови и перенесетесь в эпоху борьбы за русский престол. Кроме того, мы зайдём в действующий Спасо-Преображенский собор и поднимемся на старинную колокольню, откуда вы полюбуетесь красивейшей панорамой Углича и почувствуете прохладное дыхание Волги.

Этно-путешествие в деревню кацкарей
Из сердца Углича наш путь лежит в Мышкинский уезд — в самобытную деревню Мартыново, жители которой называют себя кацкарями. Это этнографический музей 🖼 под открытым небом, место с исконно русским духом, где можно на пару часов почувствовать себя сельским жителем. Вы познакомитесь с удивительной кацкой культурой и традициями, сможете поговорить на местном диалекте, рассмотреть устройство домов и понаблюдать за повседневной жизнью. А если проголодаетесь, кацкари накормят вас сытным обедом из русской печи, чтобы вы не только ощутили местный колорит, но и попробовали его на вкус.

Организационные детали

  • До даты экскурсии 🧭 необходимо заранее обговорить вопрос транспорта. Экскурсию ⛳ можно провести на вашем автомобиле 🚘, если такой возможности нет, за отдельную плату можно воспользоваться моим транспортом или такси 🚕.
  • Билеты в Кремль оплачиваются дополнительно: взрослый — 90 рублей, детский — 85 рублей. Также с группы уплачивается 700 рублей: это даёт право на посещение территории кремля с экскурсоводом.
  • Также отдельно оплачивается посещение деревни кацкарей с обедом из русской печи: взрослый билет 🎫 615 рублей, детский — 545 рублей. Стоимость может немного меняться в зависимости от сезона, точную стоимость уточняйте при заказе.
Начало и место завершения
🚩 на Успенской площади
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Анастасия, 28 лет, аттестованный квалифицированный экскурсовод, менеджер по туризму. Люблю свою работу (опыт — с марта 2013 года). Мне нравится путешествовать, узнавать что-то новое и общаться с людьми. Я родилась в Угличе и прожила здесь всю жизнь. Очень люблю свой родной город и с удовольствием покажу его вам. Каждую экскурсию я пропускаю через себя, каждая из них для меня особенная. Ведь гид — как художник, который рисует ваше настроение и впечатление о посещении места.
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1 отзыв оставили туристы

Вероника
5 октября 2020
Гид Анастасия - не просто знаток своего города, но и очень светлый, душевный человек. Говорит мелодично, приятно слушать. Очень понравилась ее ненавязчивая забота и, конечно же, блестящее знание истории своего края!

Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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