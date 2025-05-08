1 отзыв оставили туристы

Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)
Изучить архитектурные памятники и погрузиться в атмосферу самобытной кацкой деревни
Чтобы сполна прочувствовать провинциальное очарование Углицкого уезда, мы исследуем его самые колоритные уголки — территорию кремля и традиционную деревушку кацкарей.
Вы осмотрите живописные окрестности с колокольни Спасо-Преображенского собора, разберетесь в истории Углича, а после перенесетесь на пару веков назад в кацком поселении и отведаете блюда из русской печи.
Первая часть нашей прогулки пройдет по территории Угличского кремля — здесь вы откроете многовековое прошлое города, посетите знаковую церковь Царевича Димитрия на Крови и перенесетесь в эпоху борьбы за русский престол. Кроме того, мы зайдём в действующий Спасо-Преображенский собор и поднимемся на старинную колокольню, откуда вы полюбуетесь красивейшей панорамой Углича и почувствуете прохладное дыхание Волги.
Этно-путешествие в деревню кацкарей
Из сердца Углича наш путь лежит в Мышкинский уезд — в самобытную деревню Мартыново, жители которой называют себя кацкарями. Это этнографический музей под открытым небом, место с исконно русским духом, где можно на пару часов почувствовать себя сельским жителем. Вы познакомитесь с удивительной кацкой культурой и традициями, сможете поговорить на местном диалекте, рассмотреть устройство домов и понаблюдать за повседневной жизнью. А если проголодаетесь, кацкари накормят вас сытным обедом из русской печи, чтобы вы не только ощутили местный колорит, но и попробовали его на вкус.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Важно оставить место для гида
Билеты в Кремль оплачиваются дополнительно: взрослый — 100 ₽, детский — 75 ₽. Также с группы оплачивается 800 ₽: это даёт право на посещение территории кремля с экскурсоводом
Также отдельно оплачивается посещение деревни кацкарей с обедом из русской печи: 1000 ₽ с чел. Стоимость может немного меняться в зависимости от сезона, точную стоимость уточняйте при заказе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Успенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4188 туристов
Анастасия, 28 лет, аттестованный квалифицированный экскурсовод, менеджер по туризму. Люблю свою работу (опыт — с марта 2013 года). Мне нравится путешествовать, узнавать что-то новое и общаться с людьми. Я родилась читать дальшеуменьшить
в Угличе и прожила здесь всю жизнь. Очень люблю свой родной город и с удовольствием покажу его вам. Каждую экскурсию я пропускаю через себя, каждая из них для меня особенная. Ведь гид — как художник, который рисует ваше настроение и впечатление о посещении места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
–
3
–
2
–
1
–
К
Карина
Провели замечательно и очень познавательно время с гидом Анастасией. Очень понравилось! Сначала ходили по территории Кремля, Анастасия подает материал легко, со знанием, описывает яркие образы происходящих событий. Далее мы отправились читать дальшеуменьшить
в деревню кацкарей «Мартыново», тоже однозначно рекомендую к посещению. Там ждал вкусный обед из печи, и совершенно чудесная экскурсию с местной смотрительницей в их этнографический музей(настоящий дом 1910г с интерьерами), где наглядно рассказали о существующих традициях и обычаях этой этногруппы. Потом нам показали разных домашних животных, дали их покормить некоторых из них (такое точно понравиться детям). Завершили все походом в их лавочку, где прикупили домашних соленых огурчиков, топленного маслица и сувениров на память. Благодарим, Анастасию, за такой яркий и насыщенный день, за чувство юмора и любовь к своему городу.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Замечательная экскурсия, очень приятная интеллигентная гид, Анастасия. До деревни кацкарей ехать достаточно долго, часть дороги грунтовая, но дорога ровная, специальной машины не требует. Любопытная, почти этнографическая, экскурсия по быту и языку кацкарей. Есть возможность купить деревенские продукты и сувениры. Лучше, конечно, при себе наличность иметь. Очень вкусный обед из печи.
Вам был полезен этот отзыв?
Sergei
Спасибо Анастасии за интересную и познавательную экскурсию по чудесному и древнему городу Углич, и конечно же за поездку в деревню кацкарей. Как будто вернулся в далёкое детство к бабушке в деревню. И какие же милые и добрые люди живут. Дай Бог им здоровья
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Чудесная экскурсия! Анастасия очень внимательно относилась к нашим вопросам! Блюда из печи - отдельный вид наслаждения! Впервые удивления керосиновую лампу-аккумулятор!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дмитрий
Очень понравилось экскурсия. Все четко. Встретились вовремя, не ждали. Интересный познавательный рассказ, четкие ответы на вопросы. Остались довольны экскурсией.
Вам был полезен этот отзыв?
Илья
Экскурсия разделена на две части:
1) Деревня кацкарей. Интересный образ русской деревни, чувствуется любовь к родным местам и огромный энтузиазм «внутреннего» экскурсовода (имя не запомнил). Простой, но достойный обед в конце читать дальшеуменьшить
прогулки. В общем стоит посетить, если интересна тема деревни.
2) Кремль. Анастасия - выразительный рассказчик с глубокими знаниями. Очень непросто увлекательно и лаконично выстраивать рассказ об исторических и культурных аспектах такого рода объектов, но у неё это отлично получается. Помогла освежить в памяти историю, открыла ряд интересных деталей.
С точки зрения организации все тоже отлично. Я доплачивал за транспорт. Водитель профессионал, автомобиль очень комфортный.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Углича
Похожие экскурсии на «Колоритный Углич: от кремля до кацкарей (на вашем авто)»