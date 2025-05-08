1 отзыв оставили туристы

Чтобы сполна прочувствовать провинциальное очарование Углицкого уезда, мы исследуем его самые колоритные уголки — территорию кремля и традиционную деревушку кацкарей. Вы осмотрите живописные окрестности с колокольни Спасо-Преображенского собора, разберетесь в истории Углича, а после перенесетесь на пару веков назад в кацком поселении и отведаете блюда из русской печи.

Описание экскурсии

К истокам Углича

Первая часть нашей прогулки пройдет по территории Угличского кремля — здесь вы откроете многовековое прошлое города, посетите знаковую церковь Царевича Димитрия на Крови и перенесетесь в эпоху борьбы за русский престол. Кроме того, мы зайдём в действующий Спасо-Преображенский собор и поднимемся на старинную колокольню, откуда вы полюбуетесь красивейшей панорамой Углича и почувствуете прохладное дыхание Волги.

Этно-путешествие в деревню кацкарей

Из сердца Углича наш путь лежит в Мышкинский уезд — в самобытную деревню Мартыново, жители которой называют себя кацкарями. Это этнографический музей под открытым небом, место с исконно русским духом, где можно на пару часов почувствовать себя сельским жителем. Вы познакомитесь с удивительной кацкой культурой и традициями, сможете поговорить на местном диалекте, рассмотреть устройство домов и понаблюдать за повседневной жизнью. А если проголодаетесь, кацкари накормят вас сытным обедом из русской печи, чтобы вы не только ощутили местный колорит, но и попробовали его на вкус.

Организационные детали