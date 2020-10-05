1 отзыв оставили туристы

К истокам Углича Первая часть нашей прогулки пройдет по территории Угличского кремля — здесь вы откроете многовековое прошлое города, посетите знаковую церковь ⛪ Царевича Димитрия на Крови и перенесетесь в эпоху борьбы за русский престол. Кроме того, мы зайдём в действующий Спасо-Преображенский собор и поднимемся на старинную колокольню, откуда вы полюбуетесь красивейшей панорамой Углича и почувствуете прохладное дыхание Волги.
Этно-путешествие в деревню кацкарей Из сердца Углича наш путь лежит в Мышкинский уезд — в самобытную деревню Мартыново, жители которой называют себя кацкарями. Это этнографический музей 🖼 под открытым небом, место с исконно русским духом, где можно на пару часов почувствовать себя сельским жителем. Вы познакомитесь с удивительной кацкой культурой и традициями, сможете поговорить на местном диалекте, рассмотреть устройство домов и понаблюдать за повседневной жизнью. А если проголодаетесь, кацкари накормят вас сытным обедом из русской печи, чтобы вы не только ощутили местный колорит, но и попробовали его на вкус.
Организационные детали
До даты экскурсии 🧭 необходимо заранее обговорить вопрос транспорта. Экскурсию ⛳ можно провести на вашем автомобиле 🚘, если такой возможности нет, за отдельную плату можно воспользоваться моим транспортом или такси 🚕.
Билеты в Кремль оплачиваются дополнительно: взрослый — 90 рублей, детский — 85 рублей. Также с группы уплачивается 700 рублей: это даёт право на посещение территории кремля с экскурсоводом.
Также отдельно оплачивается посещение деревни кацкарей с обедом из русской печи: взрослый билет 🎫 615 рублей, детский — 545 рублей. Стоимость может немного меняться в зависимости от сезона, точную стоимость уточняйте при заказе.
Начало и место завершения
🚩 на Успенской площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Анастасия, 28 лет, аттестованный квалифицированный экскурсовод, менеджер по туризму. Люблю свою работу (опыт — с марта 2013 года). Мне нравится путешествовать, узнавать что-то новое и общаться с людьми. Я родилась в Угличе и прожила здесь всю жизнь. Очень люблю свой родной город и с удовольствием покажу его вам. Каждую экскурсию я пропускаю через себя, каждая из них для меня особенная. Ведь гид — как художник, который рисует ваше настроение и впечатление о посещении места.
Гид Анастасия - не просто знаток своего города, но и очень светлый, душевный человек. Говорит мелодично, приятно слушать. Очень понравилась ее ненавязчивая забота и, конечно же, блестящее знание истории своего края!