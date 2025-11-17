Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Углича с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Угличе, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Пешая
Конные прогулки
2.5 часа
220 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Седые тайны, местные легенды и вихрь событий на обзорной прогулке с посещением кремля
Начало: Успенская площадь, д. 5
«На прогулке вы станете свидетелями судьбоносных поворотов, в которые тоненькой нитью я вплету туманные городские легенды, не забыв упомянуть и о современности»
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Тайны Угличского кремля
Пешая
1.5 часа
137 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Угличского кремля
Узнать громкие факты и загадочные легенды из жизни города, исследовав его историческое ядро
Начало: В районе Успенской площади
19 янв в 10:00
20 янв в 10:00
3200 ₽ за всё до 10 чел.
От Кремля до Лужников: история, легенды, загадки
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
От Кремля до Лужников: история, легенды, загадки
Начало: Успенская площадь
«история, легенды, загадки Углича»
4500 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    17 ноября 2025
    Тайны Угличского кремля
    Дата посещения: 15 ноября 2025
    15 ноября посетили экскурсию "Тайны Угличского Кремля" с гидом Надеждой. Получили огромное удовольствие! Надежда настоящий профессионал своего дела, прекрасно знает
    читать дальше

    историю и события происходившие на этой земле. Экскурсия прошла занимательно и познавательно с ответами на все наши многочисленные вопросы. Однозначно рекомендую при посещении Углича воспользоваться услугами экскурсовода Надежды.

  • В
    Виталий
    29 августа 2025
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Дата посещения: 29 августа 2025
    Реальность превзошла ожидания. Великолепная экскурсия, гид Наталья очень удачно сочетает знание предмета и умение его подать. Спасибо.
  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Тайны Угличского кремля
    Дата посещения: 12 августа 2025
    Очень интересно, познавательно и интерактивно. Огромное спасибо Надежде за увлекательный рассказ. Дети долго с восторгом вспоминали, хотя они и не любители экскурсий, но Надежда рассказала все легко и даже подарила подарочек! Всем рекомендуем экскурсии с ней.
  • Е
    Елена
    5 августа 2025
    Тайны Угличского кремля
    Дата посещения: 3 августа 2025
    Надежда прекрасный экскурсовод. Живо и интересно рассказывает о своем городе. Были на экскурсии с детьми. Никто не скучал. Замечательно!!!
  • О
    Ольга
    8 января 2026
    Тайны Угличского кремля
    Бывали в Угличе ранее, но если честно, не сильно "поняли" городок. В этот раз Углич был по дороге в Рыбинск
    читать дальше

    и мы смогли забронировать экскурсию у Надежды. Мы не пожалели, что заехали в этот уютный городок.
    Экскурсия прошла на одном дыхании, не смотря на то, что значительно похолодало. Факты все интересно и структурировано были нам рассказаны, Надежда задает вопросы и интересно на них отвечать, нотка юмора, изюминка нашего экскурсовода.

  • Е
    Екатерина
    6 января 2026
    Тайны Угличского кремля
    Надежда прекрасный рассказчик, экскурсия грамотно структурирована, не затянута. Вопросы экскурсовода участникам экскурсии держат в тонусе, появляется азарт побыстрее достать информацию из памяти. Было интересно и взрослым и ребёнку.
  • К
    Ксения
    20 декабря 2025
    Тайны Угличского кремля
    Спасибо больше Надежде за прекрасное времяпрепровождение! Экскурсия очень понравилась, было интересно и увлекательно! Надежда очень отзывчивый человек, отвечала на все интересующие нас вопросы, давала рекомендации, что можно ещё посетить в чудесном городе Углич.
  • Ф
    Фатхутдинов
    18 декабря 2025
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Малые города таят не малые тайны. Перелом в истории России в небольшом городке Углич, что сам стоит на изломе реки
    читать дальше

    Волга. Очень интересно проведённая экскурсия. В ходе похода по граду, чичероне (Наталья) рассказала истории охватившие времена от древности седой, до свершений первых пятилеток и дней сегодняшних. За что ей пребольшая благодарность, за столь увлекательно проведённую экскурсию.

  • Б
    Бука
    9 декабря 2025
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Городок очень милый. Приеду летом еще раз
  • О
    Ольга
    7 декабря 2025
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Спасибо большое Наталье за экскурсию, за 2,5 часа окунулись в историю города, побывали в Кремле и в женском монастыре. Наталья прекрасный рассказчик!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Загадочный Углич: история, тайны, легенды;
  2. Тайны Угличского кремля;
  3. От Кремля до Лужников: история, легенды, загадки.
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Спасо-Преображенский собор;
  2. Угличский Кремль;
  3. Церковь Димитрия на Крови;
  4. Палаты угличских князей;
  5. Алексеевский женский монастырь;
  6. Воскресенский монастырь;
  7. Успенская площадь;
  8. Богоявленский монастырь;
  9. Церковь Рождества Иоанна Предтечи;
  10. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Угличу в январе 2026
Сейчас в Угличе в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 4500. Туристы уже оставили гидам 357 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Углича в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году