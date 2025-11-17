Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Седые тайны, местные легенды и вихрь событий на обзорной прогулке с посещением кремля
Начало: Успенская площадь, д. 5
«На прогулке вы станете свидетелями судьбоносных поворотов, в которые тоненькой нитью я вплету туманные городские легенды, не забыв упомянуть и о современности»
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Угличского кремля
Узнать громкие факты и загадочные легенды из жизни города, исследовав его историческое ядро
Начало: В районе Успенской площади
19 янв в 10:00
20 янв в 10:00
3200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
От Кремля до Лужников: история, легенды, загадки
Начало: Успенская площадь
«история, легенды, загадки Углича»
4500 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей17 ноября 2025Тайны Угличского кремляДата посещения: 15 ноября 202515 ноября посетили экскурсию "Тайны Угличского Кремля" с гидом Надеждой. Получили огромное удовольствие! Надежда настоящий профессионал своего дела, прекрасно знает
- ВВиталий29 августа 2025Загадочный Углич: история, тайны, легендыДата посещения: 29 августа 2025Реальность превзошла ожидания. Великолепная экскурсия, гид Наталья очень удачно сочетает знание предмета и умение его подать. Спасибо.
- ИИрина17 августа 2025Тайны Угличского кремляДата посещения: 12 августа 2025Очень интересно, познавательно и интерактивно. Огромное спасибо Надежде за увлекательный рассказ. Дети долго с восторгом вспоминали, хотя они и не любители экскурсий, но Надежда рассказала все легко и даже подарила подарочек! Всем рекомендуем экскурсии с ней.
- ЕЕлена5 августа 2025Тайны Угличского кремляДата посещения: 3 августа 2025Надежда прекрасный экскурсовод. Живо и интересно рассказывает о своем городе. Были на экскурсии с детьми. Никто не скучал. Замечательно!!!
- ООльга8 января 2026Бывали в Угличе ранее, но если честно, не сильно "поняли" городок. В этот раз Углич был по дороге в Рыбинск
- ЕЕкатерина6 января 2026Надежда прекрасный рассказчик, экскурсия грамотно структурирована, не затянута. Вопросы экскурсовода участникам экскурсии держат в тонусе, появляется азарт побыстрее достать информацию из памяти. Было интересно и взрослым и ребёнку.
- ККсения20 декабря 2025Спасибо больше Надежде за прекрасное времяпрепровождение! Экскурсия очень понравилась, было интересно и увлекательно! Надежда очень отзывчивый человек, отвечала на все интересующие нас вопросы, давала рекомендации, что можно ещё посетить в чудесном городе Углич.
- ФФатхутдинов18 декабря 2025Малые города таят не малые тайны. Перелом в истории России в небольшом городке Углич, что сам стоит на изломе реки
- ББука9 декабря 2025Городок очень милый. Приеду летом еще раз
- ООльга7 декабря 2025Спасибо большое Наталье за экскурсию, за 2,5 часа окунулись в историю города, побывали в Кремле и в женском монастыре. Наталья прекрасный рассказчик!
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Мифы и легенды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Угличу в январе 2026
Сейчас в Угличе в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 4500. Туристы уже оставили гидам 357 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Углича в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году