А Алексей Тайны Угличского кремля Дата посещения: 15 ноября 2025 читать дальше историю и события происходившие на этой земле. Экскурсия прошла занимательно и познавательно с ответами на все наши многочисленные вопросы. Однозначно рекомендую при посещении Углича воспользоваться услугами экскурсовода Надежды. 15 ноября посетили экскурсию "Тайны Угличского Кремля" с гидом Надеждой. Получили огромное удовольствие! Надежда настоящий профессионал своего дела, прекрасно знает

В Виталий Загадочный Углич: история, тайны, легенды Дата посещения: 29 августа 2025 Реальность превзошла ожидания. Великолепная экскурсия, гид Наталья очень удачно сочетает знание предмета и умение его подать. Спасибо.

И Ирина Тайны Угличского кремля Дата посещения: 12 августа 2025 Очень интересно, познавательно и интерактивно. Огромное спасибо Надежде за увлекательный рассказ. Дети долго с восторгом вспоминали, хотя они и не любители экскурсий, но Надежда рассказала все легко и даже подарила подарочек! Всем рекомендуем экскурсии с ней.

Е Елена Тайны Угличского кремля Дата посещения: 3 августа 2025 Надежда прекрасный экскурсовод. Живо и интересно рассказывает о своем городе. Были на экскурсии с детьми. Никто не скучал. Замечательно!!!

О Ольга Тайны Угличского кремля читать дальше и мы смогли забронировать экскурсию у Надежды. Мы не пожалели, что заехали в этот уютный городок.

Экскурсия прошла на одном дыхании, не смотря на то, что значительно похолодало. Факты все интересно и структурировано были нам рассказаны, Надежда задает вопросы и интересно на них отвечать, нотка юмора, изюминка нашего экскурсовода. Бывали в Угличе ранее, но если честно, не сильно "поняли" городок. В этот раз Углич был по дороге в Рыбинск

Е Екатерина Тайны Угличского кремля Надежда прекрасный рассказчик, экскурсия грамотно структурирована, не затянута. Вопросы экскурсовода участникам экскурсии держат в тонусе, появляется азарт побыстрее достать информацию из памяти. Было интересно и взрослым и ребёнку.

К Ксения Тайны Угличского кремля Спасибо больше Надежде за прекрасное времяпрепровождение! Экскурсия очень понравилась, было интересно и увлекательно! Надежда очень отзывчивый человек, отвечала на все интересующие нас вопросы, давала рекомендации, что можно ещё посетить в чудесном городе Углич.

Ф Фатхутдинов Загадочный Углич: история, тайны, легенды читать дальше Волга. Очень интересно проведённая экскурсия. В ходе похода по граду, чичероне (Наталья) рассказала истории охватившие времена от древности седой, до свершений первых пятилеток и дней сегодняшних. За что ей пребольшая благодарность, за столь увлекательно проведённую экскурсию. Малые города таят не малые тайны. Перелом в истории России в небольшом городке Углич, что сам стоит на изломе реки

Б Бука Загадочный Углич: история, тайны, легенды Городок очень милый. Приеду летом еще раз