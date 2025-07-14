Индивидуальная
до 3 чел.
Углич: здесь родина моей души
Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры
«Вы побываете в самых живописных уголках города и увидите главные достопримечательности»
24 янв в 09:00
25 янв в 09:00
2600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Эко-прогулка по Угличу с обедом: от Кремля до конной фермы и пасеки
Начало: Площадь Успенская
Расписание: Ежедневно, по договоренности
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
4200 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
Автопутешествие по Угличу: панорамы, храмы и история на комфортной машине
Начало: Площадь Успенская, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга14 июля 2025В Угличе уже бывала. Поэтому,при выборе экскурсии, с Ириной сразу договорились,что в Кремль мы не пойдем. Время было ограничено из-за
- ТТяпкова3 июня 2025Интересная экскурсия, предпочтительно с детьми
- ААндрей7 августа 2024Огромная благодарность Ирине, влюбленность в родной край, глубокие знания, прекрасная речь и тщательная подготовка к экскурсии, ни один вопрос не
- ММаря7 июля 2024Замечательно провели время, поначалу непонятно было насколько будет интересно, но в итоге впечатления хорошие. Приятно было увидеть, что город ремонтируют, вкладываются, думаю через пару лет будет ещё лучше! В общем, спасибо
Человек увлечён городом очень
- ЛЛюдмила29 апреля 2024Экскурсия для тех, кто не спешит и хочет не торопясь прогуляться по Угличу, послушав про его историю
- ААлександр23 апреля 2024Ирина обожает свой родной Углич и хочет поделиться этой любовью с Вами. 4 часа просто не заметили, как пролетели. Это
- ННаталья12 июня 2023Была на экскурсии 11.06. В Угличе было строго определенное время, т. к был круиз на теплоходе. Ирина все рассчитала, по
- ЗЗакирова4 ноября 2022Были на экскурсии с детьми разного возраста, младшим шестилетка, конечно, слушать экскурсовода было не очень интересно, а старшим детям понравилось,
