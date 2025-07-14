Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Угличе, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Углич: здесь родина моей души
На машине
4 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Углич: здесь родина моей души
Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры
«Вы побываете в самых живописных уголках города и увидите главные достопримечательности»
24 янв в 09:00
25 янв в 09:00
2600 ₽ за всё до 3 чел.
Эко-прогулка по Угличу с обедом: от Кремля до конной фермы и пасеки
Конные прогулки
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Эко-прогулка по Угличу с обедом: от Кремля до конной фермы и пасеки
Начало: Площадь Успенская
Расписание: Ежедневно, по договоренности
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
4200 ₽ за всё до 25 чел.
Автопутешествие по Угличу: панорамы, храмы и история на комфортной машине
На машине
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
Автопутешествие по Угличу: панорамы, храмы и история на комфортной машине
Начало: Площадь Успенская, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
1 фев в 08:00
2 фев в 08:00
1800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    14 июля 2025
    Углич: здесь родина моей души
    В Угличе уже бывала. Поэтому,при выборе экскурсии, с Ириной сразу договорились,что в Кремль мы не пойдем. Время было ограничено из-за
    читать дальше

    того,что я посещала город во время стоянки с теплоходом. Ирина встретила на пристани и мы пошли гулять. Душевно, спокойно и как со старым другом. Однозначно рекомендую!

  • Т
    Тяпкова
    3 июня 2025
    Эко-прогулка по Угличу с обедом: от Кремля до конной фермы и пасеки
    Интересная экскурсия, предпочтительно с детьми
  • А
    Андрей
    7 августа 2024
    Углич: здесь родина моей души
    Огромная благодарность Ирине, влюбленность в родной край, глубокие знания, прекрасная речь и тщательная подготовка к экскурсии, ни один вопрос не
    читать дальше

    остался без ответа, чувствуется, что общаешься с человеком, который очень глубоко погружен в тему. Про что бы не зашел разговор, на все вопросы есть квалифицированный ответ и собственное мнение, основанное на больших знаниях. Для себя оставил несколько закладок, после общения. Что еще почитать, что посмотреть и куда ещё съездить. Однозначно рекомендую, будет интересно, познавательно и душевно. Большое спасибо.

  • М
    Маря
    7 июля 2024
    Углич: здесь родина моей души
    Замечательно провели время, поначалу непонятно было насколько будет интересно, но в итоге впечатления хорошие. Приятно было увидеть, что город ремонтируют, вкладываются, думаю через пару лет будет ещё лучше! В общем, спасибо

    Человек увлечён городом очень
  • Л
    Людмила
    29 апреля 2024
    Углич: здесь родина моей души
    Экскурсия для тех, кто не спешит и хочет не торопясь прогуляться по Угличу, послушав про его историю
  • А
    Александр
    23 апреля 2024
    Углич: здесь родина моей души
    Ирина обожает свой родной Углич и хочет поделиться этой любовью с Вами. 4 часа просто не заметили, как пролетели. Это
    читать дальше

    даже не экскурсия, а какая-то неспешная прогулка по городу с очень милым, теплым, мягким человеком. Всем своим родным и друзьям будем рекомендовать однозначно.

  • Н
    Наталья
    12 июня 2023
    Углич: здесь родина моей души
    Была на экскурсии 11.06. В Угличе было строго определенное время, т. к был круиз на теплоходе. Ирина все рассчитала, по
    читать дальше

    времени все прошло очень четко, встретила на причале и проводила после экскурсии до теплохода. Заранее узнала, чем я интересуюсь, что хотела бы посмотреть, и составила программу персонально для меня. Мы не были в Кремле, я там была неоднократно, и просила показать мне город глазами коренного жителя. Ирина искренне любит свой город, с такой теплотой и нежностью рассказывала про него. Истории купеческих родов, их вклады в город, показывала дома этих семей, читала стихи. Обычно не люблю стихи на экскурсиях, но здесь это было так гармонично и трогательно. Я увидела Углич по-новому и искренне полюбила этот город, который до этого посещала неоднократно, но так и не увидела его красоты, древности и душевности. Спасибо Ирине огромное, однозначно рекомендую этого гида. Поверьте, она найдёт подход к любому человеку. С ней очень интересно и комфортно. В следующем году у меня опять круиз с остановкой в Угличе, определенно будет встреча с Ириной и ее рассказами. Спасибо!!!!

  • З
    Закирова
    4 ноября 2022
    Эко-прогулка по Угличу с обедом: от Кремля до конной фермы и пасеки
    Были на экскурсии с детьми разного возраста, младшим шестилетка, конечно, слушать экскурсовода было не очень интересно, а старшим детям понравилось,
    читать дальше

    сказали, что много нового узнали. Исторический центр Углича весьма небольшой, всё кучно, посмотреть есть что, ходить далеко не надо. После экскурсии мы поехали на ЭКО-ферму, там красота! Кормили животных, гуляли - это, конечно, полный восторг! Ну и в завершении - действительно восхитительный обед в ресторане эко-фермы. Вобщем было интересно и вкусно!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Углич: здесь родина моей души;
  2. Эко-прогулка по Угличу с обедом: от Кремля до конной фермы и пасеки;
  3. Автопутешествие по Угличу: панорамы, храмы и история на комфортной машине.
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Спасо-Преображенский собор;
  2. Угличский Кремль;
  3. Церковь Димитрия на Крови;
  4. Палаты угличских князей;
  5. Алексеевский женский монастырь;
  6. Воскресенский монастырь;
  7. Успенская площадь;
  8. Богоявленский монастырь;
  9. Церковь Рождества Иоанна Предтечи;
  10. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Угличу в январе 2026
Сейчас в Угличе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 4200. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Угличе на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 34 ⭐ отзыва, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март