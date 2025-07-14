читать дальше

времени все прошло очень четко, встретила на причале и проводила после экскурсии до теплохода. Заранее узнала, чем я интересуюсь, что хотела бы посмотреть, и составила программу персонально для меня. Мы не были в Кремле, я там была неоднократно, и просила показать мне город глазами коренного жителя. Ирина искренне любит свой город, с такой теплотой и нежностью рассказывала про него. Истории купеческих родов, их вклады в город, показывала дома этих семей, читала стихи. Обычно не люблю стихи на экскурсиях, но здесь это было так гармонично и трогательно. Я увидела Углич по-новому и искренне полюбила этот город, который до этого посещала неоднократно, но так и не увидела его красоты, древности и душевности. Спасибо Ирине огромное, однозначно рекомендую этого гида. Поверьте, она найдёт подход к любому человеку. С ней очень интересно и комфортно. В следующем году у меня опять круиз с остановкой в Угличе, определенно будет встреча с Ириной и ее рассказами. Спасибо!!!!