3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Углич в лучах закатного солнца

Проникнуться спокойствием и поразиться тысячелетней истории

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Городок, очаровавший француза, совершенно точно влюбит в себя русскую душу.

Я проведу вас по мирному вечернему городу, порадую местными легендами и не забуду познакомить с далёким прошлым.

Наш променад оставит душевные воспоминания и тёплую ностальгию.
1600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Углич в лучах закатного солнца
Углич в лучах закатного солнца

Что вас ожидает

По набережным да церквям
Под историю о событиях, сформировавших один из самых старых городов России, мы начнём неспешную прогулку по центральной набережной. Вдох — и я рассказываю о временах князя Игоря, когда был заложен Углич, выдох — и вы узнаёте, как в 19 веке город навещал А. Дюма.

После набережной идём знакомиться со святынями. Церковь Флора и Лавры — образец угличской храмовой архитектуры, поразит своим печальным прошлым. А главный собор города — Спасо-Преображенский — восхитит внутренним убранством и причудливой росписью стен. Вы также рассмотрите церковь Димитрия на Крови, где был убит последний царь из династии Рюриковичей, и Воскресенский мужской монастырь — самый древний в Угличе.

Видом Волги любоваться
От насыщенной культурной программы плавно перейдём к созерцательной. Мы прогуляемся по мосту через гидроэлектростанцию, где перед вами откроется образцовый русский пейзаж красавицы Волги. Здесь вы зададите мне вопросы о городе и сделаете на память душевные снимки.

Углич в лучах закатного солнца
Углич в лучах закатного солнца
Углич в лучах закатного солнца
Углич в лучах закатного солнца
Углич в лучах закатного солнца
Углич в лучах закатного солнца
Углич в лучах закатного солнца

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Анастасия, 28 лет, аттестованный квалифицированный экскурсовод, менеджер по туризму. Люблю свою работу (опыт — с марта 2013 года). Мне нравится путешествовать, узнавать что-то новое и общаться с людьми. Я родилась в Угличе и прожила здесь всю жизнь. Очень люблю свой родной город и с удовольствием покажу его вам. Каждую экскурсию я пропускаю через себя, каждая из них для меня особенная. Ведь гид — как художник, который рисует ваше настроение и впечатление о посещении места.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Анастасия чудесный экскурсовод! Прошлись по набережной, всё нам рассказала. Рассказывает очень интересно, вообще было ощущение, что гуляем с давней знакомой, которая очень любит и много знает про свой город) Кстати, несмотря на февраль, закат нам действительно удалось увидеть и вид Углича на закате прекрасен ) Рекомендую от души ❤️
3 ноября 2019
Были в Угличе с двумя детьми-подростками. Экскурсия оказалась очень интересной и познавательной. Мы с пользой прогулялись по набережной и узнали много интересных фактов из истории Углича.
11 августа 2019
Анастасия - прекрасный рассказчик, искренне влюблённая в Углич и проживающая там сердцем и душой. Ведь даты и факты можно легко найти в Википедии, а мало какая экскурсия позволит почувствовать себя местным жителем, вернувшимся в родной город после долгого отсутствия. Рекомендую

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