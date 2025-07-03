3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Углич в лучах закатного солнца

Проникнуться спокойствием и поразиться тысячелетней истории
Городок, очаровавший француза, совершенно точно влюбит в себя русскую душу.

Я проведу вас по мирному вечернему городу, порадую местными легендами и не забуду познакомить с далёким прошлым. Наш променад оставит душевные воспоминания и тёплую ностальгию.
4.9
37 отзывов
Углич в лучах закатного солнца
Углич в лучах закатного солнца
Углич в лучах закатного солнца

Описание экскурсии

По набережным да церквям

Под историю о событиях, сформировавших один из самых старых городов России, мы начнём неспешную прогулку по центральной набережной. Вдох — и я рассказываю о временах князя Игоря, когда был заложен Углич, выдох — и вы узнаёте, как в 19 веке город навещал А. Дюма.

После набережной идём знакомиться со святынями. Церковь Флора и Лавры — образец угличской храмовой архитектуры, поразит своим печальным прошлым. Вы также рассмотрите внешнее убранство церкви Димитрия на Крови, где был убит последний царь из династии Рюриковичей, и увидите Воскресенский мужской монастырь — самый древний в Угличе.

Видом Волги любоваться

От насыщенной культурной программы плавно перейдём к созерцательной. Мы прогуляемся по мосту через гидроэлектростанцию, где перед вами откроется образцовый русский пейзаж красавицы Волги. Здесь вы зададите мне вопросы о городе и сделаете на память душевные снимки.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4188 туристов
Анастасия, 28 лет, аттестованный квалифицированный экскурсовод, менеджер по туризму. Люблю свою работу (опыт — с марта 2013 года). Мне нравится путешествовать, узнавать что-то новое и общаться с людьми. Я родилась
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в Угличе и прожила здесь всю жизнь. Очень люблю свой родной город и с удовольствием покажу его вам. Каждую экскурсию я пропускаю через себя, каждая из них для меня особенная. Ведь гид — как художник, который рисует ваше настроение и впечатление о посещении места.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
3
2
1
Ксения
Мы перепутали дату, но Анастасия любезно согласилась провести экскурсию из автомобиля - шел ливень! Очень приятно слушать грамотного, знающего, влюбленного в свой город человека!! И вдруг на территории монастыря дождь прекратился и выглянула радуга! Экскурсия отличная - всем рекомендую!
Мы перепутали дату, но Анастасия любезно согласилась провести экскурсию из автомобиля - шел ливень! Очень приятно
Мы перепутали дату, но Анастасия любезно согласилась провести экскурсию из автомобиля - шел ливень! Очень приятно
Мы перепутали дату, но Анастасия любезно согласилась провести экскурсию из автомобиля - шел ливень! Очень приятно
Мы перепутали дату, но Анастасия любезно согласилась провести экскурсию из автомобиля - шел ливень! Очень приятно
Мы перепутали дату, но Анастасия любезно согласилась провести экскурсию из автомобиля - шел ливень! Очень приятно
Мы перепутали дату, но Анастасия любезно согласилась провести экскурсию из автомобиля - шел ливень! Очень приятно
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Е
Были на экскурсии с Анастасией семьёй: 6 человек. Экскурсовод предложила несколько вариантов, порекомендовала поездку на катере с учётом возраста детей. Мы остались очень довольны нашим путешествием: посмотрели и послушали про главные достопримечательности города с воды. Отдельное спасибо за заказ экскурсии день в день за несколько часов до её начала.
Были на экскурсии с Анастасией семьёй: 6 человек. Экскурсовод предложила несколько вариантов, порекомендовала поездку на катере
Были на экскурсии с Анастасией семьёй: 6 человек. Экскурсовод предложила несколько вариантов, порекомендовала поездку на катере
Были на экскурсии с Анастасией семьёй: 6 человек. Экскурсовод предложила несколько вариантов, порекомендовала поездку на катере
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Нина
Анастасия провела очень интересную прогулку по городу! Спасибо!
Анастасия провела очень интересную прогулку по городу! Спасибо!
Анастасия провела очень интересную прогулку по городу! Спасибо!
Анастасия провела очень интересную прогулку по городу! Спасибо!
Анастасия провела очень интересную прогулку по городу! Спасибо!
Анастасия провела очень интересную прогулку по городу! Спасибо!
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М
Очень довольны экскурсией. Она замечательно подойдет для первого знакомства с Угличем. Анастасия не только прекрасный рассказчик, но и очень приятный человек. Отлично владеет информацией по разным направления истории города и его современности, ответила на все наши вопросы. Экскурсия проходит на закате - это красивейшее время, для прогулки по набережной, Углич в лучах заходящего солнца прекрасен. Однозначно рекомендую!
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Мария
Выражаю огромную благодарность Анастасии. Мы посетили замечательную экскурсию по Угличу, и остались в полном восторге! Наш гид Анастасия оказалась настоящим профессионалом своего дела - рассказывала историю города так увлекательно, что
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время пролетело незаметно. Маршрут экскурсии отлично продуман - мы успели увидеть все знаковые места города, при этом не утомились. Отдельно хочу отметить, что гид прекрасно адаптирует свой рассказ под аудиторию, отвечает на все вопросы и делает акцент на самых интересных деталях. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с настоящим русским городом, его историей и культурой. Углич очаровывает с первого взгляда, а с хорошим гидом это знакомство становится по-настоящему незабываемым!

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Мария
Замечательная, душевная прогулка.
Город наполнила вечерняя истома после жаркого летнего дня и началась наша экскурсия.
Информации было в самый раз. Никаких нудных длинных истерических фактов. Всё интересно и сжато. При этом, если хотелось зайти в определеную тему чуть глубже, Анастасия поддерживала это.
Была внимательна и приветлива во время экскурсии. Отнеслась с пониманием, что девочки мои пенсионерки подустали.
Спасибо большое сервису и Анастасии 🤗❤️
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