3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Городок, очаровавший француза, совершенно точно влюбит в себя русскую душу. Я проведу вас по мирному вечернему городу, порадую местными легендами и не забуду познакомить с далёким прошлым. Наш променад оставит душевные воспоминания и тёплую ностальгию.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По набережным да церквям

Под историю о событиях, сформировавших один из самых старых городов России, мы начнём неспешную прогулку по центральной набережной. Вдох — и я рассказываю о временах князя Игоря, когда был заложен Углич, выдох — и вы узнаёте, как в 19 веке город навещал А. Дюма.

После набережной идём знакомиться со святынями. Церковь Флора и Лавры — образец угличской храмовой архитектуры, поразит своим печальным прошлым. Вы также рассмотрите внешнее убранство церкви Димитрия на Крови, где был убит последний царь из династии Рюриковичей, и увидите Воскресенский мужской монастырь — самый древний в Угличе.

Видом Волги любоваться

От насыщенной культурной программы плавно перейдём к созерцательной. Мы прогуляемся по мосту через гидроэлектростанцию, где перед вами откроется образцовый русский пейзаж красавицы Волги. Здесь вы зададите мне вопросы о городе и сделаете на память душевные снимки.