3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По набережным да церквям

Под историю о событиях, сформировавших один из самых старых городов России, мы начнём неспешную прогулку по центральной набережной. Вдох — и я рассказываю о временах князя Игоря, когда был заложен Углич, выдох — и вы узнаёте, как в 19 веке город навещал А. Дюма.

После набережной идём знакомиться со святынями. Церковь Флора и Лавры — образец угличской храмовой архитектуры, поразит своим печальным прошлым. А главный собор города — Спасо-Преображенский — восхитит внутренним убранством и причудливой росписью стен. Вы также рассмотрите церковь Димитрия на Крови, где был убит последний царь из династии Рюриковичей, и Воскресенский мужской монастырь — самый древний в Угличе.

Видом Волги любоваться

От насыщенной культурной программы плавно перейдём к созерцательной. Мы прогуляемся по мосту через гидроэлектростанцию, где перед вами откроется образцовый русский пейзаж красавицы Волги. Здесь вы зададите мне вопросы о городе и сделаете на память душевные снимки.