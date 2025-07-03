3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Под историю о событиях, сформировавших один из самых старых городов России, мы начнём неспешную прогулку по центральной набережной. Вдох — и я рассказываю о временах князя Игоря, когда был заложен Углич, выдох — и вы узнаёте, как в 19 веке город навещал А. Дюма.
После набережной идём знакомиться со святынями. Церковь Флора и Лавры — образец угличской храмовой архитектуры, поразит своим печальным прошлым. Вы также рассмотрите внешнее убранство церкви Димитрия на Крови, где был убит последний царь из династии Рюриковичей, и увидите Воскресенский мужской монастырь — самый древний в Угличе.
Видом Волги любоваться
От насыщенной культурной программы плавно перейдём к созерцательной. Мы прогуляемся по мосту через гидроэлектростанцию, где перед вами откроется образцовый русский пейзаж красавицы Волги. Здесь вы зададите мне вопросы о городе и сделаете на память душевные снимки.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4188 туристов
Анастасия, 28 лет, аттестованный квалифицированный экскурсовод, менеджер по туризму. Люблю свою работу (опыт — с марта 2013 года). Мне нравится путешествовать, узнавать что-то новое и общаться с людьми. Я родилась читать дальшеуменьшить
в Угличе и прожила здесь всю жизнь. Очень люблю свой родной город и с удовольствием покажу его вам. Каждую экскурсию я пропускаю через себя, каждая из них для меня особенная. Ведь гид — как художник, который рисует ваше настроение и впечатление о посещении места.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
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3
3
–
2
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–
Ксения
Мы перепутали дату, но Анастасия любезно согласилась провести экскурсию из автомобиля - шел ливень! Очень приятно слушать грамотного, знающего, влюбленного в свой город человека!! И вдруг на территории монастыря дождь прекратился и выглянула радуга! Экскурсия отличная - всем рекомендую!
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Е
Екатерина
Были на экскурсии с Анастасией семьёй: 6 человек. Экскурсовод предложила несколько вариантов, порекомендовала поездку на катере с учётом возраста детей. Мы остались очень довольны нашим путешествием: посмотрели и послушали про главные достопримечательности города с воды. Отдельное спасибо за заказ экскурсии день в день за несколько часов до её начала.
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Нина
Анастасия провела очень интересную прогулку по городу! Спасибо!
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М
Мария
Очень довольны экскурсией. Она замечательно подойдет для первого знакомства с Угличем. Анастасия не только прекрасный рассказчик, но и очень приятный человек. Отлично владеет информацией по разным направления истории города и его современности, ответила на все наши вопросы. Экскурсия проходит на закате - это красивейшее время, для прогулки по набережной, Углич в лучах заходящего солнца прекрасен. Однозначно рекомендую!
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Мария
Выражаю огромную благодарность Анастасии. Мы посетили замечательную экскурсию по Угличу, и остались в полном восторге! Наш гид Анастасия оказалась настоящим профессионалом своего дела - рассказывала историю города так увлекательно, что читать дальшеуменьшить
время пролетело незаметно. Маршрут экскурсии отлично продуман - мы успели увидеть все знаковые места города, при этом не утомились. Отдельно хочу отметить, что гид прекрасно адаптирует свой рассказ под аудиторию, отвечает на все вопросы и делает акцент на самых интересных деталях. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с настоящим русским городом, его историей и культурой. Углич очаровывает с первого взгляда, а с хорошим гидом это знакомство становится по-настоящему незабываемым!
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Мария
Замечательная, душевная прогулка. Город наполнила вечерняя истома после жаркого летнего дня и началась наша экскурсия. Информации было в самый раз. Никаких нудных длинных истерических фактов. Всё интересно и сжато. При этом, если хотелось зайти в определеную тему чуть глубже, Анастасия поддерживала это. Была внимательна и приветлива во время экскурсии. Отнеслась с пониманием, что девочки мои пенсионерки подустали. Спасибо большое сервису и Анастасии 🤗❤️
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