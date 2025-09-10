Мои заказы

Байкал своими глазами - из Улан-Удэ

Индивидуальная экскурсия к Байкалу из Улан-Удэ предлагает вам открыть тайны Бурятии. Окунитесь в историю, культуру и природу региона на комфортабельном авто
Бурятия и Байкал всегда удивляют своей красотой. Зимой это ледяные пейзажи, а летом - яркие краски природы.

На экскурсии вы посетите перевал Улан-Бургасы, женский Сретенский монастырь, маяк в селе Турка и курорт Горячинск. Узнаете об истории народов, живших здесь, и сможете насладиться термальными источниками. Путешествие на комфортабельном автомобиле сделает ваше приключение удобным и незабываемым
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🏞 Уникальные природные пейзажи
  • ⛪ Посещение православных святынь
  • 🗺 Интересные исторические факты
  • 🧘‍♂️ Шаманские обряды и традиции
  • 🏊‍♂️ Возможность купания в термах
Ближайшие даты:
10
ноя17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Перевал Улан-Бургасы
  • Женский Сретенский монастырь
  • Маяк в селе Турка
  • Курорт Горячинск
  • Местность Черепаха

Описание экскурсии

  • Перевал Улан-Бургасы (народное название Пыхта).
  • Женский Сретенский монастырь в с. Батурино. Единственный в Бурятии женский православный монастырь.
  • Местность «Поляна» (или «Почтовая») за посёлком Гремячинск. Первая остановка на берегу Байкала.
  • Маяк в селе Турка. Вы увидите самый большой на сегодняшний день действующий порт Байкала.
  • Курорт Горячинск в одноимённом поселке. По желанию вы искупаетесь в термах, попробуете местный чай или кофе и отправите открытку с Байкала близким.
  • Местность «Черепаха». Валун необычной формы окутан легендами.
  • В тёплое время года (когда нет снега) можем добраться до местности «Безымянка»: здесь живописная бухта, можно уединенно погулять и попить чай из термоса.

В дороге мы поговорим о:

  • народах, населявших территорию современной Бурятии.
  • местных топонимах (узнаете, почему наши местности так называются).
  • том, как образовывались монастыри и проникали духовные учения.
  • Байкале — самом древнем, чистом, красивом, глубоком и уникальном!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Ipsum.
  • Возьмите с собой в поездку: дополнительную тёплую одежду, солнцезащитные очки, купальные принадлежности, наличные деньги.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Аэролодка (хивус) — 2000 ₽ за чел.
  • Коньки — от 1000 ₽/час.
  • Собачья упряжка (хаски) — 1500 ₽ за чел., включая фотосессию и чай.
  • Термальный бассейн — 400 ₽ за чел.
  • Обед.

Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 155 туристов
Меня зовут Сергей, и помимо всех моих хобби — от коллекционирования музыкальных пластинок до путешествий — я люблю прокатить гостей по нашей республике, открыть секреты истории и вообще — удивить. Являюсь аккредитованным гидом по Иволгинскому дацану. Экскурсии для вас буду проводить я или кто-то из моих не менее образованных коллег.
Отзывы и рейтинг

Елена
Елена
10 сен 2025
Замечательная экскурсия! Спасибо!

