Сергей — ваша команда гидов в Улан-Удэ

Провели экскурсии для 155 туристов

Меня зовут Сергей, и помимо всех моих хобби — от коллекционирования музыкальных пластинок до путешествий — я люблю прокатить гостей по нашей республике, открыть секреты истории и вообще — удивить. Являюсь аккредитованным гидом по Иволгинскому дацану. Экскурсии для вас буду проводить я или кто-то из моих не менее образованных коллег.