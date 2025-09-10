Бурятия и Байкал всегда удивляют своей красотой. Зимой это ледяные пейзажи, а летом - яркие краски природы.
На экскурсии вы посетите перевал Улан-Бургасы, женский Сретенский монастырь, маяк в селе Турка и курорт Горячинск. Узнаете об истории народов, живших здесь, и сможете насладиться термальными источниками. Путешествие на комфортабельном автомобиле сделает ваше приключение удобным и незабываемым
На экскурсии вы посетите перевал Улан-Бургасы, женский Сретенский монастырь, маяк в селе Турка и курорт Горячинск. Узнаете об истории народов, живших здесь, и сможете насладиться термальными источниками. Путешествие на комфортабельном автомобиле сделает ваше приключение удобным и незабываемым
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🏞 Уникальные природные пейзажи
- ⛪ Посещение православных святынь
- 🗺 Интересные исторические факты
- 🧘♂️ Шаманские обряды и традиции
- 🏊♂️ Возможность купания в термах
Что можно увидеть
- Перевал Улан-Бургасы
- Женский Сретенский монастырь
- Маяк в селе Турка
- Курорт Горячинск
- Местность Черепаха
Описание экскурсии
- Перевал Улан-Бургасы (народное название Пыхта).
- Женский Сретенский монастырь в с. Батурино. Единственный в Бурятии женский православный монастырь.
- Местность «Поляна» (или «Почтовая») за посёлком Гремячинск. Первая остановка на берегу Байкала.
- Маяк в селе Турка. Вы увидите самый большой на сегодняшний день действующий порт Байкала.
- Курорт Горячинск в одноимённом поселке. По желанию вы искупаетесь в термах, попробуете местный чай или кофе и отправите открытку с Байкала близким.
- Местность «Черепаха». Валун необычной формы окутан легендами.
- В тёплое время года (когда нет снега) можем добраться до местности «Безымянка»: здесь живописная бухта, можно уединенно погулять и попить чай из термоса.
В дороге мы поговорим о:
- народах, населявших территорию современной Бурятии.
- местных топонимах (узнаете, почему наши местности так называются).
- том, как образовывались монастыри и проникали духовные учения.
- Байкале — самом древнем, чистом, красивом, глубоком и уникальном!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Ipsum.
- Возьмите с собой в поездку: дополнительную тёплую одежду, солнцезащитные очки, купальные принадлежности, наличные деньги.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Аэролодка (хивус) — 2000 ₽ за чел.
- Коньки — от 1000 ₽/час.
- Собачья упряжка (хаски) — 1500 ₽ за чел., включая фотосессию и чай.
- Термальный бассейн — 400 ₽ за чел.
- Обед.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 155 туристов
Меня зовут Сергей, и помимо всех моих хобби — от коллекционирования музыкальных пластинок до путешествий — я люблю прокатить гостей по нашей республике, открыть секреты истории и вообще — удивить. Являюсь аккредитованным гидом по Иволгинскому дацану. Экскурсии для вас буду проводить я или кто-то из моих не менее образованных коллег.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
10 сен 2025
Замечательная экскурсия! Спасибо!
Входит в следующие категории Улан-Удэ
Похожие экскурсии из Улан-Удэ
Индивидуальная
до 10 чел.
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
9500 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу Сибири на двухдневной водной прогулке по Байкалу из Улан-Удэ. Уникальные пейзажи и бурятские легенды ждут вас
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
105 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные уголки Байкала - из Улан-Удэ
Один день на Байкале: катер, монастырь и термальные источники. Погрузитесь в атмосферу Бурятии и насладитесь красотой природы и культурой региона
Начало: По договорённости с гидом
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
17 250 ₽ за всё до 4 чел.