Д Дина Первое знакомство с Улан-Удэ Огромное СПАСИБО за экскурсию. Интересно было для всех открыть для себя новый город и познакомится с Бурятией.

Н Надежда Неизвестный Улан-Удэ Во время экскурсии раскрывались пикантные подробности известных жителей Улан-удэ далёкого прошлого. А это очень ценно.

И Иван Улан-Удэнские вечера Георгий - отличный гид и приятный собеседник. Экскурсию рекомендую.

G Galina Неизвестный Улан-Удэ Необыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и на редкость интересный рассказчик, искренне влюбленный в этот город. В экскурсии крутые локации, красивые виды, места силы. 10 из 10!

E Elena Неизвестный Улан-Удэ Провели с гидом Георгием прекрасный день в Улан-Удэ. Вместе 4 часов наша экскурсия продолжалась 6 часов. Супер день.

Е Елена Первое знакомство с Улан-Удэ Интересно, увлекательно, впечатляюще…. Радует, что даже на обратном пути Наталья продолжала делиться интересными фактами, то есть экскурсия (процесс познания нового) была от и до… …

Е Елена Улан-Удэнские вечера Очень приятный экскурсовод, умеет увлечь рассказом об истории города, да и просто приятный собеседник. Получилась очень душевная прогулка по городу, почувствовала себя местной жительницей.

Е Елена Улан-Удэнские вечера Ночной город красив гид красноречив и увлечен своей работой все пожелания были учтены на все вопросы были получены ответы