Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Улан-Удэ, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизвестный Улан-Удэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
74 отзыва
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
«Я хочу передать вам эмоции, которые испытываю ежедневно, прогуливаясь по ставшим родными улицам, слушая город и наблюдая за его красками»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Первое знакомство с Улан-Удэ: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, открывая удивительный мир бурятской культуры и истории в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Советов
«Погуляете по купеческим кварталам и оцените деревянное кружево старых домов на улице Соборная»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
7 900 за всё до 5 чел.
Улан-Удэнские вечера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Улан-Удэнские вечера: история и современность в вечернем свете
Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест
Начало: На площади Советов
«Погуляете по главной пешеходной улице города»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Улан-Удэ
    Огромное СПАСИБО за экскурсию. Интересно было для всех открыть для себя новый город и познакомится с Бурятией.
  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Неизвестный Улан-Удэ
    Во время экскурсии раскрывались пикантные подробности известных жителей Улан-удэ далёкого прошлого. А это очень ценно.
  • И
    Иван
    25 февраля 2024
    Улан-Удэнские вечера
    Георгий - отличный гид и приятный собеседник. Экскурсию рекомендую.
  • G
    Galina
    16 января 2024
    Неизвестный Улан-Удэ
    Необыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и на редкость интересный рассказчик, искренне влюбленный в этот город. В экскурсии крутые локации, красивые виды, места силы. 10 из 10!
    Необыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и на
  • E
    Elena
    7 января 2024
    Неизвестный Улан-Удэ
    Провели с гидом Георгием прекрасный день в Улан-Удэ. Вместе 4 часов наша экскурсия продолжалась 6 часов. Супер день.
  • Е
    Елена
    6 ноября 2023
    Первое знакомство с Улан-Удэ
    Интересно, увлекательно, впечатляюще…. Радует, что даже на обратном пути Наталья продолжала делиться интересными фактами, то есть экскурсия (процесс познания нового) была от и до… …
  • Е
    Елена
    20 сентября 2023
    Улан-Удэнские вечера
    Очень приятный экскурсовод, умеет увлечь рассказом об истории города, да и просто приятный собеседник. Получилась очень душевная прогулка по городу, почувствовала себя местной жительницей.
  • Е
    Елена
    10 сентября 2023
    Улан-Удэнские вечера
    Ночной город красив гид красноречив и увлечен своей работой все пожелания были учтены на все вопросы были получены ответы
  • Н
    Надежда
    26 июля 2023
    Первое знакомство с Улан-Удэ
    Первое знакомство с Улан-удэ благодаря Наталье состоялось. Интересная экскурсия, нам очень понравилось. Спасибо огромное. Жаль, что было мало времени, я бы обязательно съездила в Иволгинский дацан вместе с Натальей
    Первое знакомство с Улан-удэ благодаря Наталье состоялось. Интересная экскурсия, нам очень понравилось. Спасибо огромное. Жаль, что

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Улицы и переулки»

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Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Улан-Удэ. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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