1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
«Я хочу передать вам эмоции, которые испытываю ежедневно, прогуливаясь по ставшим родными улицам, слушая город и наблюдая за его красками»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Улан-Удэ: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, открывая удивительный мир бурятской культуры и истории в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Советов
«Погуляете по купеческим кварталам и оцените деревянное кружево старых домов на улице Соборная»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улан-Удэнские вечера: история и современность в вечернем свете
Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест
Начало: На площади Советов
«Погуляете по главной пешеходной улице города»
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина26 мая 2024Огромное СПАСИБО за экскурсию. Интересно было для всех открыть для себя новый город и познакомится с Бурятией.
- ННадежда12 мая 2024Во время экскурсии раскрывались пикантные подробности известных жителей Улан-удэ далёкого прошлого. А это очень ценно.
- ИИван25 февраля 2024Георгий - отличный гид и приятный собеседник. Экскурсию рекомендую.
- GGalina16 января 2024Необыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и на редкость интересный рассказчик, искренне влюбленный в этот город. В экскурсии крутые локации, красивые виды, места силы. 10 из 10!
- EElena7 января 2024Провели с гидом Георгием прекрасный день в Улан-Удэ. Вместе 4 часов наша экскурсия продолжалась 6 часов. Супер день.
- ЕЕлена6 ноября 2023Интересно, увлекательно, впечатляюще…. Радует, что даже на обратном пути Наталья продолжала делиться интересными фактами, то есть экскурсия (процесс познания нового) была от и до… …
- ЕЕлена20 сентября 2023Очень приятный экскурсовод, умеет увлечь рассказом об истории города, да и просто приятный собеседник. Получилась очень душевная прогулка по городу, почувствовала себя местной жительницей.
- ЕЕлена10 сентября 2023Ночной город красив гид красноречив и увлечен своей работой все пожелания были учтены на все вопросы были получены ответы
- ННадежда26 июля 2023Первое знакомство с Улан-удэ благодаря Наталье состоялось. Интересная экскурсия, нам очень понравилось. Спасибо огромное. Жаль, что было мало времени, я бы обязательно съездила в Иволгинский дацан вместе с Натальей
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Улан-Удэ. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод