1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Мини-группа
4 часа
В тренде
Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
39003 705₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Путешествие в сердце буддизма: Иволгинский дацан в Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посетив священный Иволгинский дацан в компании опытного гида
Начало: Гостиница Бурятия
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 800₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
История и традиции Улан-Удэ
О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру
Начало: У гостиницы Бурятия
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:30
30 июня в 15:30
21 июля в 15:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Улан-Удэнские вечера: история и современность в вечернем свете
Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест
Начало: На площади Советов
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
Погрузитесь в мир шаманизма Бурятии. Узнайте о древних обрядах, посетите шаманский центр и, при желании, примите участие в ритуалах
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
3 800₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв! Хочу отметить Анастасию, как очень грамотного, профессионального гида.
- ЮЮлия26 мая 2024Мы оказались единственными в этот день, и попросили гида нас встретить в аэропорту. Марианна все устроила. После перелета было приятно
- ББехтерева26 мая 2024Спасибо экскурсоводу Анастасии! Поездка очень понравилась. Подача информации, речь организация все превосходно!
- ППавел19 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательный душевный человек и знающий гид, который реально верит в то, о чём рассказывает.
- ЯЯна18 мая 2024Экскурсия Анастасией проведена на отлично! Легко, динамично, отличное знание и подача материала. При том, что экскурсия позиционируется как "экспресс", информация
- ААнгелина17 мая 2024Чудесная экскурсия с замечательным гидом Анастасией. Было очень интересно и познавательно. Спасибо,Анастасия!
- ММаргарита13 мая 2024Очень замечательная экскурсия, рассказано все доступно и интересно, интересно было даже подросткам 13 лет. Спасибо большое Анастасии за такую прекрасную работу 👌 всем участникам этой замечательной экскурсии город Улан-Удэ открылся с новой стороны. 🤞
- ИИрина7 мая 2024Хороший вариант, чтобы познакомиться с городом поближе. До экскурсии гуляли по историческому центру самостоятельно, но с гидом Натальей, конечно, получилось гораздо интереснее. Рассказала и исторические факты, и легенды, посоветовала, куда ещё можно сходить и где искать самые вкусные буузы.
- ТТатьяна7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья интересно рассказывала о городе, отвечала на вопросы. Спасибо за доброжелательность и преданность своему делу! Рекомендую всем данную экскурсию и экскурсовода. Спасибо за отличную организацию мероприятия!
- ММария1 мая 2024Мы были на экскурсии с Натальей. Маршрут интересный, но в описании было заявлено, что мы полюбуемся на слияние Уды и
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Для пенсионеров»
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