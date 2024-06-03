Неспешные экскурсии Улан-Удэ для пенсионеров

Найдено 8 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Улан-Удэ, цены от 2 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка по Улан-Удэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 900 за всё до 6 чел.
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
4 часа
50 отзывов
В тренде
Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
39003 705 за человека
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
35 отзывов
Путешествие в сердце буддизма: Иволгинский дацан в Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посетив священный Иволгинский дацан в компании опытного гида
Начало: Гостиница Бурятия
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 800 за человека
История и традиции Улан-Удэ
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
35 отзывов
История и традиции Улан-Удэ
О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру
Начало: У гостиницы Бурятия
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:30
30 июня в 15:30
21 июля в 15:30
2 000 за человека
Улан-Удэнские вечера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Улан-Удэнские вечера: история и современность в вечернем свете
Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест
Начало: На площади Советов
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
5 000 за всё до 10 чел.
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
Погрузитесь в мир шаманизма Бурятии. Узнайте о древних обрядах, посетите шаманский центр и, при желании, примите участие в ритуалах
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
3 800 за всё до 3 чел.
Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
🚗 На машине
Мини-группа
4.5 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400 за человека
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    История и традиции Улан-Удэ
    Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв! Хочу отметить Анастасию, как очень грамотного, профессионального гида.
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    Много полезной и интересной информации, самостоятельно мы бы не смогли получить такой объем новых знаний. Замечательный маршрут, успехов в вашем деле! Всем советуем!

    Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
    Мы оказались единственными в этот день, и попросили гида нас встретить в аэропорту. Марианна все устроила. После перелета было приятно
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    гулять на природе и слушать о переплетении культур. Никогда бы не подумала, что есть регионы, нле православные могут запросто пойти к шаману или в дацан… Экскурсия легкая, ненапряжная, но позволяет погрузиться в специфику региона. Кроме того, Марианна организовала дня нас экскурсию в Меркитскую крепость. Знаменитые абрисосв нас не дождались, отцвели из-за жары буквально за день до нас. Но места очень красивые, их стоит посетить. А экскурсию для нас проводил директор крепости Алексей. Интересно, живо, с душой. Большое спасибо.

  • Б
    Бехтерева
    26 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Спасибо экскурсоводу Анастасии! Поездка очень понравилась. Подача информации, речь организация все превосходно!
  • П
    Павел
    19 мая 2024
    Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательный душевный человек и знающий гид, который реально верит в то, о чём рассказывает.
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательныйОчень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательныйОчень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательныйОчень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательный
  • Я
    Яна
    18 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Экскурсия Анастасией проведена на отлично! Легко, динамично, отличное знание и подача материала. При том, что экскурсия позиционируется как "экспресс", информация
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    о дацане была выдана полная, доступная для восприятия и легко усваемая. Анастасия прекрасный экскурсовод, может создать атмосферу и настроение, подскажет необходимые важные и мелкие детали, после экскурсии остаешься с массой впечатлений, информации и прекрасным настроением. Однозначно, рекомендую!

    Экскурсия Анастасией проведена на отлично! Легко, динамично, отличное знание и подача материала. При том, что экскурсия
  • А
    Ангелина
    17 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Чудесная экскурсия с замечательным гидом Анастасией. Было очень интересно и познавательно. Спасибо,Анастасия!
  • М
    Маргарита
    13 мая 2024
    История и традиции Улан-Удэ
    Очень замечательная экскурсия, рассказано все доступно и интересно, интересно было даже подросткам 13 лет. Спасибо большое Анастасии за такую прекрасную работу 👌 всем участникам этой замечательной экскурсии город Улан-Удэ открылся с новой стороны. 🤞
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Хороший вариант, чтобы познакомиться с городом поближе. До экскурсии гуляли по историческому центру самостоятельно, но с гидом Натальей, конечно, получилось гораздо интереснее. Рассказала и исторические факты, и легенды, посоветовала, куда ещё можно сходить и где искать самые вкусные буузы.
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья интересно рассказывала о городе, отвечала на вопросы. Спасибо за доброжелательность и преданность своему делу! Рекомендую всем данную экскурсию и экскурсовода. Спасибо за отличную организацию мероприятия!
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Мы были на экскурсии с Натальей. Маршрут интересный, но в описании было заявлено, что мы полюбуемся на слияние Уды и
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    Селенги, но этого не случилось. Я несколько раз уточняла, доедем ли мы туда, но это так и осталось неизведанным местом, а жаль. Еще из минусов: очень долго стояли у головы и слушали рассказ про нее. Вообще было много довольно длительных остановок с сухими цифрами и фактами, которые не очень похожи на душевную прогулку. Мы были с детьми 5,8 и 14 лет и рассчитывали на более динамичную историю. Очень много политической подоплеки в рассказах, это тоже не очень понравилось. И напоследок была прям целая экскурсия по сувенирному магазину, которая была вообще ни к чему и только отняла время. Несколько раз были намеки экскурсовода на то, чтобы отдохнуть и попить чего-нибудь в кафе, но это в наши планы не входило, как-то очень некомфортно было несколько раз это объяснять. Сама экскурсия по времени была чуть больше 2 часов, а не 3, как заявлено. Мемориалы воинам и парк мы смотрели через дорогу, непонятно почему, хотя можно было просто перейти, и Тогда нам хотя бы не мешали проезжающие машины и гул. И посмотреть можно было бы лучше, а то стояли издалека, пытаясь что-то рассмотреть. В общем, впечатление очень неоднозначное. Наверное, экскурсия больше подойдет тем, кто вообще ничего не знает, и интересуется стандартными экскурсиями с типичными фактами, кто когда где построил, кто потом купил и тд. Мы же всегда готовимся к новым поездкам, хотя бы немного изучаем историю и основные достопримечательности, поэтому из новых интересных фактов было на наш вкус маловато. И было бы здорово учесть адаптацию для детей, больше рассказывать легенд и каких-то событийных фактов. Когда выбирали экскурсию, читали отзывы, и тут ожидания исходя из отзывов не совпали, к сожалению, с реальностью.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Для пенсионеров»

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  3. Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
  4. История и традиции Улан-Удэ
  5. Улан-Удэнские вечера
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  2. Набережная
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