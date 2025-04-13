Индивидуальная
до 3 чел.
Табан дацан: путешествие к святыням
Отправьтесь в уникальное путешествие по Бурятии, чтобы узнать о буддизме и увидеть нетленное тело ламы Итигэлова. Откройте для себя удивительные дацаны
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
14 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Улан-Удэ: Архитектурные тайны и домовая резьба
Путешествие в прошлое Улан-Удэ: деревянное кружево, купеческие дома и сибирское барокко. Уникальная экскурсия для ценителей архитектуры и истории
Начало: На Коммунистической улице
2 мая в 11:30
3 мая в 16:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурный код Улан-Удэ
На экскурсии по Улан-Удэ вы увидите, как город менялся сквозь века. Узнайте, как архитектура отражает исторические события и дух времени
Начало: У Одигитриевского собора
18 апр в 14:00
19 апр в 14:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Необычные дома»
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