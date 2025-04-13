Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные дома » в Улан-Удэ, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Табан дацан: путешествие к святыням Отправьтесь в уникальное путешествие по Бурятии, чтобы узнать о буддизме и увидеть нетленное тело ламы Итигэлова. Откройте для себя удивительные дацаны 14 900 ₽ за всё до 3 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Улан-Удэ: Архитектурные тайны и домовая резьба Путешествие в прошлое Улан-Удэ: деревянное кружево, купеческие дома и сибирское барокко. Уникальная экскурсия для ценителей архитектуры и истории Начало: На Коммунистической улице 6500 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Архитектурный код Улан-Удэ На экскурсии по Улан-Удэ вы увидите, как город менялся сквозь века. Узнайте, как архитектура отражает исторические события и дух времени Начало: У Одигитриевского собора 4500 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Улан-Удэ

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Необычные дома»

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