Три часа в сердце Улан-Удэ
Проведите три часа в Улан-Удэ, исследуя его уникальные достопримечательности. Узнайте, как традиции и современность переплетаются в этом удивительном городе
Начало: На площади Советов
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Как Улан-Удэ городом стал
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, пройдя по его историческим улицам и площадям. Узнайте, как город развивался от казачьего зимовья до столицы Бурятии
Начало: На площади Советов
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 2800 ₽ за человека
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
Завтра в 15:00
11 окт в 08:00
9500 ₽ за всё до 10 чел.
История и традиции Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Улан-Удэ, посетив его культурные и исторические центры. Узнайте о бурятских традициях и религиях на прогулке по городу
Начало: На площади Советов
18 окт в 09:00
19 окт в 09:00
7900 ₽ за всё до 8 чел.
