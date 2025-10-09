Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Улан-Удэ, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Три часа в сердце Улан-Удэ
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Три часа в сердце Улан-Удэ
Проведите три часа в Улан-Удэ, исследуя его уникальные достопримечательности. Узнайте, как традиции и современность переплетаются в этом удивительном городе
Начало: На площади Советов
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Как Улан-Удэ городом стал
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Как Улан-Удэ городом стал
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, пройдя по его историческим улицам и площадям. Узнайте, как город развивался от казачьего зимовья до столицы Бурятии
Начало: На площади Советов
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 2800 ₽ за человека
Неизвестный Улан-Удэ
Пешая
4 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
Завтра в 15:00
11 окт в 08:00
9500 ₽ за всё до 10 чел.
История и традиции Улан-Удэ
Пешая
3 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
История и традиции Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Улан-Удэ, посетив его культурные и исторические центры. Узнайте о бурятских традициях и религиях на прогулке по городу
Начало: На площади Советов
18 окт в 09:00
19 окт в 09:00
7900 ₽ за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Городские экскурсии»

