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Селенги, но этого не случилось. Я несколько раз уточняла, доедем ли мы туда, но это так и осталось неизведанным местом, а жаль. Еще из минусов: очень долго стояли у головы и слушали рассказ про нее. Вообще было много довольно длительных остановок с сухими цифрами и фактами, которые не очень похожи на душевную прогулку. Мы были с детьми 5,8 и 14 лет и рассчитывали на более динамичную историю. Очень много политической подоплеки в рассказах, это тоже не очень понравилось. И напоследок была прям целая экскурсия по сувенирному магазину, которая была вообще ни к чему и только отняла время. Несколько раз были намеки экскурсовода на то, чтобы отдохнуть и попить чего-нибудь в кафе, но это в наши планы не входило, как-то очень некомфортно было несколько раз это объяснять. Сама экскурсия по времени была чуть больше 2 часов, а не 3, как заявлено. Мемориалы воинам и парк мы смотрели через дорогу, непонятно почему, хотя можно было просто перейти, и Тогда нам хотя бы не мешали проезжающие машины и гул. И посмотреть можно было бы лучше, а то стояли издалека, пытаясь что-то рассмотреть. В общем, впечатление очень неоднозначное. Наверное, экскурсия больше подойдет тем, кто вообще ничего не знает, и интересуется стандартными экскурсиями с типичными фактами, кто когда где построил, кто потом купил и тд. Мы же всегда готовимся к новым поездкам, хотя бы немного изучаем историю и основные достопримечательности, поэтому из новых интересных фактов было на наш вкус маловато. И было бы здорово учесть адаптацию для детей, больше рассказывать легенд и каких-то событийных фактов. Когда выбирали экскурсию, читали отзывы, и тут ожидания исходя из отзывов не совпали, к сожалению, с реальностью.