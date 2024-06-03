Пешие экскурсии-прогулки в Улан-Удэ с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Улан-Удэ, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка по Улан-Удэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 900 за всё до 6 чел.
Неизвестный Улан-Удэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
74 отзыва
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за всё до 10 чел.
История и традиции Улан-Удэ
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
35 отзывов
История и традиции Улан-Удэ
О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру
Начало: У гостиницы Бурятия
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:30
30 июня в 15:30
21 июля в 15:30
2 000 за человека
Улан-Удэнские вечера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Улан-Удэнские вечера: история и современность в вечернем свете
Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест
Начало: На площади Советов
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    История и традиции Улан-Удэ
    Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв! Хочу отметить Анастасию, как очень грамотного, профессионального гида.
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    Много полезной и интересной информации, самостоятельно мы бы не смогли получить такой объем новых знаний. Замечательный маршрут, успехов в вашем деле! Всем советуем!

    Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв!
  • М
    Маргарита
    13 мая 2024
    История и традиции Улан-Удэ
    Очень замечательная экскурсия, рассказано все доступно и интересно, интересно было даже подросткам 13 лет. Спасибо большое Анастасии за такую прекрасную работу 👌 всем участникам этой замечательной экскурсии город Улан-Удэ открылся с новой стороны. 🤞
  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Неизвестный Улан-Удэ
    Во время экскурсии раскрывались пикантные подробности известных жителей Улан-удэ далёкого прошлого. А это очень ценно.
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Хороший вариант, чтобы познакомиться с городом поближе. До экскурсии гуляли по историческому центру самостоятельно, но с гидом Натальей, конечно, получилось гораздо интереснее. Рассказала и исторические факты, и легенды, посоветовала, куда ещё можно сходить и где искать самые вкусные буузы.
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья интересно рассказывала о городе, отвечала на вопросы. Спасибо за доброжелательность и преданность своему делу! Рекомендую всем данную экскурсию и экскурсовода. Спасибо за отличную организацию мероприятия!
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Мы были на экскурсии с Натальей. Маршрут интересный, но в описании было заявлено, что мы полюбуемся на слияние Уды и
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    Селенги, но этого не случилось. Я несколько раз уточняла, доедем ли мы туда, но это так и осталось неизведанным местом, а жаль. Еще из минусов: очень долго стояли у головы и слушали рассказ про нее. Вообще было много довольно длительных остановок с сухими цифрами и фактами, которые не очень похожи на душевную прогулку. Мы были с детьми 5,8 и 14 лет и рассчитывали на более динамичную историю. Очень много политической подоплеки в рассказах, это тоже не очень понравилось. И напоследок была прям целая экскурсия по сувенирному магазину, которая была вообще ни к чему и только отняла время. Несколько раз были намеки экскурсовода на то, чтобы отдохнуть и попить чего-нибудь в кафе, но это в наши планы не входило, как-то очень некомфортно было несколько раз это объяснять. Сама экскурсия по времени была чуть больше 2 часов, а не 3, как заявлено. Мемориалы воинам и парк мы смотрели через дорогу, непонятно почему, хотя можно было просто перейти, и Тогда нам хотя бы не мешали проезжающие машины и гул. И посмотреть можно было бы лучше, а то стояли издалека, пытаясь что-то рассмотреть. В общем, впечатление очень неоднозначное. Наверное, экскурсия больше подойдет тем, кто вообще ничего не знает, и интересуется стандартными экскурсиями с типичными фактами, кто когда где построил, кто потом купил и тд. Мы же всегда готовимся к новым поездкам, хотя бы немного изучаем историю и основные достопримечательности, поэтому из новых интересных фактов было на наш вкус маловато. И было бы здорово учесть адаптацию для детей, больше рассказывать легенд и каких-то событийных фактов. Когда выбирали экскурсию, читали отзывы, и тут ожидания исходя из отзывов не совпали, к сожалению, с реальностью.

  • Е
    Елена
    2 апреля 2024
    История и традиции Улан-Удэ
    Экскурсия была увлекательна, много нового узнала о своём городе. Два часа прошли как на одном дыхании. Рекомендую!
  • И
    Иван
    25 февраля 2024
    Улан-Удэнские вечера
    Георгий - отличный гид и приятный собеседник. Экскурсию рекомендую.
  • G
    Galina
    16 января 2024
    Неизвестный Улан-Удэ
    Необыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и на редкость интересный рассказчик, искренне влюбленный в этот город. В экскурсии крутые локации, красивые виды, места силы. 10 из 10!
    Необыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и наНеобыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и на
  • E
    Elena
    7 января 2024
    Неизвестный Улан-Удэ
    Провели с гидом Георгием прекрасный день в Улан-Удэ. Вместе 4 часов наша экскурсия продолжалась 6 часов. Супер день.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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