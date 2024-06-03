1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
История и традиции Улан-Удэ
О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру
Начало: У гостиницы Бурятия
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:30
30 июня в 15:30
21 июля в 15:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Улан-Удэнские вечера: история и современность в вечернем свете
Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест
Начало: На площади Советов
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв! Хочу отметить Анастасию, как очень грамотного, профессионального гида.
- ММаргарита13 мая 2024Очень замечательная экскурсия, рассказано все доступно и интересно, интересно было даже подросткам 13 лет. Спасибо большое Анастасии за такую прекрасную работу 👌 всем участникам этой замечательной экскурсии город Улан-Удэ открылся с новой стороны. 🤞
- ННадежда12 мая 2024Во время экскурсии раскрывались пикантные подробности известных жителей Улан-удэ далёкого прошлого. А это очень ценно.
- ИИрина7 мая 2024Хороший вариант, чтобы познакомиться с городом поближе. До экскурсии гуляли по историческому центру самостоятельно, но с гидом Натальей, конечно, получилось гораздо интереснее. Рассказала и исторические факты, и легенды, посоветовала, куда ещё можно сходить и где искать самые вкусные буузы.
- ТТатьяна7 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Наталья интересно рассказывала о городе, отвечала на вопросы. Спасибо за доброжелательность и преданность своему делу! Рекомендую всем данную экскурсию и экскурсовода. Спасибо за отличную организацию мероприятия!
- ММария1 мая 2024Мы были на экскурсии с Натальей. Маршрут интересный, но в описании было заявлено, что мы полюбуемся на слияние Уды и
- ЕЕлена2 апреля 2024Экскурсия была увлекательна, много нового узнала о своём городе. Два часа прошли как на одном дыхании. Рекомендую!
- ИИван25 февраля 2024Георгий - отличный гид и приятный собеседник. Экскурсию рекомендую.
- GGalina16 января 2024Необыкновенно содержательная и интересная экскурсия. Георгий очень эрудированный и интересный человек, превосходно владеет материалом и на редкость интересный рассказчик, искренне влюбленный в этот город. В экскурсии крутые локации, красивые виды, места силы. 10 из 10!
- EElena7 января 2024Провели с гидом Георгием прекрасный день в Улан-Удэ. Вместе 4 часов наша экскурсия продолжалась 6 часов. Супер день.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Пешеходные»
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