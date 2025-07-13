Земли Кижингинского района манят своей загадочностью и историей. Здесь буддийские традиции сочетаются с малоизвестной историей Кодунского государства. На экскурсии можно увидеть крупнейшую ступу России, которая исполняет желания, и посетить священную гору, где почти не бывает туристов. Путешествие подарит умиротворение и позволит насладиться аутентичными локациями

Описание экскурсии

Кижингинский дацан «Дэчен Даши Лхумболинг»

Один из крупнейших буддийских храмов Бурятии. Здесь вы увидите величественные статуи Будды Шакьямуни и Будды Майтреи, возведённые по всем канонам.

Ступа Джарун Хашор

Крупнейшая буддийская ступа в России, исполняющая желания. А также единственная в стране, украшенная изображением всевидящих глаз Будды. Считается, что здесь можно обрести благословение и поддержку в сложных жизненных ситуациях.

Священная гора Челсана

Дворец духа местности Буурал Баабая. К хозяину горы обращаются за помощью в делах, связанных с работой, здоровьем и семьёй.

На экскурсии вы услышите:

как буддизм пришёл на эти земли и какую роль сыграл в жизни бурят

о теократическом государстве «Кодунай Эрхидж Балгасан» и его ламах-последователях

о противостоянии бурят-буддистов и атамана Григория Семёнова во время Гражданской войны

