Земли Кижингинского района манят своей загадочностью и историей. Здесь буддийские традиции сочетаются с малоизвестной историей Кодунского государства.
На экскурсии можно увидеть крупнейшую ступу России, которая исполняет желания, и посетить священную гору, где почти не бывает туристов. Путешествие подарит умиротворение и позволит насладиться аутентичными локациями
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Самая большая ступа России
- 🌄 Священная гора Челсана
- 🙏 Буддийские традиции и история
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 👀 Уникальные виды и локации
Что можно увидеть
- Кижингинский дацан «Дэчен Даши Лхумболинг»
- Ступа Джарун Хашор
- Священная гора Челсана
Описание экскурсии
Кижингинский дацан «Дэчен Даши Лхумболинг»
Один из крупнейших буддийских храмов Бурятии. Здесь вы увидите величественные статуи Будды Шакьямуни и Будды Майтреи, возведённые по всем канонам.
Ступа Джарун Хашор
Крупнейшая буддийская ступа в России, исполняющая желания. А также единственная в стране, украшенная изображением всевидящих глаз Будды. Считается, что здесь можно обрести благословение и поддержку в сложных жизненных ситуациях.
Священная гора Челсана
Дворец духа местности Буурал Баабая. К хозяину горы обращаются за помощью в делах, связанных с работой, здоровьем и семьёй.
На экскурсии вы услышите:
- как буддизм пришёл на эти земли и какую роль сыграл в жизни бурят
- о теократическом государстве «Кодунай Эрхидж Балгасан» и его ламах-последователях
- о противостоянии бурят-буддистов и атамана Григория Семёнова во время Гражданской войны
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Cube, есть один детский бустер
- Дополнительно оплачивается: обед в кафе 300–400 ₽ за чел.
- По желанию можем подняться на вершину горы. Для этого у вас должна быть удобная треккинговая обувь и минимальная физическая подготовка
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Улан-Удэ
Провёл экскурсии для 625 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий. Хоть я не историк и не профессиональный гид, это не помешало мне получить аккредитацию гида-экскурсовода. Более того, я вообще не местный, но полюбил
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Екатерина
13 июл 2025
Великолепная поездка, моя сбывшаяся мечта. Кижингинский дацан прекрасен, ступа Джарун Хашор, которая находится чуть дальше, сияет золотым и белым светом, степи безлюдны и бесконечны. Экскурсия занимает целый день, но вряд
