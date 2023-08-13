С Светлана

Весь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленные объекты, получили массу интересной информации и огромное удовольствие от экскурсии. Всем рекомендую эту экскурсию, а Сергея, как профессионального экскурсовода! Спасибо.