1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2990026 910₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие к горе Баян-Хонгор и Ацагатскому дацану
Загадочный мир хори-бурят ждет вас в экскурсии, где древние традиции встречаются с природной красотой
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
2990028 405₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Мини-группа
5 часов
Популярное предложение
Духовная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце буддийской культуры Бурятии с посещением святыни Итигэлова
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:30
7 июля в 13:00
59005 605₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4 900₽ за человека
Групповая
12 часов
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Начало: У отеля «Байкал Плаза»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 июля в 07:00
13 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий13 августа 2023Наиль провел отличную экскурсию. Хорошо знает материал.
- ССветлана5 августа 2023Весь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленные объекты, получили массу интересной информации и огромное удовольствие от экскурсии. Всем рекомендую эту экскурсию, а Сергея, как профессионального экскурсовода! Спасибо.
- ААнна3 августа 2023Ездила на экскурсию с Сергеем. Очень насыщенная, интересная поездка. Грамотно построен маршрут. Самостоятельно за один день невозможно столько увидеть и узнать. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На выходные»
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