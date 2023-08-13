Экскурсии выходного дня в Улан-Удэ

Найдено 6 экскурсий в категории «На выходные» в Улан-Удэ, цены от 4 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Улан-Удэ - на Байкал
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2990026 910 за всё до 3 чел.
Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Уникальное путешествие к горе Баян-Хонгор и Ацагатскому дацану
Загадочный мир хори-бурят ждет вас в экскурсии, где древние традиции встречаются с природной красотой
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
2990028 405 за всё до 3 чел.
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Духовная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце буддийской культуры Бурятии с посещением святыни Итигэлова
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:30
7 июля в 13:00
59005 605 за человека
Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 900 за человека
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4 900 за человека
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
⛴ На теплоходе
Групповая
12 часов
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Начало: У отеля «Байкал Плаза»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 июля в 07:00
13 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    13 августа 2023
    Из Улан-Удэ - на Байкал
    Наиль провел отличную экскурсию. Хорошо знает материал.
  • С
    Светлана
    5 августа 2023
    Из Улан-Удэ - на Байкал
    Весь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленные объекты, получили массу интересной информации и огромное удовольствие от экскурсии. Всем рекомендую эту экскурсию, а Сергея, как профессионального экскурсовода! Спасибо.
    Весь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленныеВесь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленныеВесь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленныеВесь экскурсионный день с нами был Сергей, прекрасный рассказчик и хороший собеседник. Мы посетили все заявленные
  • А
    Анна
    3 августа 2023
    Из Улан-Удэ - на Байкал
    Ездила на экскурсию с Сергеем. Очень насыщенная, интересная поездка. Грамотно построен маршрут. Самостоятельно за один день невозможно столько увидеть и узнать. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Из Улан-Удэ - на Байкал
  2. Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
  3. Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
  4. Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
  5. Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июле 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "На выходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 900 до 28 405 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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