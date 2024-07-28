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своему краю, терпение, позитив! Искренние ответы - размышления, внимание и доброжелательность. Просто очарована этим человеком. Большая благодарность от всего сердца. За экскурсии, советы и подсказки. Это самый лучший отпуск в моей жизни. Не нужен нам боле берег турецкий, айда на Байкал, к Марианне. Отдельная благодарность соратникам и сподвижникам😍