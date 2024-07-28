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5%
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборДуховная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце буддийской культуры Бурятии с посещением святыни Итигэлова
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:30
2 авг в 10:30
59005 605₽ за человека
3 часа
Групповая
Место силы на Байкале
Увидеть каменную черепаху, совершить ритуал обоо и станцевать обрядовый танец
Начало: Местность «Каменная черепаха»
Расписание: ежедневно в 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
2 авг в 14:00
5 000₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Улан-Удэ и его окрестностям
Исследуйте Заиграевский район Бурятии: поднимитесь на шаман-гору, полюбуйтесь скульптурами, познакомьтесь с татарской культурой и попробуйте целебную воду
Начало: По договорённости с гидом
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра28 июля 2024Друзья, Байкал - это КОСМОС! И на бурятском небосклоне есть звёздочка- наш гид Марианна. Сильная харизма, глубочайшие знания, любовь к
- ССергей24 июля 2024Отличная экскурсия! Бурятская деревня! Буузы,бурятская водка! Национальные костюмы! Бурятская юрта! Спасибо гиду Артему. Иволгинский дацан- очень масштабный туробъект, порядка 10 разных Дуганов,и
- ММария13 июля 2024Красивое место. Значимое для буддистов. Интересно послушать историю буддизма. Обязательно надо посетить всем 😁
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Почувствовать себя местным»
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