читать дальше

родного края и очень эрудированных гида - Сергей и Елена. Они не только досконально знали и смогли в интересной и доступной форме передать информацию. посвященную непосредственно теме экскурсии, но так же подробно отвечали на все интересующие нас вопросы о религии, шаманстве, истории и традиции Бурятии, Благодаря экскурсии мы смогли проникнуться бытом бурят, узнать много интересного о данной местности и населяющих её народностях, что выходило далеко за рамки указанной экскурсионной темы. Кроме этого, путешествие было так удачно спланировано, что за дополнительную плату мы смогли посетить и дополнительную, довольно объемную по содержанию локацию. Ну и самое большое впечатление оказала на нас Шаман -гора, которая интересна не только сама по себе, как исторический и сакральный памятник, но и как великолепная "смотровая площадка", с которой открываются незабываемые виды на долину. Благодарим Елену и Сергея за такое замечательное путешествие!