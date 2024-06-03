Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Улан-Удэ с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Улан-Удэ, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников»
Начало: У гостиницы Байкал Плаза
«А еще вспомним легенду о Шамане, который жил в этих местах»
15 янв в 10:30
16 янв в 10:30
от 18 000 ₽ за человека
Этно-путешествие в бурятскую деревню
На машине
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Этно-путешествие в бурятскую деревню
Познакомиться с обычаями бурят, приготовить буузы, побывать в юрте и услышать местные легенды
Начало: Гостиница Бурятия
18 янв в 10:00
24 янв в 10:00
17 500 ₽ за всё до 3 чел.
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
Увидеть, где начиналась история великого хана, открыть места силы и проникнуться духом легенд
Начало: Гостиница Бурятия
15 янв в 08:00
16 янв в 08:00
26 100 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Елене и я Юрию, с которыми мы были на экскурсии огромное спасибо. Все было очень интересно и познавательно. Очень позитивные экскурсоводы, у нас море впечатлений! Красота и загадочность мест необыкновенная!
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Прекрасная экскурсия! Невероятно красивые места, вид с Шаман-горы точно стоит того, чтобы потратить пару часов на дорогу туда-обратно. Гид Ольга очень грамотно подавала материал, было приятно и интересно слушать.
  • Е
    Елена
    28 марта 2024
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Большое спасибо Ольге и Юрию за отличную поездку. Гид Ольга с легкостью смогла увлечь своим рассказом ребенка так, что он захотел еще одну экскурсию с ней, но, к сожалению, надо уезжать. Зато есть повод вернуться)
  • А
    Артем
    26 сентября 2023
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Спасибо за экскурсию))) Отдельное спасибо гиду Ольге))) Прекрасно рассказывает, человек живёт своим делом
  • О
    Ольга
    24 августа 2023
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Благодарю гида и водителя. Очень понравилось.
  • Т
    Татьяна
    15 августа 2023
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Побывали на экскурсии этно-путешествия в места силы Бурятии и остались в восторге. Всё хорошо продумано: отличный автомобиль с супер водителям
    домчал нас до Новой Бреди, где нас ждала очень опытный и много знающий экскурсовод Ольга. Не торопясь, мы поднялись и в пещеру а потом и на Шаман камень. Получили много полезной и интересной информации. Всё сделано как в программе тура. Всем рекомендую это путешествие.

  • Ж
    Жанна
    7 июня 2023
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Разновозрастным коллективом из 3-х человек (от 11 до 74 лет) посетили 30.05.2023 жкскурсию «Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии».
    Направление было выбрано не случайно, в Новой-Брони я в 1987 году заканчивала школу и уже долгое время не имела возможности посетить места, связанные с юностью.
    Хочется отметить отличную организацию тура, внимательность Елены к подбору транспорта для клиентов (учитывая возраст мамы нам был предоставлен комфортный автомобиль, а кроме того экскурсия началась и закончилась у порога нашего дома!).
    С большим удовольствием посетили пещеру, гору Шаманку, полюбовались прекрасными видами, цветущим багульником, надышались чистейшим воздухом, узнали новое!!!
    Благодарю всю команду за слаженный труд, Елену за организацию, водителя Андрея за комфортную поездку и ненавязчивую беседу, экскурсовода Ольгу за новую информацию и за необычность восприятия окружающего мира!
    Всей команде желаю удачи, дальнейшего развития и большого туристического потока!
    С благодарностью, Жанна.

  • В
    Виктория
    29 мая 2023
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Невероятная природа, ни один набор фотографий не покажет многообразия пейзажей, которые я увидела в этом путешествии. Каждый ракурс уникален и
    ощущения от созерцания непередаваемы. Места силы есть места силы!
    Спасибо команде за их труд и заботу! Было действительно интересно и душевно. Экскурсовод Светлана Борисовна знает много прелюбопытнейших историй о Бурятии, с ней можно обсудить темы, касающиеся истории, культуры и быта населения Республики. Добирались на комфортабельном автомобиле. Впечатления от поездки положительные! А природа… 😍😍😍

  • А
    Алексей
    2 августа 2022
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Всё на очень хорошем уровне. Очень хороший гид. Много интересной информации. Прекрассная экскурсия
  • И
    Ирина
    9 июня 2022
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    На этой экскурсии мы побывали в начале июня 2022 года. Экскурсия была замечательно организована, её проводили два знающих. увлеченных историей
    родного края и очень эрудированных гида - Сергей и Елена. Они не только досконально знали и смогли в интересной и доступной форме передать информацию. посвященную непосредственно теме экскурсии, но так же подробно отвечали на все интересующие нас вопросы о религии, шаманстве, истории и традиции Бурятии, Благодаря экскурсии мы смогли проникнуться бытом бурят, узнать много интересного о данной местности и населяющих её народностях, что выходило далеко за рамки указанной экскурсионной темы. Кроме этого, путешествие было так удачно спланировано, что за дополнительную плату мы смогли посетить и дополнительную, довольно объемную по содержанию локацию. Ну и самое большое впечатление оказала на нас Шаман -гора, которая интересна не только сама по себе, как исторический и сакральный памятник, но и как великолепная "смотровая площадка", с которой открываются незабываемые виды на долину. Благодарим Елену и Сергея за такое замечательное путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии;
  2. Этно-путешествие в бурятскую деревню;
  3. По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость.
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Набережная;
  3. Иволгинский дацан Хамбын Хурээ;
  4. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в январе 2026
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 17 500 до 26 100. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Улан-Удэ в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году