Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников»
Начало: У гостиницы Байкал Плаза
«А еще вспомним легенду о Шамане, который жил в этих местах»
15 янв в 10:30
16 янв в 10:30
от 18 000 ₽ за человека
до 3 чел.
Этно-путешествие в бурятскую деревню
Познакомиться с обычаями бурят, приготовить буузы, побывать в юрте и услышать местные легенды
Начало: Гостиница Бурятия
18 янв в 10:00
24 янв в 10:00
17 500 ₽ за всё до 3 чел.
до 3 чел.
По следам Чингисхана: поездка на Меркитскую крепость
Увидеть, где начиналась история великого хана, открыть места силы и проникнуться духом легенд
Начало: Гостиница Бурятия
15 янв в 08:00
16 янв в 08:00
26 100 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Елене и я Юрию, с которыми мы были на экскурсии огромное спасибо. Все было очень интересно и познавательно. Очень позитивные экскурсоводы, у нас море впечатлений! Красота и загадочность мест необыкновенная!
- ИИрина4 мая 2024Прекрасная экскурсия! Невероятно красивые места, вид с Шаман-горы точно стоит того, чтобы потратить пару часов на дорогу туда-обратно. Гид Ольга очень грамотно подавала материал, было приятно и интересно слушать.
- ЕЕлена28 марта 2024Большое спасибо Ольге и Юрию за отличную поездку. Гид Ольга с легкостью смогла увлечь своим рассказом ребенка так, что он захотел еще одну экскурсию с ней, но, к сожалению, надо уезжать. Зато есть повод вернуться)
- ААртем26 сентября 2023Спасибо за экскурсию))) Отдельное спасибо гиду Ольге))) Прекрасно рассказывает, человек живёт своим делом
- ООльга24 августа 2023Благодарю гида и водителя. Очень понравилось.
Побывали на экскурсии этно-путешествия в места силы Бурятии и остались в восторге. Всё хорошо продумано: отличный автомобиль с супер водителям
Разновозрастным коллективом из 3-х человек (от 11 до 74 лет) посетили 30.05.2023 жкскурсию «Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии».
Невероятная природа, ни один набор фотографий не покажет многообразия пейзажей, которые я увидела в этом путешествии. Каждый ракурс уникален и
- ААлексей2 августа 2022Всё на очень хорошем уровне. Очень хороший гид. Много интересной информации. Прекрассная экскурсия
На этой экскурсии мы побывали в начале июня 2022 года. Экскурсия была замечательно организована, её проводили два знающих. увлеченных историей
