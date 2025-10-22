Мои заказы

К Байкальскому маяку и Гусихинскому источнику - из Улан-Удэ

Отправьтесь в увлекательное путешествие по восточному берегу Байкала. Вас ждут легенды, традиции и незабываемые пейзажи Бурятии
Вас ждет удивительное путешествие по восточному берегу Байкала.

Побывайте на живописном Баргузинском тракте, остановитесь у Байкальского маяка и насладитесь горячими источниками. Узнайте легенды о старце Хаиме и попробуйте знаменитые беляши. Посетите природный памятник «Черепаха» и насладитесь блюдами местной кухни. Прогулка по Баргузинскому заливу и купание в целебных водах подарят незабываемые впечатления
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные фото и видео
  • 🌿 Первозданная природа
  • 🛶 Легенды и традиции
  • 🍲 Вкусные местные блюда
  • 💧 Целебные горячие источники
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Байкальский маяк
  • Природный памятник «Черепаха»
  • Баргузинский залив

Описание экскурсии

Перевал Пыхта — один из красивейших перевалов Бурятии. Остановимся здесь и попросим местных духов о хорошей дороге.

Местность Хаим. Расскажу вам легенду о старце Хаиме. Здесь же отведаем знаменитые на всю республику беляши.

Байкальская гавань. Посетим одну из достопримечательностей восточного берега Байкала — Байкальский маяк. Сделаем красивые фотографии и видео.

Природный памятник «Черепаха». Расскажу легенды и мифы, связанные с этим местом.

Обед. По пути заедем в кафе, где вы сможете отведать традиционные блюда местной кухни: суп шулуун, бухлер, буузы, монгольский чай и боовы.

Баргузинский залив — один из самых больших и глубоких заливов на Байкале. Прогуляемся по льду, пробурим лунку и попробуем байкальскую водицу.

Источник с целебной гидрокарбонатно-сульфатной водой, эффективной при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы и кожи. Термальная вода выходит двумя ключами, образуя незамерзающее озеро. Зима, снег и горячие ванны — настоящее волшебство!

Во время поездки расскажу легенды и факты о животном мире, рыбалке на Байкале, культуре и традициях бурят, а также особенностях национальной кухни.

Тайминг:

  • 07:00 — выезд из Улан-Удэ
  • Наш путь будет пролегать вдоль Байкала по Баргузинскому тракту. Сделаем несколько остановок для красивых фото и видео, посетим Байкальский маяк, природный памятник «Черепаха», остановимся у Баргузинского залива
  • Гусихинский источник. Здесь два бассейна: открытый и закрытый. Рекомендуемое время пребывания в бассейне — 15–20 минут
  • 20:00 — ориентировочное возвращение в Улан-Удэ

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Nissan Serena
  • С собой возьмите купальные принадлежности, полотенце, халат, тапочки, воду и перекус

Дополнительные расходы

  • Питание
  • Посещение маяка — 300 ₽ за чел.
  • Принятие термальных ванн — 300 ₽ наличными за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алдар
Алдар — ваш гид в Улан-Удэ
Провёл экскурсии для 127 туристов
Здравствуйте, меня зовут Алдар. Я по образованию биолог (орнитолог). Аккредитованный гид по Иволгинскому дацану. Увлекаюсь рыбалкой, неоднократный победитель республиканских соревнований по зимней рыбалке. Буду рад стать проводником в вашем путешествии!
читать дальше

Влюблён в свой город и республику, смогу вдохновить и вас, доступно подав самую интересную информацию о крае. Моя цель — сделать путешествие максимально комфортным для вас и подарить яркие впечатления. Для этого при составлении маршрута учитываю ваши пожелания. Провожу экскурсии на личном 6-местном автомобиле Nissan Serena. Жду вас на своих маршрутах!

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
Татьяна
22 окт 2025
Очень познавательный и наполненный этно знаниями день во главе с Алдаром. С учетом всех изощренных пожеланий с максимальной доброжелательностью и отзывчивостью, так, что хотелось что бы день не заканчивался! P.s: а еще Алдар классно фотографирует! 😉
Ксения
Ксения
28 сен 2025
Потрясающей красоты места и прекрасный гид, который нам их показал!
Спасибо большое Алдару, несмотря на дальнюю и сложную дорогу, от поездки получили максимум удовольствия. Алдар очень отзывчивый, доброжелательный и приятный человек;
останавливал везде, где мы просили, разрешил открывать окно и фотографировать на ходу, приостанавливал машину и даже снял для нас двоих совместное видео на свой телефон - это просто 100 из 100! Очень, очень понравилась поездка!

