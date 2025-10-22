Вас ждет удивительное путешествие по восточному берегу Байкала. Побывайте на живописном Баргузинском тракте, остановитесь у Байкальского маяка и насладитесь горячими источниками. Узнайте легенды о старце Хаиме и попробуйте знаменитые беляши. Посетите природный памятник «Черепаха» и насладитесь блюдами местной кухни. Прогулка по Баргузинскому заливу и купание в целебных водах подарят незабываемые впечатления

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Улан-Удэ

Алдар

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Перевал Пыхта — один из красивейших перевалов Бурятии. Остановимся здесь и попросим местных духов о хорошей дороге.

Местность Хаим. Расскажу вам легенду о старце Хаиме. Здесь же отведаем знаменитые на всю республику беляши.

Байкальская гавань. Посетим одну из достопримечательностей восточного берега Байкала — Байкальский маяк. Сделаем красивые фотографии и видео.

Природный памятник «Черепаха». Расскажу легенды и мифы, связанные с этим местом.

Обед. По пути заедем в кафе, где вы сможете отведать традиционные блюда местной кухни: суп шулуун, бухлер, буузы, монгольский чай и боовы.

Баргузинский залив — один из самых больших и глубоких заливов на Байкале. Прогуляемся по льду, пробурим лунку и попробуем байкальскую водицу.

Источник с целебной гидрокарбонатно-сульфатной водой, эффективной при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы и кожи. Термальная вода выходит двумя ключами, образуя незамерзающее озеро. Зима, снег и горячие ванны — настоящее волшебство!

Во время поездки расскажу легенды и факты о животном мире, рыбалке на Байкале, культуре и традициях бурят, а также особенностях национальной кухни.

Тайминг:

07:00 — выезд из Улан-Удэ

Наш путь будет пролегать вдоль Байкала по Баргузинскому тракту. Сделаем несколько остановок для красивых фото и видео, посетим Байкальский маяк, природный памятник «Черепаха», остановимся у Баргузинского залива

Гусихинский источник. Здесь два бассейна: открытый и закрытый. Рекомендуемое время пребывания в бассейне — 15–20 минут

20:00 — ориентировочное возвращение в Улан-Удэ

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Nissan Serena

С собой возьмите купальные принадлежности, полотенце, халат, тапочки, воду и перекус

Дополнительные расходы