К Байкальскому маяку и Гусихинскому источнику - из Улан-Удэ
Вас ждет удивительное путешествие по восточному берегу Байкала.
Побывайте на живописном Баргузинском тракте, остановитесь у Байкальского маяка и насладитесь горячими источниками. Узнайте легенды о старце Хаиме и попробуйте знаменитые беляши. Посетите природный памятник «Черепаха» и насладитесь блюдами местной кухни. Прогулка по Баргузинскому заливу и купание в целебных водах подарят незабываемые впечатления
Перевал Пыхта — один из красивейших перевалов Бурятии. Остановимся здесь и попросим местных духов о хорошей дороге.
Местность Хаим. Расскажу вам легенду о старце Хаиме. Здесь же отведаем знаменитые на всю республику беляши.
Байкальская гавань. Посетим одну из достопримечательностей восточного берега Байкала — Байкальский маяк. Сделаем красивые фотографии и видео.
Природный памятник «Черепаха». Расскажу легенды и мифы, связанные с этим местом.
Обед. По пути заедем в кафе, где вы сможете отведать традиционные блюда местной кухни: суп шулуун, бухлер, буузы, монгольский чай и боовы.
Баргузинский залив — один из самых больших и глубоких заливов на Байкале. Прогуляемся по льду, пробурим лунку и попробуем байкальскую водицу.
Источник с целебной гидрокарбонатно-сульфатной водой, эффективной при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы и кожи. Термальная вода выходит двумя ключами, образуя незамерзающее озеро. Зима, снег и горячие ванны — настоящее волшебство!
Во время поездки расскажу легенды и факты о животном мире, рыбалке на Байкале, культуре и традициях бурят, а также особенностях национальной кухни.
Тайминг:
07:00 — выезд из Улан-Удэ
Наш путь будет пролегать вдоль Байкала по Баргузинскому тракту. Сделаем несколько остановок для красивых фото и видео, посетим Байкальский маяк, природный памятник «Черепаха», остановимся у Баргузинского залива
Гусихинский источник. Здесь два бассейна: открытый и закрытый. Рекомендуемое время пребывания в бассейне — 15–20 минут
20:00 — ориентировочное возвращение в Улан-Удэ
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Nissan Serena
С собой возьмите купальные принадлежности, полотенце, халат, тапочки, воду и перекус
Дополнительные расходы
Питание
Посещение маяка — 300 ₽ за чел.
Принятие термальных ванн — 300 ₽ наличными за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Алдар — ваш гид в Улан-Удэ
Провёл экскурсии для 127 туристов
Здравствуйте, меня зовут Алдар. Я по образованию биолог (орнитолог). Аккредитованный гид по Иволгинскому дацану. Увлекаюсь рыбалкой, неоднократный победитель республиканских соревнований по зимней рыбалке. Буду рад стать проводником в вашем путешествии! читать дальше
Влюблён в свой город и республику, смогу вдохновить и вас, доступно подав самую интересную информацию о крае. Моя цель — сделать путешествие максимально комфортным для вас и подарить яркие впечатления. Для этого при составлении маршрута учитываю ваши пожелания. Провожу экскурсии на личном 6-местном автомобиле Nissan Serena. Жду вас на своих маршрутах!
Татьяна
22 окт 2025
Очень познавательный и наполненный этно знаниями день во главе с Алдаром. С учетом всех изощренных пожеланий с максимальной доброжелательностью и отзывчивостью, так, что хотелось что бы день не заканчивался! P.s: а еще Алдар классно фотографирует! 😉
Ксения
28 сен 2025
Потрясающей красоты места и прекрасный гид, который нам их показал! Спасибо большое Алдару, несмотря на дальнюю и сложную дорогу, от поездки получили максимум удовольствия. Алдар очень отзывчивый, доброжелательный и приятный человек; читать дальше
останавливал везде, где мы просили, разрешил открывать окно и фотографировать на ходу, приостанавливал машину и даже снял для нас двоих совместное видео на свой телефон - это просто 100 из 100! Очень, очень понравилась поездка!