-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Улан-Удэ - на байкальские просторы
Однодневное путешествие к Байкалу подарит вам уникальные впечатления. Прогулка по заповедным местам и купание в термальных источниках зарядят энергией
Начало: По договорённости
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
20 700 ₽
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
К Байкальскому маяку и Гусихинскому источнику
Отправьтесь в увлекательное путешествие по восточному берегу Байкала. Вас ждут легенды, традиции и незабываемые пейзажи Бурятии
25 авг в 08:00
3 сен в 08:00
22 500 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
На закат: водная прогулка по Байкалу
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты Байкала. Вас ждёт незабываемая прогулка на корабле с потрясающими видами и уютными посиделками у костра
Начало: В сёлах Турка и Горячинск
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
4700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в августе 2025
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 4700 до 22 500 со скидкой до 10%.
Забронируйте экскурсию в Улан-Удэ на 2025 год по теме «Романтические», цены от 4700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь